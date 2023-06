Zentralschweiz Reinigungspflicht für Schiffe und Boote in fast allen Zentralschweizer Seen Ab Juli 2023 wird in der Zentralschweiz eine Reinigungspflicht für alle Schiffe und Boote, welche von einem anderen Gewässer in einen Zentralschweizer See eingesetzt werden, eingeführt.

Ein Boot wird in den Vierwaldstättersee eingewassert. Bild: Pius Amrein

Auf Beschluss der Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (ZBPUK) herrscht ab dem 1. Juli für alle Schiffe und Boote eine Reinigungspflicht, welche von einem anderen Gewässer in einem Zentralschweizer See eingewassert werden. Mit dieser Massnahme sollen die Einschleppung und Ausbreitung invasiver Organismen bestmöglich unterbunden und dadurch grosse ökologische und ökonomische Schäden verhindert werden, wie die ZBPUK am Donnerstag mitteilte.

Gewässerwechselnde Schiffe und Boote gelten als massgebende Verbreitungsvektoren gebietsfremder Organismen. Am Beispiel der Quaggamuschel zeige sich, dass invasive Arten unerwünschte und weitreichende Auswirkungen ökonomischer und ökologischer Art haben. So könne die ursprünglich aus dem Schwarzmeerraum stammende Muschel einheimische Arten verdrängen und grosse Schäden, zum Beispiel an Wasserversorgungen anrichten, indem sie Filter und Leitungen verstopft.

Massnahme gilt für Zug, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden – Luzern folgt

Basierend auf den kantonalen Schifffahrtsgesetzgebungen müssen deshalb ab Juli alle in den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug immatrikulierten Schiffe gründlich gereinigt werden, bevor sie in einem Zentralschweizer See eingewassert werden dürfen. Auch der Kanton Luzern wird laut Mitteilung der ZBPUK diese Reinigungspflicht in seiner kantonalen Verordnung noch verankern. Die Reinigungspflicht gilt auch für Schiffe, welche innerhalb der Zentralschweiz das Gewässer wechseln.