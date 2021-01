Drei unangenehme Wahrheiten zu unserer Pandemie-Realität

Schweizer Weg

Er starb am Abend, sie am Morgen danach: Der Tod eines Ehepaars in einem Luzerner Altersheim wirft Fragen auf

In fast keinem anderen Land leben so viele Menschen in Alters- und Pflegeheimen wie in der Schweiz. Hier führt die Pandemie zu den meisten Todesfällen. Eine dieser Tragödien handelt von einem Ehepaar, das wenige Stunden nacheinander verstarb.