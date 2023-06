Zentralschweiz Seen haben eine sehr gute Badewasserqualität – mit wenigen Ausnahmen An den Badestellen in den sechs Zentralschweizer Kantonen kann bedenkenlos gebadet werden. Da die Wassertemperaturen steigen, vermehren sich «Entenflöhe» rasant.

Im Luzerner Seebecken kann bedenkenlos gebadet werden. Bild: Pius Amrein (17. 6. 2022)

Wer in einem See baden will, muss sich wegen Darmbakterien keine Sorge machen. Die Badeseen in den sechs Zentralschweizer Kantonen hätten sauberes Wasser, dem Badespass stehe nichts entgegen, teilt die Aufsichtskommission Vierwaldstättersee mit. Untersucht wurde die Wasserqualität im Mai und Juni bei 70 Badestellen am Vierwaldstättersee, Zürichsee, Zugersee, Sempachersee, Baldeggersee, Rotsee, Lauerzersee, Sihlsee, Sarnersee, Lungerersee, Hirschlensee, Seelisbergsee und Golzernsee.

Sämtliche Stellen weisen eine gute bis ausgezeichnete Badewasserqualität aus. Leicht erhöhte Werte gab es an den Badestellen Mississippi Seedorf, Badeplatz Seedorf, am Strandbad Freienbach, in der Buebenbadi Nuolen in Wangen sowie am Badeplatz der Surfschule Camping in Willerzell. An allen Badeplätzen muss keine Empfehlung an die Schwimmerinnen und Schwimmer abgegeben werden, es kann überall bedenkenlos getaucht werden.

Darmbakterien können dort vorkommen, wo es viele Wasservögel hat. In der Regel würden diese Tiere aber flüchten, wenn sich viele Badende am Ufer aufhalten würden, hiess es weiter. Zudem würden die Keime im Vogelkot durch das Sonnenlicht schnell abgetötet. Die Untersuchungen beschränken sich auf die mikrobiologische Qualität des Wassers.

Gefahr von «Entenflöhen» besteht

Nicht berücksichtigt wurden Probleme von Zerkarien, auch «Entenflöhe» genannt. Dabei handelt es sich um parasitisch lebende Larven von Saugwürmern. Sie entwickeln sich besonders bei schönem Wetter prächtig: Bei Wassertemperaturen ab 23 Grad schwimmen diese frei an der Oberfläche herum. Die 23-Grad-Grenze ist derzeit etwa im Rotsee, Sempacher- und Baldeggersee erreicht, der Vierwaldstättersee liegt knapp darunter. Betroffen sind vor allem Kleinkinder, da sie sich häufig im seichten und damit wärmeren Wasser aufhalten. Gefährlich sind die Zerkarien nicht. Doch der Juckreiz kann gut und gerne zwei Tage anhalten, und die rötlichen Entzündungen heilen ohne spezielle Behandlung in der Regel erst innert 10 bis 20 Tagen ab. (rem)