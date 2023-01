Zentralschweiz Der Schnee ist zurück: Das sind die schönsten Leserbilder zum erneuten Wintereinbruch Die Zentralschweiz verschwindet gerade unter einer Decke aus Schnee. In unserer Leserbilder-Galerie können Sie die weisse Pracht bestaunen.

18 Bilder 18 Bilder Die Kappelbrücke heute. Bild: Roli Diglas (Luzern, 18. Januar 2023)

Regen, Wind, frühlingshafte Temperaturen: In den vergangenen Wochen zeigte sich der Winter nicht besonders winterlich. Doch jetzt ist der Schnee zurück. Die Zentralschweiz verschwindet gerade unter einer weissen Decke, wie die vielen Bilder unserer Leserinnen und Leser zeigen, die uns erreicht haben.

Der Winter scheint diesmal noch ein bisschen zu bleiben. Gemäss Meteo Schweiz soll es in den kommenden Tagen noch kälter werden. Ab Freitag ist sogar mit Eistagen zu rechnen, an denen die Temperatur den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt bleibt. Und am Sonntag soll es nochmals jede Menge Neuschnee geben.