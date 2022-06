Zell Polizei stoppt Autofahrer mit 3 Promille Die Luzerner Polizei hat einen alkoholisierten Autofahrer in Zell angehalten, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der 39-jährige Mann musste seinen Führerausweis abgeben.

Jemand meldete der Polizei am Dienstagabend einen Autofahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auf der Strecke zwischen Grossdietwil und Zell auffiel. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, konnte eine Patrouille das beschriebene Auto wenig später an der St. Urbanstrasse in Zell anhalten und den Fahrer kontrollieren.

Eine Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 3 Promille an – dem 39-jährigen Mann wurde der Führerausweis abgenommen und er wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. (pl)