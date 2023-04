Zentralschweiz Von wegen Frühling – jetzt kommt mit einer Schneewalze der Winter zurück Nach milden Temperaturen zieht am Donnerstag ein Höhentief über die Schweiz. In den Zentralschweizer Bergen werden 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Es gilt, die Gefahr von Schneeglätte zu beachten.

Jetzt kommt die Schneewalze: Nach milderen Temperaturen in den vergangenen Tagen zieht am Donnerstag ein Höhentief über die Schweiz. Gemäss SRF Meteo fallen in den Bergen der Zentral- und Ostschweiz bis am Sonntagabend lokal 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee.

Vor allem für Fahrzeuge mit Sommerbereifung gilt es, auf der Nord-Süd-Achse sowie auf Pässen die Gefahr von Schneeglätte zu beachten.

Auf Donnerstag zieht ein #Höhentief nördlich an uns vorbei und bringt der Schweiz #Schauer: Zuerst auf der Alpennordseite aus Nordosten, dann auf der Alpensüdseite aus Südwesten. In den höheren Lagen der südlichen und östlichen Alpen starker #Schneefall und 30-50 cm Neuschnee. pic.twitter.com/t5Nys6omYz — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) April 19, 2023

Der Schneemangel wurde im vergangenen Winter zum Problem für die Schweizer Bergenregionen. Im April präsentiert sich die Lage jedoch generell etwas anders. Wie SRF Meteo mitteilt, wird im April in den Hochalpen jeweils am meisten Schnee gemessen. Der Grund dafür: Die ganze Wintersaison sammelten sich die Schneefälle an, wodurch das Maximum der Schneehöhe erst im Frühling erreicht werde. (luz)