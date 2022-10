Zug / Schwyz Zugersee Schifffahrt blickt auf einen Traumsommer zurück – über 91'000 Gäste waren an Bord Die Zugersee Schifffahrt transportierte diesen Sommer 22,5 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr. Besonders beliebt waren die Sunset-Fahrten, welche neu ins Programm aufgenommen wurden.

Die Zugersee Schifffahrt blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Bild: PD

Schifffahrten auf dem Zugersee sind beliebt: Die Zugersee Schifffahrt transportierte in dieser Saison mehr als 91'000 Gäste. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Zunahme von 22 Prozent.

Nebst den regulären Kursfahrten bietet die Zugersee Schifffahrt auch Sonderfahrten an: Besonders beliebt seien heuer die Sunset-Fahrten gewesen, welche neu ins Programm aufgenommen wurden. An Top-Abenden bewunderten bis zu 100 Personen den Sonnenuntergang an Deck.

Die Zugersee Schifffahrt feierte heuer das 125-Jahr-Jubiläum. Auf der MS Rigi gab es deshalb eine fahrende Ausstellung zu sehen – Perlen aus dem Archiv boten Einblicke in 125 Jahre Binnenschifffahrt auf dem Zugersee.

Mehrere Sonderfahrten stehen noch an

Die letzte Kursfahrt fand am 23. Oktober statt, doch bis Silvester stehen noch diverse Schifffahrten an: So gibt es etwa die kulinarischen Sonderfahrten, an denen je nach Fahrt Wild, Fondue chinoise, Käse-Fondue oder ein Sonntagsbrunch serviert wird. Überdies werden an drei Tagen auch DinnerKrimi-Fahrten angeboten. Den Abschluss bildet die traditionelle Silvesterfahrt am 31. Dezember, bevor während der kurzen Winterpause die Schiffe auf Vordermann gebracht werden. (pl)