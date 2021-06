Kolumne «Die junge Sicht»: Wer hat, dem wird gegeben Amélie Krause über die Vermögensverteilung

Amélie Krause

Haben Sie gewusst, dass 1 Prozent der Schweizer Bevölkerung über 40 Prozent des gesamten schweizerischen Vermögens besitzt? Auch global betrachtet, erreicht die Vermögenskonzentration ständig neue Rekordwerte. 2010 besassen 388 Personen gleich viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Heute sind die Vermögen massiv konzentrierter: Das Vermögen der reichsten Acht entspricht dem der ärmeren Hälfte.



Durch die Coronakrise hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich auch in der Schweiz deutlich weiter geöffnet. So waren Caritas-Märkte gut besucht wie nie zuvor, dazu mussten viele Menschen um ihren Job, Einkommen und ihre Gesundheit bangen. Die meisten Einbussen erlitten Geringverdiener.



Währenddessen wuchs das Vermögen der 300 reichsten Schweizer um fünf Milliarden, aus welchem sich ein Total von 707 Milliarden Franken ergibt. Während Menschen in Kurzarbeit waren, wurden fröhlich weiter Dividenden ausgeschüttet. Aus diesen Vermögen entstehen gewaltige Kapitaleinkommen in Form von Zinsen, Mieteinnahmen und Dividenden. Das Kapitaleinkommen wird in der Schweiz nur zu 60 Prozent besteuert, wobei das Erwerbseinkommen zu 100 Prozent besteuert wird.



Doch ist die Privilegierung von Kapitaleinkommen bei so rapid wachsender Vermögensungleichheit zu rechtfertigen? Hier setzt die 99-Prozent-Initiative an. Das Kapitaleinkommen, welches nur zu 60 Prozent besteuert wird, soll neu mit dem Faktor 1,5 besteuert werden. Dieses Einkommen soll erst ab 100 000 Franken Gewinn im Jahr gelten, Beträge darunter sind nicht von der Initiative betroffen. Somit wird sichergestellt, dass Kleinsparer nicht betroffen sind. Denn nur wer sehr viel Geld besitzt, kann hohe Risiken eingehen, dadurch bedeutend grössere Gewinne einstreichen und sollte somit auch mehr zurückgeben. Total wird die Initiative fünf bis zehn Milliarden pro Jahr an Mehreinnahmen generieren. Mit diesem Geld sollen die mittleren und tiefen Einkommen steuerlich entlastet werden und in die soziale Wohlfahrt für Familien, Bildung und Gesundheit investiert werden. Deswegen betrifft der geforderte, erhöhte Steuersatz der 99-Prozent-Initiative auch nur 1 Prozent der Schweizer Bevölkerung und unterstützt die restlichen 99 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer. Denn niemand Geringeres als die Lehrerin, der Bäcker und der Ingenieur leisten zum Schweizer Wohlstand bei. Und doch werden sie mit einem höheren Steuerabzug bestraft als Aktionärinnen, die mehrere Millionen Gewinn machen.



Die Forderung nach mehr Steuergerechtigkeit ist dringlich, denn die sich weitende Vermögensschere birgt auch politischen Sprengstoff. So führt sie zu Polarisierung politischer Ansichten und ist Gift für eine Demokratie. Denn steigt die Vermögenskonzentration einer kleinen Menge von Menschen, gewinnen sie Einfluss und somit Macht. Dies führt zu sozialen Spannungen und Misstrauen der Abgehängten in die Regierung.



Es gilt: Nur wer hat, dem wird gegeben. Die 99-Prozent-Initiative, über die am 26. September abgestimmt wird, kann dem mit fairer Rückverteilung entgegenwirken. Denn Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten.