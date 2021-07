Kino Der Spiegel Afrikas im Wandel der Zeit Der Fliz Filmclub Zug holt die Vorführung von «African Mirror» nach. Der Film von Mischa Hedinger mit Bildmaterial aus dem Nachlass des Reisefilmers René Gardi regt die Auseinandersetzung mit dem Afrikabild aus Sicht der westlichen Welt an.

René Gardi bei Filmarbeiten in Afrika. Bild: PD/Videostill

Über die Menschen und Völker des ab der Zeit des Kolonialismus «Schwarzafrika» genannten Subsahara-Parts Afrika wusste die europäische Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts so gut wie gar nichts. Lediglich aus Büchern oder von den Erzählungen Reisender konnte man sich ein – meist abenteuerlich verzerrtes – Bild machen von den «Wilden» aus dem Busch. Bekam man in der westlichen Welt von damals einen echten Schwarzafrikaner zu Gesicht, so war das eine wahrhaftige Sensation. Wie aussergewöhnlich Menschen mit schwarzer Haut waren, zeigt auf geradezu verstörende Weise die Geschichte des Angelo Soliman auf, eines nigeriastämmigen Mannes, der im 18. Jahrhundert über den Weg des Sklavenhandels nach Europa kam und Feldmarschall Johann Georg Christian von Lobkowitz in Wien als Kammerdiener geschenkt wurde. Dem Lobkowitz'schen «Hausmohr» war eine glänzende Karriere bis zum kaiserlichen Gesellschafter mit hohem Ansehen vergönnt.

Doch nach Solimans Tod wurde dessen Haut präpariert, ausgestopft, zu einem halb nackten Wilden geformt und im kaiserlichen Naturalienkabinett als Kuriosität ausgestellt. Das aus heutiger Sicht ungeheuerliche Verfahren mit der sterblichen Hülle des Afrikaners demonstriert anschaulich und exemplarisch die vorherrschende Haltung der europäischen Bevölkerung gegenüber dem Fremden, Exotischen.

Ein Pionier des Reisefilms

Noch bis tief ins 20. Jahrhundert hinein drang schmerzlich wenig aus dem Leben afrikanischer Naturvölker ins Bewusstsein des Westens. Erst durch abenteuerlich gesinnte Filmschaffende erhielten die Leute allmählich Einblicke in die fremden Kulturen jenseits der Sahara. Einer von ihnen war René Gardi (1909–2000), Berner Fotograf, Reiseschriftsteller und Filmer. Ab 1948 konzentrierte Gardi seine Reisetätigkeit hauptsächlich auf Neuguinea und Subsahara-Afrika, darunter vornehmlich das nördliche Kamerun. Gardi war tief angetan von der Urtümlichkeit der Völker im Busch und in der Savanne weitab jeglicher Strömungen des Fortschrittes.

Der Filmer bewegte sich mit seiner Crew unter den Menschen vor Ort, baute Beziehungen zu ihnen auf, gewann mit geschickter und einfühlsamer Hand ihr Vertrauen, um ihrer Lebensweise mit seiner Kamera nachzuspüren. Gardis Foto- und Filmdokumentationen waren in seiner Heimat ausserordentlich gefragt. Er war Dauergast in TV- wie Radiosendungen, an Universitäten und Volksschulen, bei Vereinen und Verbänden ...

Altes Farbfoto von René Gardi bei seiner Arbeit. Bild: PD

Inhaltliche Aktualität

Aus dem umfangreichen Nachlass René Gardis hat der Schweizer Filmemacher Mischa Hedinger eine Bildcollage zusammengestellt. Mit dem Zusammenschnitt einer Fülle an Filmmaterial – vieles davon bislang unveröffentlicht – gelingt es ihm mit «African Mirror», ein Bild der persönlichen Wahrnehmung René Gardis von diesen Völkern und Stämmen nachzuzeichnen. Das eindrückliche Bildmaterial wird von nachgesprochenen schriftlichen Aufzeichnungen des Reisefilmers begleitet.

«African Mirror» animiert zur persönlichen, stillen Auseinandersetzung mit dem Afrikabild von einst und dessen Wandel. Zwischen der Zeit Angelo Solimans und dem Afrikafilmer René Gardi ist sehr viel passiert in Sachen Aufklärung. Trotzdem: Auch das Afrikabild zur Zeit Gardis in den 1950er- und 1960er-Jahren war noch lange nicht unproblematisch. Und das ist es bekanntlich auch heute noch nicht, wie allein die immer wieder aufflammenden Rassendebatten zeigen. Prominentestes Beispiel der vergangenen Monate ist der Mord an George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis. Nachdem der Fliz Filmclub Zug «African Mirror» bereits im April 2020 auf dem Programm hatte, ihn jedoch wegen der Pandemie nicht zeigen konnte, holt der Filmclub dies nun nach unter dem Motto «Black Lives Matter».