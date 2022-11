Zell «Grösster Befall in der Schweiz»: Asiatischer Laubholzbockkäfer hält Kanton Luzern auf Trab Die Behörden ziehen eine Zwischenbilanz zu dem im August entdeckten Schädling in der Luzerner Gemeinde Zell. Um die Ausbreitung des Käfers einzudämmen, mussten rund 180 Bäume gefällt werden. Auch Schutzwald ist betroffen.

Dank der aufmerksamen Beobachtung von Einwohnenden wurde Mitte August in Zell der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) entdeckt. Der rund 2,5 bis 3,5 Zentimeter grosse Käfer gilt als besonders gefährlich, weil durch seine Ausbreitung auf Laubbäumen hohe wirtschaftliche und ökologische Schäden zu erwarten sind. Der ALB muss deshalb den Behörden gemeldet und bekämpft werden.

Richtet grossen Schaden an: der Asiatische Laubholzbockkäfer. Bild: PD

Nun zieht der Kanton eine Zwischenbilanz über die getroffenen Massnahmen. Seit der Erstentdeckung steht die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) mit Suchteams und Spürhunden sowie Baumpflegespezialisten im Einsatz, um das Befallsausmass zu ermitteln, heisst es in einer Mitteilung von Montag. Rund 180 Bäume – darunter 75 mit nachgewiesenem ALB-Befall, die restlichen auf Verdacht oder vorsorglich – mussten in Zell inzwischen gefällt, gehäckselt und in einer Energieanlage verbrannt werden.

In der Mitteilung heisst es weiter:

«In Bezug auf die Anzahl befallener Bäume spricht das Bundesamt für Umwelt vom grössten Befall in der Schweiz.»

Landesweit seien bisher vier Befälle entdeckt worden. Dank koordinierter Massnahmen habe man den ALB jeweils erfolgreich bekämpfen können.

Aufgrund des ALB-Befalls mussten bereits rund 180 Bäume gefällt, gehäckselt und in einer Energieanlage verbrannt.

In Zell sind auch Bäume in einem Schutzwald vom Schädling befallen. Wie dort vorgegangen werde, sei Gegenstand von weiteren umfassenden Abklärungen. Experten würden die Situation analysieren, mit dem Ziel, die Schutzfunktion des Waldes möglichst zu erhalten.

Bäume aufgestellt, um Käfer zu fangen

Die Methode mit den Fangbäumen funktioniere, es konnten schon einige Käfer eingesammelt werden. Bild: PD

Demnach konnte die Lawa sich mittlerweile einen Überblick über die Ausbreitung des Käfers verschaffen. Der Erstbefall liege mindestens sechs Jahre zurück. Das Gemeindegebiet wurde anhand des Befallsausmasses in verschiedene Zonen eingeteilt, Bäume auf Befall kontrolliert und in ein Inventar aufgenommen. Dieses wird nun laufend angepasst.

Dieser befallene Baum zeigt mehrere Ausfluglöcher der ALB.

Zum Monitoring gehören das Aufstellen von Fallen und sogenannten Fangbäumen, schreibt der Kanton weiter. Denn jene Käfer, die «ihren» Baum durch das bereits erfolgte Fällen verloren hätten, würden sich einen neuen als Lebensgrundlage suchen. Diesen finde der ALB in den insgesamt zwölf aufgestellten Fangbäumen. Einsatzleiter Miguel Zahner sagt: «Wir kontrollieren die Fangbäume regelmässig. Die Methode ist erfolgreich und wir konnten schon einige Käfer von den Fangbäumen ablesen.» Spätestens nach eineinhalb Jahren würden die Fangbäume ebenfalls vernichtet, um eine allfällige Verbreitung ausschliessen zu können.

Mit den kühleren Wintermonaten endet die Flugzeit des Käfers. Dennoch rechnet der Kanton damit, dass die Befallsfreiheit vom Asiatischen Laubholzbockkäfer frühestens nach vier Jahren erreicht wird. (jon)