Kritische Lage für die Wintersportler abseits der Pisten

Der Winter hält Teile der Schweiz, Österreich und Deutschland in Atem. Mehrere Strassen in Uri wurden gesperrt. Die Lawinengefahr bleibt weiterhin hoch. Wir halten Sie mit unserem Newsticker auf dem Laufenden.

In weiten Teilen der Zentralschweiz herrscht weiterhin grosse Lawinengefahr .

. Wetterprognose: Nach dem grossen Schnee scheint die Sonne in den Alpen. Im Flachland gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt grösstenteils trocken.



11:23 Uhr - Die Schweiz schwimmt im Schnee

Bei so viel weiss sehen manche schwarz. Nicht so der Bündner Freeskier Andri Ragettli. Er ist immer wieder für eine Überraschung gut – aber diese hier ist ihm wirklich gelungen.

Recht hat er. Zum Skifahren ist es im Moment viel zu gefährlich – in weiten Teilen des Bündnerlands herrscht aufgrund des vielen Neuschnees sehr grosse Lawinengefahr. Andri Ragettli hat also am Sonntag ein Video auf Instagram veröffentlicht, das ihn bei einem Tauchgang im Neuschnee zeigt. Seither ist das Video rund 100'000 Mal aufgerufen worden. (red/dvm)

10:52 Uhr - Lawinensituation in Österreich bleibt angespannt

Die Lawinengefahr ist in Österreich leicht gesunken, bleibt aber angespannt. Wie die Lawinenwarndienste mitteilten, galt in keinem Bundesland mehr die höchste Warnstufe. Allerdings ist die Gefahr weiterhin gross.

«Die Situation bleibt ernst», erklärte der Lawinenwarndienst Salzburg in seinem Lagebericht. «Für Wintersport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr gefährlich», unterstrich auch der Lawinenwarndienst Tirol.

Monothematisches #ORFThema: "Schnee wie selten zuvor – Großeinsatz für Helfer". Christoph Feurstein präsentiert die Sendung mit dem alles dominierenden Thema Schnee. 21.10h, #ORF2https://t.co/FpKclWSlBY pic.twitter.com/Yuelz0iw9D — ORF (@ORF) January 14, 2019

In Tirol gingen am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag mehrere Lawinen ab und verschütteten Strassen. Aufgrund der immer noch grossen Lawinengefahr waren zahlreiche Orte weiter nicht mit Fahrzeugen erreichbar. Allein im Bundesland Salzburg waren am Montagabend 41'000 Menschen zeitweise von der Aussenwelt abgeschnitten.

(sda/sre)



Haben auch Sie ein so schönes Bild geknipst, wie unsere Leserin Regula Aeppli auf der Gummenalp?

10:35 Uhr

Die Lawinengefahr in den Schweizer Alpen ist von gebietsweise «sehr gross» auf verbreitet «gross» zurückgestuft worden. Für Wintersportler ist die Situation oberhalb 2000 Metern aber kritisch. Es liegt so viel Schnee wie kaum je um diese Jahreszeit.

Hier geht es zum aktuellen Lawinenbulletin des Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF. (sda/dvm)

10:21 Uhr - Eingeschneit in Andermatt

Wegen des starken Schneefalls der letzten Tage ist nicht nur die Zufahrtsstrasse gesperrt, sondern auch ein Grossteil des Skigebiets. Wie reagieren Touristen und Einheimische darauf? Ein Rundgang durch ein fast komplett eingeschneites Dorf. (zar/dvm)

«Für uns Einheimische ist das nicht aussergewöhnlich. Es ist halt Winter.»



Was tun? Thomas Simmen, Leiter Infrastruktur von Andermatt-Urserntal Tourismus antwortet: «Nichts. Die Ruhe geniessen!» #andermatt #andermattswissalps @LuzernerZeitung https://t.co/ZLj5yOAot3 pic.twitter.com/ivfkRdeb9X — Andermatt Swiss Alps (@AndermattReuss) 15. Januar 2019

09:13 Uhr - Skigebiete kämpfen mit Neuschnee

Die Verbindung auf den Titlis ist inzwischen wieder offen. Die erste Bergfahrt für Schneesportler ist um 9.30 Uhr. Die erste Bergfahrt für Fussgänger ist um 8.30 Uhr. Die Pisten und Anlagen auf dem Gletscher bleiben wegen Lawinengefahr wie auch schon am Montag geschlossen.

Titlis heute ohne Schneesport – und Infos zu weiteren Skigebieten. https://t.co/rWkQvFK2tT — Luzerner Zeitung (@LuzernerZeitung) 14. Januar 2019

Auch auf der Melchsee-Frutt sind wegen den grossen Neuschneemengen noch nicht alle Anlagen in Betrieb.

Die Skiarena Andermatt-Sedrun bleibt eingeschränkt erreichbar. Die Anreise auf Andermatt von Göschenen ist per Zug möglich. Die Zufahrtsstrassen zum Gebiet Sedrun/Dieni-Oberalppass sind von Chur aus wieder frei. Die Zufahrtsstrassen nach Andermatt von Hospental & Realp sowie Göschenen sind wegen Lawinengefahr geschlossen. (dvm)

Einige der Bahnen sind in Vorbereitung. Klickt auf den folgenden Link, um einen genauen Überblick zu bekommen. https://t.co/ZB0fhkezoq



Weitere wichtige Infos:

⚠️ Die Zufahrtsstrassen zum Gebiet Sedrun/Dieni-Oberalppass sind von Chur aus wieder... https://t.co/ZB0fhkezoq — SkiArena (@SkiArenaUR_GR) 15. Januar 2019

08:59 Uhr - Enorme Schneemassen und grosse Lawinengefahr

In den vergangenen Stunden fielen zwischen den Berner Alpen und dem Rätikon noch einmal zwischen 40 und 70 Zentimeter Neuschnee. Oberhalb von 2000 Metern liegen zwischen 250 und 350 Zentimeter Schnee. In exponierten Lagen zwischen dem Berner Oberland und den Glarner Alpen sind es sogar bis zu 500 Zentimeter. Das ist für Mitte Januar aussergewöhnlich. In Arosa beispielsweise liegt mit zwei Metern so viel Schnee wie noch nie zu dieser Zeit seit Messbeginn, wie «Meteonews» mitteilt.

Heute und Morgen sorgt das Hoch Angela für ruhige Wetterverhältnisse, es herrscht aber abseits der gesicherten Pisten fast praktisch überall noch Lawinenwarnstufe 4. Ab Freitag wird es zwar deutlich kälter, aus aktueller Sicht sind aber bis Anfang nächster Woche keine nennenswerten Schneefälle mehr zu erwarten.

(pd/sre)

08:33 Uhr - Verhältnisse abseits der Pisten «sehr kritisch»

Das neuste Bulletin des Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) geht von «verbreitet grosser Lawinengefahr» aus (Stufe 4 von 5). Für Wintersport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr kritisch. (rem)

Die Lawinensituation in der Schweiz (Stand, 15. Januar, 8 Uhr). Bild: SLF

06:52 Uhr - Uri: Die gesperrten Strassen und Bahnstrecken im Überblick

Strassen: Göschenen-Andermatt, Hospental-Realp, Erstfeld-Silenen, Amsteg-Göschenen, Unterschächen-Urigen

Bahn: Autoverlad Furka, Andermatt - Dieni, Erstfeld-Göschenen. Es sind Ersatzbusse im Einsatz. (rem)



06:32 Uhr - Graubünden: Die Lage beruhigt sich

Die Rhätischen Bahnen haben am Dienstagmorgen die Entspannung der Verkehrssituation in ihrem Einzugsbereich mitgeteilt. Zwar gebe es noch vereinzelte Streckensperrungen und Zugausfälle. Dennoch bessere sich die Lage laut einer Medieninformation vom Dienstag. Das Bahnunternehmen bittet Reisende allerdings, mehr Reisezeit einzuplanen und sich jeweils vorab über die Situation zu informieren.

20:20 Uhr - Der Bericht unserer Kollegen von Tele 1

20:18 Uhr - Stufe 4 in der Zentralschweiz

Am Montagabend stufte das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) die Gefahr für Lawinen in weiten Teilen der Zentralschweiz auf Stufe 4 zurück. Die Gefahr wird jedoch immer noch als «gross» (siehe Bild) eingeschätzt.

19:59 Uhr - Andermatt: Die Reportage aus dem eingeschneiten Dorf

Ans Wandern denken wohl die wenigsten - ausser man ist mit Schneeschuhen unterwegs. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Einheimische nehmen die Situation gelassen. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Diese Touristinnen freuen sich über den Schnee. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Dieses Auto fährt so nirgendwo mehr hin. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Touristen aus Australien und Neuseeland wollten eigentlich auf Zermatt. Nun sind sie in Andermatt eingeschneit und machen das Beste draus. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019))

Eine Frau und ihre Hunde geniessen den Schnee. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Das Dorf ist bis auf den Bahnbetrieb von Göschen abgeschnitten. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Der Weg zur Kirche wurde freigeschaufelt. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Touristen in Andermatt. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Schneeräumen in Andermatt. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Die Strasse nach Andermatt wurde gesperrt. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Angestellte am Schneeschaufeln. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019))

Touristen spazieren in Skibrillen. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Angestellte am Schneeschaufeln. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Thomas Simone am Schneeschaufeln. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) 15 Bilder Andermatt – ein eingeschneites Dorf

19:38 Uhr - Erstes Training in Wengen verschoben

Das erste Training zur Weltcup-Abfahrt am Lauberhorn in Wengen findet nicht wie geplant am Dienstag, sondern erst am Mittwoch statt. Die letzten Arbeiten an der Strecke konnten noch nicht durchgeführt werden, weil die Bergbahnen in Wengen wegen des Wetters geschlossen blieben. Zudem herrscht derzeit grosse Lawinengefahr. Zahlreiche Freiwillige, Soldaten und Zivilschützer sind am Dienstag im Einsatz, um noch wichtige Sicherheitsinstallation aufzustellen.

Die Wetterprognosen sind für den Mittwoch vielversprechend. Auch für das Wochenende sehe es gut aus, meldeten die Organisatoren der Rennen. Am Freitag steht die Kombination, am Samstag die Abfahrt und am Sonntag der Slalom im Programm. (sda)

18:50 Uhr - Bis 120 Zentimeter Neuschnee

Für Dienstag rechnete das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) dank dem Abflauen der Niederschläge mit einer geringfügigen Entspannung der Situation. Die Lawinengefahr bleibt aber auf der zweithöchsten Gefahrenstufe und gilt für praktisch den ganzen Alpenraum. Vorerst seien aber weiterhin verbreitet einzelne sehr grosse bis extrem grosse spontane Lawinen möglich.

Gemäss SLF waren seit Samstagabend oberhalb von rund 1500 Metern am nördlichen Alpenkamm, in Teilen des Wallis, in Nordbünden und im Unterengadin verbreitet 60 bis 10 Zentimeter Schnee gefallen, lokal auch noch mehr. (sda)

18:38 Uhr - Situation in Uri

An verschiedenen Orten waren im Kanton Uri am Montag Lawinenniedergänge zu verzeichnen. Es kam zu keinen verletzten Personen. Über grössere Sachschäden liegen der Polizei keine Kenntnisse vor. Auch Evakuationen gab es keine.

Es waren hingegen auch am Montagabend noch mehrere Kantonsstrassen gesperrt. Am Dienstag wird die Situation neu beurteilt. «Der Chef des kantonalen Führungsstabs ist in Kontakt mit den betroffenen kantonalen und kommunalen Partnern», heisst es in einer Mitteilung der Kantonsverwaltung. Laufend wird die aktuelle Situation beurteilt, um nötigenfalls die erforderlichen Massnahmen treffen zu können. Eine Neubeurteilung der Lawinensituation findet am Dienstagmorgen statt. Im Verlauf des Tages ist mit einer Beruhigung der Wetterlage zu rechnen.

In Uri konnten am Montag keine Helikopterflüge durchgeführt werden, heisst es auf Nachfrage bei Swiss Helicopter in Erstfeld. Zu Notfällen kam es nicht, die einen Flug nötig gemacht hätten. Man geht davon aus, dass Flüge am Dienstag wieder möglich sind, hauptsächlich um die Situation zu beurteilen oder Personen auf betroffenen Gebieten zu bringen. (zf)

18:21 Uhr - Bahnstrecke nach Disentis freigegeben

Disentis im Bündner Oberland war den ganzen Montag über wegen Lawinengefahr weder auf der Strasse noch auf der Schiene erreichbar. Am frühen Abend teilte die Gemeinde mit, die Sperre der Kantonsstrasse werde aufgehoben. Die Bahnstrecke nach Disentis wurde kurz vor 18 Uhr wieder freigegeben. (sda)

18:20 Uhr - Lawinen fordern Todesopfer und Verletzten

Im Gebiet «Crosets» bei Morgins im Wallis wurde ein 24-jähriger Schweizer mit Wohnsitz im Unterwallis von einer Lawine erfasst und tödlich verletzt. Er und ein weiterer Pisten-Patrouilleur wollten das Skigebiet mit Schneesprengungen sichern, als sich gegen 11.30 Uhr eine grosse Lawine löste, die sich laut Polizei über 275 Meter ausdehnte und 156 Meter breit war.

Die Lawine war rund 275 Meter breit. Bild: Kantonspolizei Wallis

In Montana im Wallis riss eine Lawine am Montag zwei Skifahrer ausserhalb der markierten Pisten mit. Die Verschütteten konnten sich selber aus den Schneemassen befreien und blieben unverletzt.

In Jaun im Kanton Freiburg löste eine dreiköpfige Skigruppe abseits der Pisten eine Lawine aus. Ein 22-jähriger Skifahrer aus der Region wurde verschüttet. Er konnte unter einer mehr als drei Meter dicken Schneeschicht geborgen werden. Ein Helikopter flog ihn mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital.

In der Ortschaft Platta im Bündner Oberland verletzten sich am Sonntag bei einem Lawinenabgang ein 41-jähriger Eiskletterer schwer und ein 48-jähriger leicht. Der dritte Kletterer schlug Alarm. (sda)

17:20 Uhr

Besonders in den östlichen Alpen liegt überdurchschnittlich viel Schnee für diese Jahreszeit, zum Beispiel in #Arosa fast dreimal so viel. #meterhochSchnee #sehrgrosseLawinengefahr ^sba pic.twitter.com/lLp8Lepe5k — SRF Meteo (@srfmeteo) 14. Januar 2019

16:50 Uhr - Schule in Andermatt vorläufig zu

Die Strasse zwischen Göschenen und Andermatt ist wegen Lawinengefahr bis auf weiteres geschlossen. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler)

(sda/zf) Die Schneemengen behindern nicht nur die Zufahrt zum Urserntal, sie legen auch das Leben lahm. Wie die Gemeinde Andermatt auf ihrer Internetseite schreibt, ist die Schule vorübergehend geschlossen, eine Neubeurteilung soll am Montagabend erfolgen. Eingestellt ist auch der Betrieb des Dorfbusses und die Kehrrichtabfuhr.

Die Schneeräumung könne derzeit nur minimal gemacht werden, orientiert die Gemeinde ihre Einwohner und Gäste, die intensiven Schneeräumungsarbeiten auf den Gemeindestrasse würden am Mittwoch beginnen.

Aufgrund der Lawinengefahr sind auch einige Gemeindestrassen gesperrt.

Die Schneeräumungsarbeiten während den heftigen Schneefällen laufen am Montag in Wassen im Kanton Uri auf Hochtouren. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler)

Folgende Abschnitte sind immer noch gesperrt:

Strasse Göschenen-Schöllenen-Andermatt (bis Dienstagmorgen)

Kantonsstrasse Amsteg-Göschenen

Strasse Gurtnellen Wiler-Gurtnellen Dorf

Strasse Wassen-Färnigen

Urnerboden – Linthal

Unterschächen – Urigen

Bahnverbindung nach Andermatt vom Wallis und Graubünden her

Gotthardbahn zwischen Erstfeld UR und Airolo TI (Ersatzbusse)

Die Menschen trotzen am Montag in Göschenen dem vielen Schnee. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler)

15:44 Uhr - Höchste Lawinenwarnstufe in Vorarlberg

Die Wetter- und Lawinensituation in Vorarlberg hat am Wochenende rund 200 Feuerwehreinsätze mit etwa 3000 beteiligten Einsatzkräften notwendig gemacht. Unter anderem mussten Dächer vom Schnee freigeschaufelt und umgestürzte Bäume von Strassen entfernt werden.

Innerhalb von 48 Stunden fielen in Vorarlberg bis zu 120 Zentimeter Neuschnee, bis Dienstag sollten im Bergland weitere 30 Zentimeter dazukommen. Der stürmische Wind sorge weiterhin für eine angespannte Lage in den Bergen, sagte ein Lawinenexperte.

Die Suche nach jenem vermissten Tourengänger, der am Samstag in Lech von einer Lawine verschüttet worden sein dürfte, konnte auch am Montag aufgrund der Wetter- und Gefahrenlage nicht aufgenommen werden. Drei Skifahrer waren in der Nacht auf Samstag in der Lawine lokalisiert und tot geborgen worden.

In Vorarlberg wurde am Montag die höchste Lawinenwarnstufe 5 erreicht. Spontane Abgänge von Lockerschnee- und Schneebrettlawinen seien zu erwarten. Aufgrund der Lawinengefahr waren zahlreiche höher gelegene Strassenverbindungen gesperrt und damit mehrere Orte von der Aussenwelt abgeschnitten.

Betroffen waren unter anderen die Arlberg-Orte Lech, Zürs und Stuben, aber auch im hinteren Bregenzerwald und im Montafon waren Ortschaften nicht erreichbar. Manche der Sperren - etwa am Arlberg - sollten bis mindestens Dienstag aufrecht bleiben. (sda)

14:57 Uhr - Graubünden: Kampf gegen die Schneemassen

14:50 Uhr - Schwägalp: Räumungsarbeiten gestoppt

Auf der Schwägalp sind die Lawinen-Räumungsarbeiten am Montag wegen anhaltender Schneefälle und Orkanböen aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden. Die Zufahrtsstrasse ab der Passhöhe bleibt wegen Lawinengefahr gesperrt.

14:45 Uhr - Kanton Uri: Angekündigter Sturm bereitet Sorgen

Im Kanton Uri sind am Montagnachmittag folgende Strassenabschnitte gesperrt: Die Kantonsstrasse von Amsteg bis Göschenen, die Schöllenen von Göschenen nach Andermatt, die Abschnitte Andermatt-Hospental und Hospental-Realp, Wassen-Meiental, Unterschächen-Urigen sowie Linthal-Urnerboden. Während bereits am Sonntag einige Strassen gesperrt wurden, folgten heute Morgen die Schöllenen sowie die Strasse von Andermatt nach Hospental. «Im Moment heisst es abwarten, bis wir morgen die Situation neu beurteilen können», sagt der Urner Kantonsingenieur Stefan Flury. Etwas Sorgen macht den Verantwortlichen ein von Meteorologen angekündigter Sturm. «Starke Schneeverwehungen bringen die Stabilität von Hängen zusätzlich in Schwierigkeiten», so Flury. Unterstützt wird die Baudirektion von der Lawinenzentrale Andermatt mit lokalen Mitarbeitern.

Nicht betroffen ist die Autobahn A2, wohl aber die Gotthardbergstrecke der Eisenbahn. Auf dieser verkehren zwischen Erstfeld und Airolo keine Züge. Die Passagiere werden mit Ersatzbussen befördert.

Bereits sei es zu Lawinenniedergängen an erwarteten Orten gekommen. Dass weitere folgen würde sei wahrscheinlich. Evakuationen sind der Baudirektion bis jetzt nicht bekannt, dies liege aber nicht in ihrer Zuständigkeit, sondern bei den Gemeindeführungsstäben. Von der Abteilung Betrieb Kantonsstrassen des Amts für Tiefbau seien momentan sämtliche Mitarbeiter im Einsatz sowie weitere Beauftragte. «Innerhalb der Dörfer können wir Schneeräumungen machen, zwischen den Dörfern ist dies momentan zu gefährlich», sagt der Kantonsingenieur. (zf/sda)

Die Strasse zwischen Andermatt und Realp ist gesperrt. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Andermatt, 13. Januar 2019)

14:35 Uhr - Realp: Hoffen auf Normalität

Im Urner Dorf Realp hat sich der Gemeindeführungsstab zu einer Lagebeurteilung getroffen. Wie Gemeindepräsident Armand Simmen sagt, mussten keine Personen evakuiert werden. «Mit den Leuten, die in den Gefahrengebieten wohnen, stehen wir im Kontakt», so Simmen. Die Dorfbewohner wurden zudem angehalten, sich nur innerhalb von Markierungen zu bewegen. Einige Realper konnten am Sonntagabend nicht mehr nach Hause reisen. Für diese wurden Übernachtungsmöglichkeiten in Andermatt organisiert. Vom Angebot der Helikopterflüge für Einheimische konnte niemand Gebrauch machen, da kein Flugwetter herrschte. Touristen, die sich bis Sonntag in Realp aufhielten, habe man rechtzeitig mit dem Zug nach Hause schicken können, erzählt Simmen. Kurze Zeit später war auch diese Verbindung gekappt. «Wir hoffen, dass sich das Wetter morgen beruhigt und wir spätestens am Mittwoch wieder zur Normalität übergehen können», sagt der Gemeindepräsident. (zf)

14:31 Uhr - Am «Hundschopf» wird geschuftet für die Skirennen

Momentan würden die Skicracks Feuz und Co. im Tiefschnee landen. Am Freitag findet in Wengen die Alpine Kombination der Männer statt. Am Samstag die Abfahrt, das legendäre Lauberhornrennen, und am Sonntag ein Slalom. (jwe)

Wie präsentiert sich der Schnee bei Ihnen? Zeigen Sie es unseren Lesern. Laden Sie Ihr Bild mit unserem Formular hier gleich selber hoch. Alle Bilder werden auf unserer Online-Plattform veröffentlicht, die Schönsten zusätzlich auf unserer Facebook-Seite. (rem)

Der Nebel kam und ging und zauberte eine mystische Stimmung auf der Gummenalp. (Bild: Regula Aeppli, 12. Januar 2019) Die Sonne kämpft am Dienstagmorgen gegen die Wolken. (Bild: Enrico Schildknecht, Zug, 15. Januar 2019) Zug im Winterkleid. (Bild: Daniel Hegglin (11. Januar 2019)) «Herrliches Winterwetter und wunderbare Schneeverhältnisse auf dem Zugerberg», findet unser Leser Peter Bumbacher. (Bild: Peter Bumbacher (11. Januar 2019)) Winterstimmung: Die Chamer Kirche und die Villa Villette. (Bild: Franziska Stähli (Cham, 11. Januar 2019)) «Was so ein bisschen Kosmetik ausmacht!», findet unsere Leserin Margtith Imhof-Röthlin. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 11. Januar 2019)) Wunderbare Winterlandschaft auf dem Sörenberg. (Bild: Urs Gutfleisch, 12. Januar 2019)) Auf dem Gipfel des Fronalpstock (Bild: Markus Brüllhart (Fronalpstock, 11. Januar 2019)) Meine Bitte in diesen Tagen: kleiner Schutzengel - bewahre uns vor grosser Kälte und vor Eiszapfen... (Bild: Georgette Baumgartner-Krieg (Luzern, 12. Januar 2019)) Hängebuche beim Konsi (Bild: Walter Buholzer (Luzern, 12. Januar 2019)) Wer früh eintrifft stösst wie dieser Grünfink auf eine «sturmfreie Futterstelle»! (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 12. Januar 2019)) Schneerose - mal anders (Bild: Alfred Herzog (Willisau, 11. Januar 2019)) Unsere Barbet Familie im Glück (Bild: Alfred Herzog (Willisau, 11. Januar 2019)) Endlich Winter: Jede Menge Schnee dem See entlang von Oberägeri Richtung Morgarten. (Bild: Enrico Schildknecht (Oberägeri, 11. Januar 2019)) 2 Pferde tummeln sich mit Blick auf den Pilatus im Pulverschnee. (Bild: Heidi Birrer (Eigenthal, 11. Januar 2019)) Junge Dame übt sich im LL auf der Pulverschneeloipe im Eigenthal. (Bild: Willy Birrer (Eigenthal, 11. Januar 2019)) «I love my bicycle» ! Aufgenommen in Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 11. Januar 2019)) Die Velos in der Stadt sind warm eingepackt. (Bild: Brigitta Suter, 10. Januar 2019) Wie wär's mit einem Schneebär... (Bild: Caja Windlin Herzog (Obwalden, 11. Januar 2019)) Die Wintersonne durchflutet den tiefverschneiten Wald in Rain. (Bild: Xaver Husmann, 11. Januar 2019) Morgenstimmung in der Winterlandschaft in Neuenkirch. (Bild: Urs Gutfleisch, 11. Januar 2019) Die winterlichen Bäume spiegeln sich im dunklen See. (Bild: Daniel Hegglin, 10. Januar 2019) Frisch verschneite Zuger Altstadt. (Bild: Daniel Hegglin, 10. Januar 2019) Schneesturm beim Zuger Zytturm. (Bild: Daniel Hegglin, 10. Januar 2019) Spitzmaus auf dem Morgenspaziergang im frischen Schnee. (Bild: Emanuel Niederhauser, 10. Januar 2019) Was so ein Schäumchen Schnee bewirken kann. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 10. Januar 2019) Berufsfischer fischen auch bei Schneetreiben, so wie hier in Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 10. Januar 2019) Da hat sich etwas angesammelt vor einem Haus in Spirigen / Urnerboden, aber der Weg ist vorbildlich gemacht. (Bild: Franz Imholz, 10. Januar 2019) Ein verschneiter Weg in Giswil. (Bild: Claudia Halter, 10. Januar 2019) Winterlich gedeckte Gartenterrasse in Engelberg. (Bild: Caroline Pirskanen, 9. Januar 2019) Am Nachmittag war Schneemann bauen mit den Kindern angesagt. (Bild: Urs Gutfleisch (Holderchäppeli, 9. Januar 2019)) Willisau ist trotz Schnee bereit für die Fasnacht. (Bild: Alfred Herzog, 9. Januar 2019) Winterlandschaft auf der Fürenalp. (Bild: Caroline Pirskanen, 7. Januar 2019) Winterliche Naturlandschaft mit Bauernhof. (Bild: Urs Gutfleisch (Hildisrieden, 9. Januar 2019)) Winterstimmung St.Verena oberhalb Zug (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 6. Januar 2019)) Diesem Kuhreiher, ein extrem seltener Wintergast, gefällt dieser Schnee bestimmt nicht besonders. (Bild: Marianne Schmid (Wangen, 5. Januar 2019)) Winterstimmung beim Schloss Wyher. (Bild: André Egli (Ettiswil, 5. Januar 2019)) Wunderbare Winterlandschaft (Bild: Urs Gutfleisch (Geuensee, 6. Januar 2019)) Altstadt im Winterkleid. (Bild: Priska Pirskanen (Zug, 5. Januar 2019)) Ein Hauch von Winter. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 5. Januar 2019)) Ein Hauch von Winter. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 5. Januar 2019)) Ein wunderschönes, doch leider sehr schnell vergängliches Kunstwerk. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 5. Januar 2019)) Schiffstation Tellsplatte. (Bild: Gabriela Gick (Uri, 5. Januar 2019)) Verschneites Bänkli im Wald. (Bild: Priska Ziswiler-Heller (Ettiswil, 5. Januar 2019)) Verschneites Helvetia Gärtli in Luzern. (Bild: Kirsten Witt (Luzern, 5. Januar 2019)) Baumlabyrinth im Zuswilerwald. (Bild: Priska Ziswiler-Heller (Ettiswil, 5. Januar 2019)) Ein Hauch von Winter in Luzern, dazu " heisse Marroni, Marroni ganz heiss"! (Bild: Walter Buholzer (Luzern, 5. Januar 2019)) Unsere Kids geniessen den Schnee so richtig und helfen gerade bei der Entsorgung des Weihnachtsbaums. (Bild: Adiran Mattli (Zell, 5. Januar 2019)) Die Sinnlichkeit von Schnee. (Bild: Andrea Decker (Luzern, 5. Januar 2019)) Bitterkalter Wintermorgen. Auf dem Weg zur Arbeit. (Bild: Enrico Schildknecht (Oberägeri, 4. Januar 2019)) Bänkli im Scheetreiben. (Bild: Priska Ziswiler-Heller (Ettiswil, 5. Januar 2019)) Schnee hat es jetzt auch in Malters. (Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 5. Januar 2019)) Dieses Rotkehlchen nähert sich ganz vorsichtig der Futterkrippe, denn mit dieser Schönheit in der schneebedeckten Umgebung fällt man natürlich den Katzen sofort auf. Aufgenommen in Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 5. Januar 2019)) Spiringen. Zum Wegräumen des Pulverschnees auf dem Garagenvorplatz eignet sich der Laubbläser auch! (Bild: Franz Imholz (Spiringen, 5. Januar 2019)) Endlich ist der Winter da: Starker Schneefall in Malters. (Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 5. Januar 2019)) Schneemann auf Restaurantbesuch. (Bild: Esther Kaufmann (Egolzwil, 5. Januar 2019)) Endlich kann ich meinen neuen Traktor ausprobieren. Es darf ruhig weiter schneien. (Bild: Jürg Suter (Büron, 5. Januar 2019)) Der Garten in Reiden ist schneebedeckt. (Edith Achermann (Reiden, 5. Januar 2019)) Winterliche Impressionen von Malters. (Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 5. Januar 2019)) Schneefall im Städtli Willisau. (Bild: Mike Kressbach (Willisau, 5. Januar 2019)) Winterspaziergang mit meinem Hund. (Bild: Andreas Helfenstein (Eschenbergerwald, 5. Januar 2019)) Der Schnee ist da! (Bild: Heinrich Inderbitzin (Emmen, 6. Januar 2019)) 62 Bilder Schneeflocken bedecken die Zentralschweiz: Die schönsten Fotos unserer Leser

13:40 Uhr - Fideriser Heuberge: 100 Personen sitzen fest

In den Fideriser Heubergen im bündnerischen Prättigau können über 100 Leute wegen Lawinengefahr nicht mehr abreisen. Es handelt um die Gewinner eines Wettbewerbs, welche am Sonntag ins Skigebiet gekommen waren. Wie lange die Ausflügler im Berghaus auf etwa 2000 Metern über Meer blockiert sind, ist ungewiss. Sie hätten am Montagnachmittag die Heimreise antreten sollen. Doch daraus wird nichts. Den Weg ins Tal freimachen wird möglicherweise eine Sprengung am Dienstagmorgen, wie es auf Anfrage hiess. Alle festsitzenden Ausflügler seien gesund und munter. (lex)

12:28 Uhr Graubünden: Schneefälle beeinträchtigen Verkehrswege

Nach einem Lawinenabgang ist Disentis den ganzen Montag von der Aussenwelt abgeschnitten. Die gebietsweise riesigen Schneemengen führten zudem zur Schliessung des Julierpasses zwischen Bivio und Silvaplana. Das Oberengadin war damit auf der Strasse von Norden her nicht erreichbar. Die Kantonsstrassen nach Arosa und Lenzerheide durften nur mit Schneeketten befahren werden, ebenfalls der Wolfgangpass nach Davos. Ausserdem aus Sicherheitsgründen gesperrt waren die Ofenpassstrasse sowie die Strasse nach Samnaun. Mit dem vielen Neuschnee zu kämpfen hat auch die Rhätische Bahn (RhB). (sda)

Der vollständige Überblick finden Sie hier:

Ein Mann pfadet in Davos einen Weg. (Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone, 14. Januar 2019)

12:07 Uhr - Titlis heute ohne Schneesport

In Engelberg und auf dem Titlis bleiben heute die Ski und Snowboard von den Pisten fern. Aufgrund von Lawinengefahr ist der Schneesportbetrieb am Montag eingestellt. Fussgänger werden trotzdem auf den Titlis befördert. (jwe)

11:52 Uhr - Melchsee-Frutt mit 70 Zentimeter Neuschnee

«Abseits der Pisten gilt bei uns auf jeden Fall auch die höchste Lawinenwarnstufe. Da kann man nur davor warnen, sich in solche Gebiete zu begeben. Wir hoffen, dass sich die Leute auch daran halten, obwohl solche Situationen zuweilen grad erst recht Risikofreudige anziehen. Die Situation wird noch erschwert durch starke Winde mit teils meterhohen Verwehungen», sagt Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt. «Wir haben in den vergangenen 48 Stunden bis zu 70 Zentimeter Neuschnee erhalten. In den obersten Lagen ist es Pulverschnee, die präparierten Pisten sind darum in einem guten Zustand und diese sind auch gefahrlos befahrbar. (mvr)

11:42 Uhr - Ibergeregg mit 1 Meter Neuschnee

Im Gebiet Ibergeregg sind die Pisten in Betrieb, einzig geschlossen ist die Abfahrtsroute Oberiberg, die rund fünf Kilometer ausmacht. Geschäftsführer Paul Rubli geht davon aus, dass diese am Dienstag wieder geöffnet werden kann. In kurzer Zeit habe es einen Meter Neuschnee gegeben. «Mit den schweren Maschinen ist es momentan zu heikel, diese Strecke zu präparieren», sagt Rubli. Deshalb hofft man nun auf besseres Wetter, damit die Pisten entsprechend bearbeitet werden können. Lawinengefahr besteht im Gebiet keine. (zf)

Auf der Passhöhe, 1406 Meter über Meer, wird der Parkplatz vom Schnee befreit. Bild: Webcam

11:30 Uhr - Hoch-Ybrig stellt Betrieb teilweise ein

Nicht wegen der grossen Schneemassen, sondern aufgrund starker Windböen musste das Gebiet Hoch-Ybrig den Betrieb teilweise einstellen. Wendelin Keller von der Geschäftsleitung geht davon aus, dass sämtliche Pisten am Dienstag wieder betrieben werden können. «Wir haben das Glück, dass wir nicht zu den lawinengefährdeten Gebieten zählen. Einzig bei der Talabfahrt musste gesprengt werden – weitere Sprengungen seien nicht auszuschliessen. Dass sich Gäste ins Gebiet verlagern, die andernorts nicht Skifahren können, glaubt Keller nicht: «Man profitiert in der Regel nicht davon, wenn andernorts die Pisten geschlossen sind.» (zf)

10:45 Uhr - Erhöhte Lawinengefahr auf der Schwägalp

Nach dem Lawinenabgang auf der Schwägalp ist die Situation vor Ort nach wie vor unverändert. Was sich einzig verändert hat, ist die Beurteilung der Lawinengefahr. Wie Hanspeter Saxer, Mediensprecher Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, auf Nachfrage von Tagblatt.ch sagt. «Infolge erhöhter Lawinengefahr bleibt der Zugang zur Schwägalp für Fussgänger und Fahrzeuge weiterhin gesperrt.» Aufgrund der Wetterlage werde man das Gebiet um die Schwägalp weiterhin im Auge behalten. «Wir sind in Kontakt mit den Experten vor Ort. Sollte durch den derzeitigen Schneefall Gefahr bestehen, werden wir reagieren und entsprechende Massnahmen ergreifen», sagt Saxer. Als Vorsichtsmassnahme werden aber weiterhin keine Gäste auf die Schwägalp gelassen. (lex)

10:27 Uhr - Süden Deutschlands: Überschwemmungen befürchtet

Mehrere Flüsse und Bäche in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg traten in der Nacht auf Montag über die Ufer. Vor allem in der Mitte und im Norden des Bundeslandes wurden teilweise Äcker und Wiesen überflutet. Auch in Mittelfranken stellte sich die Polizei auf Überschwemmungen ein. Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Dienstagmittag Neuschnee für die bayerischen Alpen. Für andere Teile des Landes ist Schneematsch vorausgesagt. Die Last auf Bäumen und Dächern könne damit weiter zunehmen. (sda)

10:13 Uhr - Luzern: Zwei Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Strassen

Am Samstagmorgen ereigneten sich auf schneebedeckten Strassen im Kanton Luzern zwei Selbstunfälle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei weist darauf hin, dass man die Geschwindigkeit unbedingt den Strassenverhältnissen anpassen sollte. Zudem sollte die Funktionalität der Winterreifen kontrolliert werden. (rem)

10:07 Uhr - Vorsicht vor Gleitschneelawinen

In steilen Hängen ist in diesen Stunden mit Gleitschneelawinen zu rechnen, wie sie in den letzten Tagen bei uns schon vereinzelt beobachtet worden sind. Mit dem jetzt fallenden Regen erwartet das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut nasse Lawinen und Böschungsrutsche. (gh)

Nicht ganz so gefährlich, aber auch nicht harmlos: Gleitschneelawine über dem Dorf Muotathal. Bild: Geri Holdener / Bote der Urschweiz

09:54 Uhr - Schneechaos in Österreich - grosse Lawinengefahr in Vorarlberg

Nach erneut kräftigen Schneefällen sind in Österreich mehr als 180 Strassen gesperrt. In Vorarlberg fielen bis am Montagmorgen gebietsweise 65 bis 100 Zentimeter Neuschnee. Zum Wochenbeginn wurden noch weitere 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ging zudem davon aus, dass es in Tirol und Vorarlberg gebietsweise bis zu 5 Grad warm werden könnte. «Mit der Erwärmung steigt die Auslösebereitschaft von spontanen trockenen Lawinen vor allem in mittleren und hohen Lagen deutlich an», heisst es im Lagebericht des Lawinenwarndienstes. (sda)

Obertauern, Austria 12 January 2019 pic.twitter.com/jUbxkioJaq — Aurel Marius (@Aurel34961519) 12. Januar 2019

09:32 Uhr - Kanton Schwyz

Auf Anfrage heisst es bei der Kantonspolizei Schwyz: Momentan sind keine Behinderungen wegen Schnee zu verzeichnen. Für weite Teile gilt allerdings gemäss SLF die höchste Gefahrenstufe für Lawinen. (zf)

09:10 Uhr - Strasse in Engelberg gesperrt

In Engelberg hat die Gemeindeführungsorganisation die Sperrung der Wasserfallstrasse in Richtung Talstation der Fürenalpbahn für den Strassenverkehr und Fussgänger beschlossen, wie die Gemeinde mitteilt. Ebenfalls wurden Teile des Loipen- und Winterwanderwegnetzes aus Sicherheitsgründen gesperrt. (rem)

08:42 Uhr - Schulfrei im Obertoggenburg

Wegen der Wettervorhersagen für die kommenden Tage erhalten rund 130 Schüler aus dem Obertoggenburg im Kanton St. Gallen am Montag und Dienstag schulfrei, wie schon am Wochenende bekannt wurde. Für die Kinder von Unterwasser und Alt St. Johann könne die Sicherheit auf dem Schulweg aufgrund der Wetterlage nicht gewährleistet werden, sagte der zuständige Schulleiter. Einige Kinder müssen, um den Schulbus zu erreichen, zu Fuss bis zu 30 Minuten durch den Schnee gehen. (sda)

08:15 Uhr - Skigebiet Engelberg-Titlis geschlossen

In Skigebiet Engelberg-Titlis bleiben am Montag alle Pisten infolge Lawinengefahr geschlossen, wie die Bahnen auf ihrer Website schreiben. In Andermatt sind 7 von 23 Anlagen offen, auf der Melchsee-Frutt 9 von 14 Anlagen. (rem)

07:50 Uhr - Disentis von der Aussenwelt abgeschnitten

In der bündnerischen Surselva ist eine Lawine niedergegangen. Der Ort Disentis ist deshalb am Montagmorgen von Graubünden her weder per Zug noch auf der Strasse erreichbar.

07:30 Uhr - Zentralschweiz: Die Wetterprognosen für Montag

Entlang der Berge schneit es am Montag weiterhin kräftig und anhaltend. Oberhalb von rund 1000 Metern muss mit weiteren 20 bis 40 Zentimeter, lokal auch bis 50 Zentimeter Neuschnee gerechnet werden. Im Flachland ist es wechselnd bis stark bewölkt und es fällt laut Angaben von Meteonews nur noch vereinzelt Regen. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze wieder auf 500 bis 600 Meter. Es ist weiterhin windig. (rem)

07:26 Uhr - Lawine trifft Hotel im Allgäu

Eine Lawine hat im deutschen Wintersportort Balderschwang ein Hotel getroffen. Verletzt wurde am Montagmorgen von den Schneemassen niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Lawine mit einer Breite von 300 Metern drückte Fenster des Hotels im Allgäu ein und Schnee gelangte ins Innere. Weder Gäste noch Angestellte werden nach den Angaben vermisst. Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber zunächst nicht mit Räumungsarbeiten beginnen. Ein Mensch erlitt einen Schwächeanfall und wurde von einem Arzt versorgt. Ob das im Zusammenhang mit der Lawine stand, war zunächst unklar. Die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang ist wegen der Lawinengefahr seit Sonntag gesperrt. Rund 1300 Menschen sitzen in dem bayerischen Wintersportort fest. (sda)

Eine Lawine hat ein Hotel in dem abgeschnittenen Skiort #Balderschwang getroffen. Sie ist nach ersten Informationen der Polizei in der Früh abgegangen. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. pic.twitter.com/55zWMxBQWO — BR24 (@BR24) 14. Januar 2019

07:10 Uhr - Höchste Lawinenstufe

In der Zentralschweiz hat das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos die höchste Gefahrenstufe für Lawinen ausgerufen. Bei dieser Stufe können sich grosse Lawinen ohne Einwirkungen von Mensch und Tier lösen. Es wird dringend abgeraten, sich abseits der markierten Pisten aufzuhalten. (rem)

06:20 Uhr - Diese Zugstrecken sind unterbrochen

Auch im Zugverkehr kommt es seit Montagmorgen zu Behinderungen: So ist die Bergstrecke zwischen Erstfeld und Göschenen wegen Lawinengefahr unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse. Unterbrüche meldet auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn: So sind die Strecken Andermatt-Realp sowie Andermatt-Tschamut-Selva über den Oberalp unterbrochen. Eine Ersatzbeförderung ist nicht möglich. (rem)

Ein Zug im Bahnhof von Andermatt, umhüllt von Schnee. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Andermatt, 13. Januar 2019))

06:07 Uhr - Strassen im Kanton Uri gesperrt

Die Strasse von Göschenen nach Andermatt ist seit Montagmorgen gesperrt. Grund dafür ist Lawinengefahr. Die Strasse bleibt nach Angaben des Kantons Uri bis mindestens Dienstag gesperrt. Weiterhin gesperrt bleiben die Strassen Andermatt-Hospental, Hospental-Realp und damit auch der Autoverlad Furka sowie bis auf weiteres die Strassen Amsteg-Göschenen, Wassen-Meien und Gurtnellen-Pfaffensprung. (rem)

Die Strasse zwischen Andermatt und Realp (Bild) ist ebenso gesperrt wie die Strasse zwischen Göschenen und Andermatt. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Andermatt, 13. Januar 2019))

06:02 Uhr - Orkanböen in der Nacht

Wie SRF Meteo meldet, war in der Nacht auf Montag einiges los: Auf dem Titlis wurden Orkanböen von 155 km/h gemessen, auf dem Pilatus waren 127 km/h. In Luzern blies der Sturm mit 91 km/h, in Altdorf waren es 78 km/h.

Da war was los in den vergangenen Stunden. Viel Niederschlag (in mm #Regen) und #Orkanböen auf den Bergen, #Sturmböen unterhalb von 800 m. ^gf pic.twitter.com/cyqKcReodz — SRF Meteo (@srfmeteo) 14. Januar 2019