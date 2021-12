Kanton Zug Kinder und Jugendliche sollen gestärkt werden Der Zuger Seelsorgerat unterstützt Organisationen, die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.

Der Seelsorgerat der Katholischen Kirche Zug engagiert sich stark für den Auftritt der Kirche an der Zuger Messe – personell und auch finanziell. Nun ist die Zuger Messe im Jahr 2021 auf dem Stierenmarkt-Areal zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Der Seelsorgerat hat sich daher entschieden – so schreibt er in einer Mitteilung –, mit seinem Beitrag Organisationen und Institutionen finanziell zu unterstützen, die im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in unserem Kanton wertvolle Arbeit leisten. Dies, weil die Coronapandemie für Kinder und Jugendliche besonders schwierig sei.

Je 1300 Franken erhalten die Pfadi Kanton Zug, Jungwacht und Blauring Kanton Zug sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie Zug (Triaplus). Pfadi und Jubla haben trotz grosser Coronaeinschränkungen ihr Programm durchgeführt und so den Kindern und Jugendlichen die eine oder andere Verschnaufpause ermöglicht. Triaplus setzt den Betrag für die Anschaffung von «Skillboxen» ein, eine Art Werkzeugkiste mit Ideen und Materialien, die genutzt werden, wenn beispielsweise einen Selbstverletzungsdrang haben oder besonders angespannt sind. Alle drei Institutionen leisten wertvolle Arbeit im Bereich der Krisenprävention für Kinder und Jugendliche während der Pandemie, begründet der Seelsorgerat zusammenfassend seine Wahl. (fae)