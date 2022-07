Sustenpass: Zwei Kubikmeter Gestein knallten auf Auto

Das Gewitter richtete auch auf der Sustenstrasse im Kanton Uri mächtigen Schaden an: Rund zwei Kubikmeter Gestein löste sich im Bereich «Rässegg» von der Felswand und prallten aus 20 Metern Höhe auf die Strasse. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt, wurde dabei ein in Richtung Sustenpass fahrendes Auto im Bereich der Frontscheibe und des Schiebedachs getroffen. Das Auto war mit zwei Personen besetzt, der 52-jährige Autofahrer wurde erheblich verletzt und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Beim Steinschlag wurde das Auto stark beschädigt und der Fahrer verletzt. Bild: Kantonspolizei Uri

Die Sustenstrasse ist aus Sicherheitsgründen im Felssturzbereich bis auf weiteres gesperrt und ist auf der Urnerseite bis Sustenbrüggli sowie von der Bernerseite bis zum Sustenpass befahrbar. Eine neue Lagebeurteilung bezüglich Strassenöffnung erfolgt morgen um 10 Uhr. (pl)