Zentralschweiz Bei jedem vierten Todesfall ist Krebs die Ursache – doch es gibt Hoffnung Von 2015 bis 2019 erkrankten jährlich rund 0,5 Prozent der Zentralschweizer Bevölkerung neu an Krebs. Vor allem zwei Arten von Krebs stechen heraus.

Diese Zahlen stimmen traurig: Rund 2600 Personen erkrankten im Durchschnitt jährlich zwischen 2015 und 2019 in den Kantonen Luzern, Uri, Nid- und Obwalden an Krebs. Das macht 0,5 Prozent der Bevölkerung aus. Dies zeigen die Zahlen von Lustat Statistik Luzern, die am Mittwoch veröffentlicht worden sind. Jedes Jahr starben ausserdem rund 1000 Personen an ihrer Krankheit. Somit war jeder vierte Todesfall in der Zentralschweiz auf eine Krebserkrankung zurückzuführen.

Gemäss Lustat kamen im Vergleich zur Gesamtschweiz Krebserkrankungen in der Zentralschweiz insgesamt etwas seltener vor. Die Zahlen der Neuerkrankungen bei Prostata-, Brust- und Hautkrebs in den vier Zentralschweizer Kantonen entsprachen zwar etwa dem Durchschnitt. Jedoch wurden Lungen- und Dickdarmkrebs weniger häufig diagnostiziert.

Prostata- und Brustkrebs treten am häufigsten auf

Die Zahlen hat Lustat im Auftrag des Zentralschweizer Krebsregisters ZKR ausgewertet (siehe Box). Der Leiter des ZKR, Joachim Diebold, zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen. «Es gibt keine beunruhigenden Veränderungen zu den Vorjahren, was wir positiv werten. Die Zentralschweiz bewegt sich bezüglich Erkrankungen und Todesfälle im Durchschnitt, unser Gesundheitssystem scheint also auf dem Schweizer Standard zu sein.»

Krebsdatenregistrierung ist obligatorisch Am 1. Januar 2020 trat das Bundesgesetz zur Krebsregistrierung in Kraft. Seither ist die Krebsmeldung in der ganzen Schweiz obligatorisch. Lustat Statistik Luzern wertet seit mehreren Jahren im Auftrag des Zentralschweizer Krebsregisters (ZKR) jährlich die Registerdaten der Kantone Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden aus. Das ZKR registriert alle Krebsneuerkrankungen und übermittelt diese Daten an die Nationale Krebsregistrierungsstelle.

Auch betreffend Alter weichen die Zentralschweizer Zahlen nicht vom Schweizerischen Durchschnitt ab: Knapp die Hälfte der neu an Krebs Erkrankten waren 70 Jahre oder älter. Bei den Männern wurde am häufigsten Prostatakrebs diagnostiziert, bei den Frauen ist es der Brustkrebs (siehe Grafik). «Frauen erkranken insgesamt zwar seltener an Krebs als Männer, jedoch häufiger in jüngeren Jahren. Dies liegt unter anderem daran, dass Brustkrebs in der Regel früher auftritt als Prostatakrebs», erklärt Diebold.

Es gibt auch Hoffnungen

Am tödlichsten ist der Lungenkrebs. «Dieser Krebs ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Eine Heilung ist in den wenigsten Fällen möglich», sagt der Chefarzt Pathologie des Luzerner Kantonsspitals. Dabei sei das Rauchen immer noch die grösste Ursache.

Doch es gibt hoffnungsvolle Ansätze: Denn es wurden in den Behandlungsmöglichkeiten Fortschritte erzielt. «Zwar sind die Therapiemöglichkeiten bei der aggressivsten Form des Lungenkrebses immer noch beschränkt, aber für die meisten Arten gab es in den letzten 10 bis 15 Jahren eine erhebliche Zunahme an Medikamenten, welche eine erstaunliche Verlängerung des Überlebens erreichen.»

Joachim Diebold im Pathologischen Institut des Luzerner Kantonsspitals. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 14. November 2019)

Inwiefern sich diese Fortschritte auf die Sterblichkeit auswirken, sei schwierig zu sagen. Denn in der Erhebung werde nicht aufgezeigt, wie lange die Personen ab Entdeckung der Erkrankung noch leben, so Diebold. Neben Fortschritten beim Lungenkrebs hat er auch Hoffnungen in Bezug auf den Dickdarmkrebs, der ebenfalls eine häufige Todesursache darstellt. «Durch das neue Darmkrebsvorsorgeprogramm des Kantons könnten die Häufigkeit und damit die Sterblichkeit reduziert werden.»