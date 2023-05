Zentralschweiz Tschüss Sonne: Am Nachmittag kommt der Regen – die Wetterdienste warnen Gemäss Meteo Schweiz müssen wir uns bald wieder von der Sonne verabschieden: Wegen starkem Regen gilt Gefahrenstufe «Gelb».

Noch scheint in der Stadt Luzern die Sonne: Am Nachmittag aber dürfte sich dies ändern. So gilt in der Zentralschweiz gemäss Meteo Schweiz aufgrund von starkem Regen die Warnstufe «Gelb». Diese signalisiert «mässige Gefahr». Heisst: Bei bereits durchnässten Böden ist etwa ein steigender Wasserpegel von Bächen möglich.

In Ausnahmefällen könnte es zudem zu lokalen Überschwemmungen zum Beispiel in Unterführungen, Tiefgaragen oder Kellern kommen. Die Warnung betrifft dabei den Zeitraum zwischen Dienstag 16 Uhr und Mittwoch 16 Uhr.

Erwartet werden dabei in Luzern und Umland 20-40 Millimeter Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 2600 – 1800 Meter (sinkend). Während die Höchsttemperatur laut SRF am Dienstag noch bei 20 Grad liegt, sind es am Mittwoch dann auch nur noch 15 Grad – der Regen dürfte uns zudem noch die ganze Woche lang begleiten. (lga)