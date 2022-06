Zentralschweiz Gewitterfront sorgt für Rekordregenmenge in Luzern Am Mittwochabend zog eine Gewitterfront über die Zentralschweiz. In Luzern fielen innerhalb von zehn Minuten 19,1 Millimeter Regen – so viel wie nie zuvor. Ausserdem ist der Bahnverkehr zwischen Luzern und Lenzburg wegen eines umgeknickten Baumes derzeit unterbrochen.

Eine Gewitterfront brachte am Mittwochabend vorübergehend ungemütliches Wetter in die Zentralschweiz: In Luzern etwa fielen gemäss Meteonews innerhalb von zehn Minuten über 19 Millimeter Regen – neuer Rekord für die Stadt Luzern! Wie Meteonews auf Twitter schreibt, betrug der bisherige Rekord 18.0mm und wurde während eines Gewitters am im Sommer 2006 gemessen.

Die #Gewitter bewegen sich nun nach #Osten, bald dürfte es im Grossraum #Zürich zu einer Abkühlung kommen. Aber auch die Niederschlagssummen sind teilweise extrem. Innerhalb von 10 Minuten fielen in #Luzern 19.1mm, in #Muri 18.6mm! Weitere Infos -> https://t.co/9LbFXUssuC (me) pic.twitter.com/KoIvRnvTUD — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) June 22, 2022

Die Strassen in Luzern standen teilweise unter Wasser, wie folgendes Video zeigt:

Auch der Bahnverkehr blieb vom Gewitter nicht verschont: Wegen eines umgeknickten Baumes fallen derzeit sämtliche Züge zwischen Luzern und Lenzburg aus, wie die SBB auf ihrer Internetseite mitteilen.

Screenshot: SBB

Alle aktuellen Informationen zum Bahnverkehr finden Sie hier. Bereits am Dienstagabend kam es in Willisau und Grosswangen zu heftigem Niederschlag mit zeitweise Hagel.

Wie die Luzerner Polizei auf Anfrage sagt, seien zahlreiche Meldungen wegen des Gewitters eingegangen. Die Polizei sei insbesondere in der Stadt- und Agglomeration Luzern im Einsatz gestanden. Genauere Auskunft konnte die Luzerner Polizei am Mittwochabend noch nicht erteilen. (pl)