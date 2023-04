Zeugenaufruf in der Stadt Zug 49-jährige Frau wird von Uber-Taxi mitgerissen Als eine Frau in Zug aus einem Taxi aussteigen wollte, wurde ihre Jacke von der Autotür eingeklemmt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Unfall passierte im Bereich der Industrie- / Gotthardstrasse in der Stadt Zug am Donnerstag, 30. März um 10 Uhr. Google Maps

Der Unfall passierte am Donnerstag, 30. März um 10 Uhr in der Zuger Innenstadt: Eine 49-jährige Frau stieg im Bereich der Industrie- / Gotthardstrasse aus einem Uber-Taxi und klemmte dabei ihre Jacke in der hinteren, rechten Fahrzeugtüre ein. Wenige Augenblicke später fuhr der Autofahrer los und die Frau wurde mitgerissen, teilte die Zuger Polizei am Mittwoch mit.

Als der 63-jährige Taxifahrer den Vorfall bemerkte, hielt er an, stieg aus und lief zur Frau. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Personen setzte der Mann seine Fahrt fort und die Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Wer hat den Unfall gesehen?

Am Montag meldete die verletzte 49-jährige Frau den Unfall dann nachträglich der Zuger Polizei. Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum genauen Unfallhergang machen, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, sind gebeten, sich bei der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41). (mme)