Zentralschweiz Koordinierte Polizeikontrolle: Mehrere Bootsführer werden gebüsst Die Zentralschweizer Polizeikorps haben gemeinsam eine Kontrolle auf und an den Seen durchgeführt. Ein Bootsführer musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Auf den Seen, an den Ufern und den angrenzenden Strassen: Die Kantonspolizeien Luzern, Zug, Schwyz, Ob- und Nidwalden führten eine koordinierte Kontrolle durch – mit Folgen. Insgesamt wurden rund 150 Personen, 50 Boote und 30 Fahrzeuge kontrolliert, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf dem Vierwaldstättersee in Stansstad musste einem 20-jährigen Bootsführer sein Schiffsführerausweis auf der Stelle entzogen werden. Er war angetrunken unterwegs und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

In Luzern war ein Autofahrer angetrunken unterwegs. Auch er musste seinen Fahrausweis abgeben und wird nun angezeigt. Und in Schwyz muss sich ein Autofahrer wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetzt verantworten, wie es weiter heisst. Genauere Angaben zum Grund für die Anzeige macht die Polizei nicht.

Während der fünfstündigen Kontrolle, die am 12. August stattfand, wurden insgesamt 25 Ordnungsbussen ausgestellt. Dies meist wegen Widerhandlungen gegen das Gesetz über die Binnenschifffahrt. Es seien im Verlauf dieses Jahres noch weitere koordinierte Kontrollen geplant, heisst es weiter. (cgl)