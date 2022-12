Zum Jahreswechsel Das brauchen wir im neuen Jahr 2023: Debatten ohne Furor Wir stehen am Jahreswechsel, die Zeiten sind noch immer von Unsicherheiten und Sorgen geprägt. Unsere Zeitungsredaktion sorgt weiterhin dafür, dass die notwendigen, wichtigen Debatten auch im neuen Jahr öffentlich geführt werden können – zu Gunsten unserer interessierten und engagierten Leserschaft in der ganzen Zentralschweiz. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Der schreckliche Krieg in Osteuropa tobt weiter. In seinem Sog die kritischen Entwicklungen in der Energieversorgung und bei den Lebenskosten. Menschliches Elend, Inflation, Demokratieverlust, das immer noch präsente Covid-Virus. Der Blick aufs neue Jahr ist sorgenvoll.

In unsicheren Zeiten ist es umso wichtiger, Probleme beim Namen zu nennen. Öffentliche Debatten sind unerlässlich, um Lösungen zu finden und dadurch positiv gestimmt bleiben zu können. Ja, das sagt sich leichter als es ist in Zeiten permanenter Aufgeregtheit und Emotionalität – die sozialen Medien lassen grüssen. Aber darum muss es auch im neuen Jahr Ziel sein, die Diskussionen frei von Furor zu führen.

Auch das ist Redaktionsarbeit bei der «Luzerner Zeitung» und ihren Regionalausgaben: Hier erklärt Silvio Frei (Mitte) am Zukunftstag dem Nachwuchs seine Aufgaben am Online-Desk. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022)

Der Jahreswechsel bietet auch willkommene und bewährte Gelegenheit, auf einige personelle Weichenstellungen auf unserer Zentralschweizer Zeitungsredaktion mit ihren aktuell rund 100 Köpfen aufmerksam zu machen. Livia Fischer (25) übernimmt ab Januar die Rolle als stellvertretende Leiterin im Ressort Kanton Luzern. Unsere stv. Ressortleiterin Online, Zéline Odermatt (32), verantwortet im CH-Media-Zeitungsverbund inzwischen die Aufgabe als Online-Tagesverantwortliche im Turnus. Und Kristina Gysi (24) hat ihren Ausbildungsweg erfolgreich beendet und ist zur Redaktorin in unserer Zuger Redaktion befördert worden. Allen drei gratuliere ich herzlich zu den neuen Verantwortungen und Aufgaben und wünsche viel Kreativität, Ausdauer und journalistischen Biss.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich im Namen der Redaktion – alle Namen und Köpfe der Zeitungsmacherinnen und -macher finden Sie online – besonders herzlich: Für Ihr Interesse, Ihre Inputs, die vielen Leserbriefe und auch für die Kritik, die wir als Spiegel in unserer täglichen journalistischen Arbeit sehr schätzen. Und natürlich danke ich für Ihre wertvolle Treue unserer Zeitung und unseren Onlineportalen gegenüber. Ihnen allen ein gutes, gesundes 2023!