Der Juli war rund 1,5 Grad zu warm

Der Juli war in der Schweiz rund 1.5 Grad zu warm. Das teilt der Wetterdienst Meteo News am Donnerstag mit. Noch bis Mitte Monat lag demnach der Temperaturüberschuss bei über 2 Grad, reduzierte sich aber in der zweiten Monatshälfte dank etwas kühleren Tagen und vor allem Nächten. Am grössten sei der Temperaturüberschuss mit rund 2 Grad im Kanton Wallis und in der Westschweiz, am geringsten mit rund 1 Grad im Südtessin.

Bei den höchsten Temperaturen hat sich seit Mitte Monat nichts verändert: Chur führt gemäss Meteo News weiterhin die Liste mit 37,6 Grad an, was hier dem zweitheissesten Tag seit Messbeginn 1978 nach dem 28. Juli 1983 mit 38.1 Grad entspricht.

Nach einem viel zu trockenen Juni, folgte ein regenreicherer Juli mit zum Teil kräftigen Gewitter. Über die Fläche gesehen war der Juli gemäss Meteo News etwa normal nass, allerdings gab es grosse regionale Unterschiede.

Mit den Gewittern verbunden waren lokal auch Sturmböen: Extreme Orkanböen gab es am Montag in La Chaux-de-Fonds, wo bei der Messstation 217 km/h gemessen wurden. Aber auch andernorts wurden gemäss Meteo News in tiefen Lagen bei Juligewittern stellenweise Orkanböen mit Windspitzen von 118 km/h und mehr gemessen - etwa in Wädenswil ZH, Steckborn TG und Luzern. (chm)