Die Ausgangslage

Drei Frauen und zwei Männer wollen es wissen: Armin Hartmann (SVP), Ylfete Fanaj (SP), Claudia Huser (GLP), Chiara Peyer (Junge Grüne) und der Parteilose Jürgen Peter kandidieren für den zweiten Durchgang in die Luzerner Regierung. In der Poleposition für die beiden Sitze in der fünfköpfigen Luzerner Regierung ist Armin Hartmann. Er landete im ersten Wahlgang auf dem vierten Platz und verpasste das absolute Mehr um rund 4000 Stimmen. Hartmann kann neben der eigenen Wählerschaft mit den Stimmen aus dem Lager der FDP und der Mitte rechnen. Für den fünften Sitz ist die Ausgangslage offener denn je: Ylfete Fanaj soll dafür sorgen, dass die Linke nach acht Jahren Abwesenheit wieder zurück in die Regierung kommt. Fanaj landete im ersten Durchgang auf Platz 5, mit deutlichem Vorsprung auf die sechstplatzierte GLP-Kandidatin Claudia Huser. Offiziell unterstützt wird Huser von keiner anderen Partei. Huser zählt auf die Stimmen der Wählerinnen und Wähler, die nicht die Linke unterstützen möchten. Kaum Wahlchancen haben Chiara Peyer (Junge Grüne) und Jürgen Peter (parteilos).