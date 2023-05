Verkehr Ergebnisse bestätigen die Machbarkeit aller Varianten der Umfahrung Wolhusen Süd Der Kanton Luzern untersucht das Verkehrsproblem in Wolhusen mit einer Zweckmässigkeitsbeurteilung. Die Ergebnisse der Phase 2 zeigen, dass alle erarbeiteten Umfahrungsvarianten machbar sind.

Während der Rushhour staut sich der Verkehr im Zentrum von Wolhusen regelmässig. Bild: Boris Bürgisser (24. November 2022)

In der soeben abgeschlossenen Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) der Phase 2 zur Umfahrung Wolhusen Süd wurde die Machbarkeit der in der Phase 1 erarbeiteten Verkehrslösungen geprüft. Die Resultate zeigen, dass alle Umfahrungsvarianten aus baulicher, verkehrstechnischer und umweltrechtlicher Sicht machbar sind, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Dienstag. Die Aufhebung des Niveauübergangs Hackenrüti sei jedoch nur in Kombination mit einer Umfahrung sinnvoll. Eine grosse Herausforderung würden dabei die Einwirkungen auf das Grundwasser (Gewässerschutz) darstellen.

Mit dem Abschluss der Phase 2 liegen fünf machbare Lösungsvarianten vor: Die kürzeste und zugleich kostengünstigste Variante ist die komplett oberirdisch geführte Variante Zentrumsentlastung (ZE). Die zwei Süd-Umfahrungsvarianten SU1 und SU2 verlaufen zu einem grossen Teil in einem Tunnel und überqueren dann die Kleine Emme. Weitere Möglichkeiten sind die Aufhebung Niveauübergang Hackenrüti in Kombination mit der SU1 sowie die Null+-Variante.

In der dritten und letzten Phase der ZMB werden nun alle Varianten hinsichtlich Wirkung und Kosten bewertet. Mit der Empfehlung einer Bestvariante wird die ZMB Umfahrung Wolhusen Süd im November 2023 abgeschlossen werden. (zim)