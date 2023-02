Gemäss dem Bundesamt für Statistik werden die Heiraten und Scheidungen am Wohnort des Mannes gezählt – falls er einen ständigen Wohnsitz in der Schweiz hat. Wenn nicht, werden sie am Wohnort der Frau gezählt, wenn sie ihren festen Wohnsitz in der Schweiz hat. Bei den Heiraten handelt es sich um den Wohnort vor der Heirat, bei den Scheidungen um den Wohnort bei der Scheidung.