Bildung Erste Vorschläge zu Studienangeboten im Bereich Gesundheit FH Die Hochschule Luzern und Xund haben ihren Zwischenbericht zum Projekt «Gesundheit FH» dem Konkordatsrat vorgelegt. Dieser entscheidet Ende Dezember.

In ihrem Zwischenbericht haben Hochschule Luzern und das Bildungszentrum Xund den Konkordatsrat über den aktuellen Stand der Arbeiten informiert. Wie die beiden Bildungsinstitutionen am Dienstag mitteilten, wurden darin erste Eckwerte zu den neuen Aus- und Weiterbildungsangeboten – Studiengänge im Bereich Pflege FH und einen erweiterten Studiengang Medizintechnik/Life Sciences vorgelegt.

Die von uns vorgesehenen Studienangebote sind auf die prioritären Bedürfnisse der Gesundheitsversorgung sowie des Arbeitsmarktes fokussiert. Wir richten uns konsequent an der Praxis aus», wird Barbara Bader, Rektorin der Hochschule Luzern, in der Mitteilung zitiert. Die HSLU stehe in fortwährendem Dialog mit regionalen Gesundheitsbetrieben, Partnerinnen und Partnern aus Industrie, Politik und würden diese in ihre Arbeit mit einbinden. Bis Ende Jahr lägen dem Konkordatsrat dann die detaillierten Entscheidungsgrundlagen vor, damit er abschliessend über die Umsetzung entscheiden kann.

Substanzieller Teil der Finanzierung bereits gewährleistet

Das Projekt wird laut Mitteilung massgeblich durch Stiftungsbeiträge, die Pflegeinitiative und Drittmittel finanziert. Durch das Engagement der HSLU Foundation unterstütze eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in der Schweiz die neuen Studiengänge mit einer Spende von zwei Millionen Franken. (zim)