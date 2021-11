Knutwil Gemeinderätin Martha Roos tritt zurück Im Jahr 2014 wurde Martha Roos in den Knutwiler Gemeinderat gewählt. Im nächsten Sommer hört sie auf.

2014 wurde Martha Roos in stiller Wahl in den Gemeinderat Knutwil gewählt. Von ihrem Amt als Gemeinderätin wird die 64-Jährige per 31. August 2022 zurücktreten. Sie hat ein Gesuch um Entlassung eingereicht, teilt der Gemeinderat Knutwil in einer Mitteilung mit. Sie wolle ihren Posten nun einer jüngeren Person zur Verfügung stellen, wird Martha Roos zitiert. Die Zeit im Rat habe sie als gute und aktive Zusammenarbeit erlebt, mit viel Engagement und Motivation.

Ihr Aufgabengebiet als Gemeinderätin Gesellschaft und Soziales habe sich für sie und ihre Kolleginnen und Kollegen mit der Einführung des Geschäftsführermodells gewandelt. So habe sich der gesamte Gemeinderat vermehrt auf die strategische Ausrichtung der Gemeinde und verschiedene Projekte im Sozialbereich fokussieren können. So zum Beispiel der Aufbau des regionalen Altersleitbildes Sursee, die Altersdrehscheibe 65+, der Ausbau der ambulanten Dienstleistungsangebote und viele andere wichtige Aufgaben.

Die Ersatzwahl für den frei werdenden Gemeinderatssitz ist für den 15. Mai 2022 vorgesehen. Der Gemeinderat werde zu gegebener Zeit genauer darüber informieren. (rad)