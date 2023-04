Prognose Am Samstag kommt der Mini-Frühling – was ist nur mit dem Wetter los? Der April bleibt wettertechnisch ein launischer Monat. Auf ein stabiles Frühlingshoch müssen wir weiterhin warten. Wie das Wetter die nächsten Tage wird, lesen Sie hier.

Am Samstag wird es am Nachmittag frühlingshaft. Aber die Freude ist nur von kurzer Dauer. Bild: Marianne Schmid (Sempach, 18. 04. 2023)

Der April macht, was er will. Am Donnerstag hat es noch kräftig geregnet, in der Nacht auf Freitag gab es vereinzelt Bodenfrost und einen kühlen Tagesbeginn. Es war sogar so kalt, dass es auf den Bergen im Süden ab 1500 bis 2000 Metern verbreitet über einen halben bis örtlich über 1 Meter Neuschnee gegeben hat, wie Meteonews am Freitag berichtet. San Bernardino ist im Schnee versunken, inklusive Verkehrschaos. Und am Wochenende soll es bereits wieder einen Mini-Frühling mit bis zu 23 Grad geben...

Doch der Reihe nach. Am Freitagnachmittag gibt es gemäss den Wetterfröschen von Meteonews einzelne Schauer. Vereinzelt sei sogar ein Gewitter nicht ausgeschlossen. In den Niederungen soll es bis zu 16 Grad warm werden.

Samstag wird es bis zu 23 Grad warm

Am Samstag sagen die Wetterexperten trotz teils dichteren hohen Wolkenfeldern einen recht sonnigen Tag voraus. In den Niederungen beginnt der Samstag mit 4 bis 8 Grad. Am Nachmittag soll es dann 17 bis 21 Grad warm werden – mit Föhn in den Alpentälern sogar bis 23 Grad. Ab dem Nachmittag seien jedoch schon wieder erste Schauer möglich. Auch in der Nacht gebe es Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt dann von 2100 auf 1700 Meter.

Der Sonntagmorgen beginnt zunächst stark bewölkt und nass bei etwa 8 Grad. Im Laufe des Vormittags werde es dann wieder vorübergehend sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad am Nachmittag. Im Laufe des Nachmittags kommen aus Westen jedoch erneut die Wolken und bringen Schauer, teilweise sogar Gewitter. Bis am Sonntagmittag kann es oberhalb von 1800 Metern 2 bis 10 Zentimeter Neuschnee geben, wie Meteonews berichtet.

Sonne, Wolken, Regen, Gewitter, Bodenfrost und Neuschnee – alles innerhalb weniger Tage: Bei diesen Wetterkapriolen ist es kein Wunder, dass die Lawinengefahr am Alpensüdhang aktuell teilweise gross ist (Stufe 4 von 5). Laut Meteoschweiz kommt es am Freitag in den Bergen des Nordtessins, Misox und Bergells weiterhin zu starken Schneefällen. Der Bund warnte deswegen auf dem Naturgefahrenportal in den betroffenen Regionen vor der höchsten Lawinengefahrstufe.