Zentralschweiz Erlebnisparcours oder Rundgänge: Anlass bietet für eine Woche Einblick in Gesundheitsberufe Anfang Mai findet zum ersten Mal die Zentralschweizer Woche der Gesundheitsberufe statt. Damit soll auf den Fachkräftemangel reagiert werden.

«Taten statt Warten» – so lautet das Motto der ersten Zentralschweizer Woche der Gesundheitsberufe, welche vom 6. bis zum 13. Mai stattfindet. Mehr als 100 Alters- und Pflegezentren, Spitäler und Spitex-Organisationen in den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und Zug bieten dabei Einblicke in ihren Betriebsalltag. Treibende Kraft hinter dem Projekt ist der Verband Xund Organisation der Arbeitswelt Gesundheit Zentralschweiz. «Mit dieser Massnahme wollen wir auf die sich verschärfende Fachkräftesituation in den Gesundheitsberufen reagieren», sagt Geschäftsführer Tobias Lengen.

Tobias Lengen. Bild: PD

Zuletzt stagnierten die Ausbildungsstarts in der Pflege, in einigen Gesundheitsberufen waren sie gar sinkend (wir berichteten). «Aufgrund der aktuellen Zahlen und des grossen Bedarfs an Fachkräften müssen wir neue Wege beschreiten, um Interessierte für unsere Berufe zu begeistern», sagt Lengen. Die Woche soll die Gesundheitsberufe positiv in Szene setzen und Formate wie Praktika, Schnupperlehren oder Infoveranstaltungen ergänzen. «Das Ziel ist, neue Auszubildende in jedem Alter und mit unterschiedlicher Berufserfahrung zu gewinnen», so Lengen. Familien, Freunde und Bekannte können Interessierte in dieser Woche begleiten.

Rundgänge oder Erlebnisparcours

Positiv überrascht sei er über die Teilnahmebereitschaft der Arbeitgebenden gewesen. «Ursprünglich haben wir mit rund 20 bis 30 mitwirkenden Betrieben gerechnet. Wir sind begeistert, dass es nun über 100 sind.» Und dies trotz der «eher kurzen Vorbereitungszeit für die Aktivitäten» in den Institutionen.

Einer dieser Betriebe ist das Pflegezentrum Residio in Hochdorf. Es bietet am 6. Mai Rundgänge an. Ausserdem kann man vor Ort ausprobieren, wie man beispielsweise Blutdruck, Puls und Blutzucker misst oder wie es sich anfühlt, in einem Rollstuhl zu sitzen. Geschäftsleiterin Erika Stutz bezeichnet die Initiative von Xund als «brillant».

Die Residio AG wolle in der Woche «die positiven Signale rund um den Pflegeberuf in die Region Seetal bringen» und die «Attraktivität der Langzeitpflege hervorheben». Sie hofft dabei, angehende Mitarbeitende, Studierende oder Lernende kennen zu lernen. Zwar sei die Residio AG im Pflegebereich personell derzeit gut aufgestellt. «Auf vakante Stellen gibt es jedoch nicht unzählig viele passende Bewerbungen. Im letzten Jahr mussten wir vermehrt temporäres Personal einsetzen», sagt Stutz.

Auch die Spitex Region Entlebuch bekundete letztes Jahr «Mühe mit der Rekrutierung von Fachpersonal», mittlerweile konnte sie alle Stellen besetzen, sagt Madeleine Zihlmann, Leiterin der Kerndienste. Die Spitex werde ebenfalls das «niederschwellige Angebot» der Woche nutzen. An drei verschiedenen Tagen bieten sie in einem Erlebnisparcours verschiedene Tätigkeiten aus dem Spitex-Alltag an.

Es wird wohl nicht ein einmaliger Anlass bleiben

Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in Nottwil gibt am 12. Mai einen Einblick in seine drei Grund- und Weiterbildungen. Interessierte erhalten Zugang zu den Pflegestationen, zum Sterilisationsbereich sowie zur Orthopädietechnik (Grundbildungen) oder zur Anästhesie, zum Operationssaal und zur Intensivpflegestation (Weiterbildungen).

«Die Woche ist ein wichtiges Projekt, das Gesundheitsberufe und das SPZ als Ausbildungsinstitution sichtbar macht», sagt HR-Verantwortliche Corinne Loosli. «Wie alle Gesundheitsinstitutionen spüren auch wir am SPZ den Fachkräftemangel. Aus diesem Grund investieren wir weiterhin stark in die Ausbildung neuer Fachkräfte.»

Laut Tobias Lengen soll die Woche auch ein Dank an alle Mitarbeitenden in den Gesundheitseinrichtungen sein. Dazu plant Xund mit Tiziana Gulino und Axel Marena – beide bekannt aus der TV-Show «The Voice of Switzerland» – rund 20 Kurzkonzerte in verschiedenen Betrieben. Ob die Zentralschweizer Woche der Gesundheitsberufe nächstes Jahr erneut durchgeführt wird, hänge von der Evaluation im Anschluss ab. Entscheidend sei die Anzahl an Besuchenden. Lengen sagt: «Aufgrund der entfachten Dynamik rund um die erste Durchführung spricht vieles dafür, dass es kein einmaliger Anlass bleiben wird.»