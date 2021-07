Kontroverse Fischen gehen oder nicht? In den vergangenen Monaten haben viele das Angeln als Hobby entdeckt – nicht alle reizt es.

Vanessa Varisco

Jetzt mal Butter bei die Fische: Ich kann mir wenig Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag am See oder auf dem See in einem Boot zu sitzen und die Gedanken dabei ins Nichts schweifen zu lassen. Auch fände ich es überaus lustig, mit Gummistiefeln, die gefühlt bis unters Kinn reichen, einen Fluss zu durchwaten. Und ebenfalls wetterfest, um stundenlang im Regen auf einen Fisch zu warten, wäre ich. Aber das eine oder andere mit einer Rute in der Hand zu tun, ist mir suspekt.

Was zu neunzig Prozent daran liegt, dass ich es mir nicht zutrauen würde, den Fisch zu töten. In meiner Kindheit hatten wir nämlich einen Teich mit zwei Forellen, Schnarchel-Bill und Moby Dick. Schnarchel-Bill bekam einen Pilz und musste entsorgt werden. Bis heute zucke ich zusammen, wenn ich daran denke, dass der arme Fisch einen Schlag mit dem Hammer bekam und so erledigt wurde. Gemeinsam mit meinem Grossvater und meiner Schwester schaufelten wir unserem Freund ein Grab und schmückten es mit Blumen. Das Grab wurde von einem Fuchs geräumt, aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Die Frage ist letztlich: Wieso sollte ich fischen, wenn ich das Tierchen nicht töten und essen werde? Ich verurteile niemanden, der sich traut zu fischen. Aber ich bin einfach mehr Sammlerin als Jägerin.

Raphael Biermayr

So vielem wird zugeschrieben, eine Lebensschule zu sein: Sport, das Aufziehen von Nachwuchs, der Umgang mit einem Hagelsturm, das Erdauern fragwürdiger Massnahmen gegen eine Pandemie. Fischer lächeln darüber. Denn einen diesigen Morgen lang stillschweigend eine Nuggihegene auf und ab zu bewegen, nur um sie kurz vor dem Zusammenpacken an eine Kette der Hafenmauer zu verlieren, stellt einen vor alle vorstellbaren mentalen Herausforderungen zusammen.



Auch das Töten ist eine Erfahrung, die zum Leben gehört. Und wenn es nur darum geht, herauszufinden, dass man das nicht kann oder will. Mittlerweile gibt es auch für Fischer beziehungsweise Fische zahlreiche Vorschriften, die das Töten – wie man so schön sagt – humaner macht. Nur der Berufsfischer muss sich nicht ganz daran halten. Aber was ist das schon für ein Fischen, Netze zu setzen und am nächsten Morgen einzuholen? Nein, für echtes Fischergefühl braucht es den Kick, die jagenden Egli mit einem Buldo und einem dahinter montierten Wobbler verrückt zu machen und zu stossbeten, dass der fetteste Fisch hängen bleibt.



Noch besser ist nur: leer auszugehen. Und es am nächsten Morgen wieder zu versuchen. Immer von neuem, immer weiter. Wie Sisyphus mit seinem Stein. Das ist die wahre Schule des Lebens.