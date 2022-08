Heitere «Es ist schön, wieder einmal ein Open-Air zu feiern – ihr seht immer noch so gut aus wie vor zwei Jahren» Beim Volksschlager auf dem Heitere konnte nichts schiefgehen. Die Bedingungen waren top, die Leute auf der Bühne und die Fans wollten einfach nur Spass. Den hatten sie.

Ausgelassene Stimmung am Volksschlager-Openair des Heitere-Festivals in Zofingen. Bild: Henry Muchenberger (11. August 2022)

Es hat sich früh abgezeichnet, dass an diesem Abend auf dem Heiternplatz keine Wünsche offen bleiben werden. Beim Einlass um 17 Uhr beklagte sich zwar eine Frau über die «Sauhitze», das wars dann aber mit der Kritik. Schliesslich ist der Heiternplatz in Zofingen gesäumt mit Linden, und diese spenden reichlich Schutz vor der Sonne.

Die Festbänke im Schatten waren denn auch lange vor dem Festivalauftakt um 18 Uhr belegt, und viele Fans bereits in Partylaune. An einem Tisch hatten sich sechs Frauen eingerichtet. Gerne hätte man von ihnen etwas über ihre Befindlichkeit erfahren. Weil sich aber gerade jede ein Deckeli eines Kleinen Feiglings auf die Nase geklemmt hatte, liess man es bleiben.

Zumal Moderator Sascha Ruefer pünktlich das Mikrofon ergriff und die 6500 Leute euphorisch begrüsste. «Heitereeeeee, es ist schön, wieder einmal ein Open Air mit euch zu feiern - ihr sehr immer noch so gut aus wie vor zwei Jahren. So geil», rief er in den Abendhimmel.

Klein und Gross gefällt der Anlass. Bild: Henry Muchenberger (11. August 2022)

Und dann schrie er die zwei Worte, die den ganzen Abend die Runde machen sollten: «Peeeetra Stuuuuurzenegger!» Die zahlreichen Frauen und Männer in rotweiss karierten Hemden lenkten sofort ein. Dieser Apres-Ski Hit der Stubete Gäng würde kommen, das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Ruefer gab das Programm durch, wobei sich abzeichnete, dass sich ein Grossteil auf die Stubete Gäng, Melissa Naschenweng und auf Howard Carpendale freuten.

Zwei Aargauer am Luzerner VIP-Tisch

Vor der Bühne hatten sich früh viele Fans versammelt, sodass es schwierig war, sich vorzukämpfen. Zwischen den dicht gedrängten Fans hatte sich eine Gruppe Frauen und Männer um einen Stehtisch versammelt, der mit Bierbechern ausgestattet war. «Das ist der Luzerner VIP-Tisch», behauptete Peter Steinmann aus Altishofen, ein Stammgast. Sein Bruder Urs aus Fischbach hingegen war seit 15 Jahren wieder einmal dabei. «Weil es wieder Zeit ist für ein Fest und weil ich mich auf Melissa Naschenweng und Chue Lee freue», sagte er.

Bombenstimmung beim Konzert von Chue Lee. Bild: Henry Muchenberger (11. August 2022)

Bemerkenswert sei, dass auch zwei Aargauer am Tisch mittrinken dürften, sagte einer der Steinmanns. Manuela und Silvio Hunziker aus Muhen fühlten sich unter den Luzernern nicht besonders unwohl, wie sie lachend verrieten: «Wir betreiben etwas Entwicklungshilfe. Es kommt gut», sagte Silvio der sich auf die Draufgänger und Melissa freute. «Die ist der weibliche Gabalier, du wirst sehen, die ist super», fügte er verheissungsvoll hinzu.

Hübsch gemacht für das Volksschlager

In der vordersten Reihe klatschte und tanzte Irène Enz aus Schötz zum Auftritt der Formation Chue Lee. «Das ist mein Platz, ich habe nicht gerne Leute vor mir an einem Konzert», so die Frau, die sich ein Dirndl angezogen hatte und sich darin pudelwohl fühlte. «Das wäre eigentlich eher etwas fürs Oktoberfest, aber jemand hat mich ermutigt, es auch beim Volksschlager zu tragen. Und weil wir nach zwei Jahren wieder ein richtiges Volksschlager feiern, habe ich mich hübsch gemacht, gell?»

Auch weit hinten bei den Festbänken unter den Linden machten die Leute Party. Christian Glauser und Désirée Malnati tanzten zu den deutschen Schlagerliedern die Giovanni Zarella auf italienisch zum Besten gab. Dabei hatte das Paar nicht vor, sich auf dem Heitern zu vergnügen. «Wir kauften zwei Campingstühle und wollten ausserhalb des Geländes mit einer Flasche Wein hören, was abgeht», sagte Glauser, der nur einmal an einem Volksschlager zugegen war. «Wir haben die Tickets gewonnen - und kommen wieder», garantierte er. Dann fuhren sie mit ihrem Tänzchen fort, denn es meldete sich Peeeeetraaaaa - das Gespräch weiter zuführen war unmöglich.