Lehrabgänger Kanton Obwalden

Gewerblich- industrielle Berufe

Bucher Tony, Kerns (Holenstein-Röthlin Ursula, Landwirtin, Kerns). Limacher Chantal Rita, Oberdorf (von Wyl Jost, Landwirt, Kägiswil).

Sajadi Sakhi, Luzern (Nahrin AG, Sarnen). Assistentin Gesundheit und Soziales EBA Abächerli Rosmarie, Stans (Alterszentrum Allmend, Alpnach Dorf). Lopes Eugénia, Hergiswil (Alters- zentrum Allmend, Alpnach Dorf).

Note 5,8: Holubetz Benjamin, Buchrain (Elektro Furrer AG, Sachseln). Note 5,7: Krummenacher Mira, Alpnach Dorf (maxon motor ag, Sachseln).

Weiter haben bestanden: Bucher Jeremias, Kerns (maxon motor ag, Sachseln). Imfeld Philipp, Schüpfheim (Disa Elektro AG, Sarnen). Kathriner Matthias, Beckenried (Ruag Schweiz AG, Alpnach Dorf). Landolt Melvin (mit BM), Luzern (Luftwaffe – Flugplatzkommando Alpnach, Alpnach Dorf).

Christen Thomas, Hergiswil (Ulrich & Hefti AG, Alpnach Dorf). Kathriner Ursula, Giswil. Lluhani Merita, Sachseln. Mitreska Julijana, Alpnach Dorf. Mühlebach Aron, Kerns (Ulrich & Hefti AG, Alpnach Dorf). Sathananthan Anojan, Sarnen (Achermann & Co. AG, Alpnach Dorf). Schwitter Renato, Sarnen (Egger Enertech AG, Sarnen). Waser Elvita, Alpnach Dorf.

Gebreab Ahferom, Sarnen (Garage Schliere GmbH, Alpnach Dorf). Gök Kenan, Kriens (Oldtimer Galerie Frieden GmbH, Sarnen). Hamad Mohanad, Oberkirch (D D Cars Engelberg GmbH, Engelberg). Mascaro Fabrizio, Sarnen (Garage Blättler AG, Sarnen). Soares Bruno, Giswil (Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Kägiswil). Soares Ricardo, Giswil (Auto Rohrer AG, Sachseln). Zenner Michael, Ramersberg (Auto Ruckstuhl AG, Kägiswil).

Diehl Pedro, Buochs (Garage Blättler AG, Sarnen). Odermatt Marco, Ennetbürgen (Auto von Ah AG, Alpnach Dorf). Toth Gloria, Ramersberg (Auto Dall’Omo GmbH, Alpnachstad). Weder Francis, Hasliberg Goldern (Auto Sidler AG, Sarnen). Zgoda Krystian, Giswil (Garage & Carrosserie Bienz AG, Giswil).

Note 5,7: Rohrer Simon, Melchtal (Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Kägiswil). Weiter haben bestanden: Durrer Alex, Kerns (Auto Sidler AG, Sarnen). Halter Levin, Sarnen (Garage Alois Röthlin AG, Kerns). Küchler Robin, Kägiswil (Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Kägiswil). Vogler Thomas, Lungern (Garage Gasser AG, Lungern). Zimmermann Simon Jonas, Stans (J. Windlin AG, Kerns).

Blank Lena, Sarnen (Beck Berwert, Stalden). Baupraktiker EBA Ettlin Mario, Kerns (Stephan Thalmann AG, Ramersberg). Coiffeuse EFZ Note 5,4: Berchtold Tamara (mit BM), Giswil (Haarlokal GmbH, Sachseln).

Weiter hat bestanden: Langensand Cindy, Alpnach Dorf (Coiffure Fanger + Co., Sarnen). Dentalassistentin EFZ Barmettler Michelle, Ennetmoos (Dres. med. dent. von Rotz u. Nielsen, Sarnen). Da Silva Cruz Kiara, Kerns (Praxisteam für gesunde Zähne, Dr. Philipp Kujumdshiev, Alpnach Dorf). Michel Tanja, Flüeli-Ranft (Dr. med. dent. Simon Koch, Sarnen). Odermatt Lia, Giswil (Dres. med. dent. von Rotz u. Nielsen, Sarnen). Williams Shade, Kägiswil (Swiss Dental Group AG, Sarnen). Drogistin EFZ Berchtold Joelle, Giswil (Drogerie Bühlmann AG, Sarnen).

Andrejic Vasilije, Kerns (Abächerli Media AG, Sarnen). Grau Jannik, Alpnach Dorf (Koprint AG, Alpnach Dorf). Scheunpflug Fabian, Sarnen (von Ah Druck AG, Sarnen).

Note 5,6: Riedl Robert, Ennetbürgen (Niederberger Elektro + Multimedia GmbH, Engelberg).

Weiter haben bestanden: Britschgi Pascal, St. Niklausen (Elektro Ettlin AG, Kerns). Imomov Abdurashid, Giswil (Elektro Furrer AG, Sachseln). Kasper Jonah, Alpnach Dorf (Ettlin AG, Alpnach Dorf). Menge Baran, Luzern (Elektro Kathriner AG, Giswil). Meyer Fabio, Sachseln (Elektro Kaiser AG, Sachseln). Ming Robin, Lungern (Elektro Kathriner AG, Giswil). Riebli Linus, Giswil (Elektro Kathriner AG, Giswil). Röthlin Sven, Kerns (Elektro Ettlin AG, Kerns). Sander David, Alpnach Dorf (Ettlin AG, Alpnach Dorf). Schrackmann Andreas, Giswil (Elektro Kathriner AG, Giswil). Steiner Raphael, Kerns (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Wallimann Joel, Kägiswil (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Elektroniker EFZ Durrer Nando, Kerns (Leister AG, Kägiswil). Leibundgut Dima, Sarnen (Leister AG, Kägiswil).

Note 5,7: von Rotz Sabrina, Kerns (Verein Kinder- betreuung Obwalden, Sarnen). Wirz Lina (mit BM), Ennetmoos (Felsenheim Sachseln, LebensArt im Alter, Sachseln). Note 5,5: Bucher Milena, Alpnach Dorf (maxon motor ag, Sachseln). Cannavo Antonella, Sarnen (Kita Stärnähimu Sarnen, Sarnen). Küchler Strahberger Nicola, Sarnen (Stiftung Rütimattli, Sachseln). Küng Susanne, Giswil (Stiftung Rütimattli, Sachseln). Note 5,4: De Angelis Laura, Schüpfheim (KiTa Engelberg, Pfarreiheim Sonnwendhof, Engelberg).

Weiter haben bestanden: Ettlin Matthias, Kerns (Kita Stärnähimu Sarnen, Sarnen). Rohrer Tanja, Giswil (Kita Stärnähimu Alpnach Dorf, Alpnach Dorf).

Bouwman Yvette Dominique, Wilen (Physical Center Mavric AG, Alpnach Dorf).

Note 5,5: Thoma Melanie, Sachseln. Weiter haben bestanden: Beeler Jennifer-Li, Sachseln (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Britschgi Sabrina, Giswil (dr Heimä, Leben im Alter, Giswil). von Deschwanden Pamela, Sarnen (Stiftung Betagtenheim Kerns, Betagtensiedlung Huwel, Kerns).

Note 5,5: Ettlin Cornelia (mit BM), Kerns (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Imfeld Lucia, Alpnach Dorf (Alterszentrum Allmend, Alpnach Dorf).

Weiter haben bestanden: Blaser Bianca, Kägiswil (Residenz Am Schärme, Sarnen). Bucher Noah, Kerns (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Casanova Dario, Kerns (Alterszentrum Allmend, Alpnach Dorf). Cekovic Dzesima, Sarnen (Residenz Am Schärme, Sarnen). Dakar Dupshi Jigme Woeser, Luzern (dr Heimä, Leben im Alter, Giswil). Enz Stefanie, Stalden (Eyhuis Lungern, Lungern). Gualzata Luca, Kastanienbaum (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Guri Egzona, Luzern (Eyhuis Lungern, Lungern). Gutaj Lauresa, Giswil (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Knüsel Belinda, Giswil (Felsenheim Sachseln, LebensArt im Alter, Sachseln). Küchler Elia, Sarnen (Residenz Am Schärme, Sarnen). Müller Maria, Kägiswil (Stiftung Betagtenheim Kerns, Betagtensiedlung Huwel, Kerns). Rohrer Elin, Sachseln (Felsenheim Sachseln, LebensArt im Alter, Sachseln). Röthlin Fabian, St. Niklausen (Residenz Am Schärme, Sarnen). Röthlin Katja, Melchtal (Residenz Am Schärme, Sarnen). Vanini Chantal, Giswil (dr Heimä, Leben im Alter, Giswil).

Note 5,5: Niederberger Walter, Kerns (Einwohnergemeinde Sarnen, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Best Niclas, Sarnen (Stiftung Juvenat, Melchtal). Ferreira Gomes Diogo, Sachseln (Einwohnergemeinde Sarnen, Sarnen). von Rotz Ivan, St. Niklausen (Einwohnergemeinde Kerns, Kerns).

Limacher Andreas, Kägiswil (Auer Power Velos GmbH, Sarnen). Trummler Andrin, Geuensee (Fusion-World GmbH, Kägiswil).

Note 5,4: Riebli Ivan, Giswil (Sutter AG Lungern, Lungern).

Weiter haben bestanden: Kathriner Janik, Lungern (Sutter AG Lungern, Lungern). Rohrer Janis, Sachseln (Imfeld Fahrzeugbau, Alpnach Dorf). Fleischfachmann EFZ Durrer Stefan, Kerns (Stutzer + Flüeler AG, Kerns).

5,4: Wirz Joel, Stalden (ARGE Forst Sarnen, Forsthof Sagenegg, Stalden).

Weiter haben bestanden: Abächerli Nils, Giswil (Korporation Giswil, Giswil). Ettlin Noah, Kerns (Korporation Kerns, Kerns). Ettlin Simon, St. Niklausen (Korporation Sachseln, Flüeli-Ranft). Furrer Maurus, Giswil (Korporation Giswil, Giswil). Halter Elias, Bürglen (Teilsame Lungern-Dorf, Lungern). Müller Fabian, Kägiswil (Korporation Alpnach, Alpnach Dorf). Vogler Jakob, Lungern (Teilsame Lungern-Obsee, Lungern). von Ah Quirin, Flüeli-Ranft (Korporation Sachseln, Flüeli-Ranft). von Wyl Felice, Leggia (Bürgergemeinde Engelberg, Engelberg).

Hüppi Rabea-Lia, Lungern (Janmaat GmbH, Sarnen). Gärtner/in EBA Amstalden Kai, Kerns (Portmann Garten AG, Kägiswil). Benner Severin, Kerns (Gartenbau Markus Eisenring GmbH, Stalden). Schafhauser Nikolai, Sarnen (Stiftung Rütimattli, Kollegi Gärtnerei, Sarnen).

Note 5,5: Berwert Martin, Stalden (Portmann Garten AG, Kägiswil).

Weiter haben bestanden: Duss Janick, Entlebuch (Portmann Garten AG, Kägiswil). Gander Marco, Kerns (Duka Gartenbau AG, Kerns). Imhasly Julia, Büren (Heinz Wüthrich AG, Alpnach Dorf). Würsch Karin, Engelberg (Portmann Garten AG, Kägiswil).



Bieri Fabian, Giswil (PB Peter Berchtold Ingenieurbüro, für Energie und Haustechnik, Sarnen).

Note 5,4: Marino Fabio, Luzern (Gisler Reklamen GmbH, Alpnach Dorf).

Wilhelm Sereina Noemi, Kleindöttingen (H + Hotel & SPA Engelberg, Hotel Regina Titlis AG, Engelberg).

Note 6,0: Fischoeder Alexandra Virginie, Engelberg (H + Hotel & SPA Engelberg, Hotel Regina Titlis AG, Engelberg).

Note 5,6: Indelicato Kevin, Sachseln (Vocom Informatik AG, Alpnach Dorf).

Weiter haben bestanden: Dietrich Noah, Lungern (NH Akustik + Design AG, Lungern). Ettlin Cyrill, Kerns (InformatikLeistungsZentrum OW/NW, Sarnen). Huber Marvin, Emmetten (maxon motor ag, Sachseln). Koch/Köchin EFZ Abächerli Tamara, Giswil (Hotel Kreuz Sachseln AG, Sachseln). Azevedo Gomes Alexandre Manuel, Engelberg (Restaurant Schweizerhaus GmbH, Engelberg). Barmettler Fabienne, Kerns (Gasthaus Engel, Sachseln). Christen Vera, Kerns (Hotel Krone AG Sarnen, Sarnen). Ettlin Nicole, St. Niklausen (Stiftung Betagtenheim Kerns, Betagtensiedlung Huwel, Kerns). Filliger Katharina, Giswil (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Flüeli Sebastian, Kägiswil (Hotel Krone AG Sarnen, Sarnen). Gabriel Bettina, Ennetbürgen (Titlis Bergbahnen, Hotels und Gastronomie, Engelberg). Martins de Barros André Filipe, Sachseln (Residenz Am Schärme, Sarnen).

Note 5,5: Rogger Adrian, Giswil (maxon motor ag, Sachseln). Note 5,4: Keiser Pascal, Stans (maxon motor ag, Sachseln). Wyss David, Sarnen (Leister AG, Kägiswil).

Weiter haben bestanden: Haueter Fabio, Sarnen (maxon motor ag, Sachseln). Reinhard Dario, Stansstad (maxon motor ag, Sachseln). Stifani Gianluca, Sarnen (maxon motor ag, Sachseln). Küchenangestellte EBA Pisone Nora, Engelberg (H + Hotel & SPA Engelberg, Hotel Regina Titlis AG, Engelberg).

Note 5,4: Stalder Tobias (mit BM), Ennetbürgen (Sika Technology AG, Sarnen).

Blättler Jonas, Kerns (elfo ag, Sachseln). Laborantin EFZ Frutiger Gina Chiara, Meiringen (Sika Technology AG, Sarnen).

Berchtold Kilian, Giswil (Hans Rohrer AG, Alpnach Dorf). Burch Bruno, Stalden (Leo Schallberger AG, Sarnen). Ettlin Stefan, Kerns (Flück Landmaschinen + Fahrzeuge AG, Kerns). Rossacher Jonas, Giswil (Niklaus Imfeld, Landmaschinen, Lungern). von Ah Jonas, Giswil (Vogler GmbH, Sachseln).

Note 5,6: Odermatt Linus, Wolfenschiessen (Sigrist-Schöpfer Kurt, Landwirt, Stalden). Note 5,5: Kempf Marco, Stalden (Seiler-Stalder Niklaus, Landwirt, Kägiswil). Note 5,4: von Flüe Iwan, Flüeli-Ranft (Riebli-Müller Adrian, Landwirt, Giswil).

Weiter haben bestanden: Baumgartner Sames Samuel, Alpnach Dorf (Albert Urs, Landwirt, Alpnachstad). Durrer Armin, Dallenwil (Müller Adrian, Landwirt, Kägiswil). Durrer Markus, Kerns (Agroservice, Rolf Windlin, Sarnen). Hurschler Fabian, Engelberg (Waser-von Ah Markus, Landwirt, Kerns). Käslin Matthias, Beckenried (Küchler-Zgraggen Stephan, Landwirt, Alpnach Dorf). Murer Isabel, Beckenried (von Ah-Gut Daniel, Landwirt, Flüeli-Ranft). von Rotz André, St. Niklausen (Reinhard Martin, Landwirt, Kerns).

Kneubühler Matteo, Giswil (bio-familia AG Sachseln, Sachseln).

Ifanger Justin, Alpnach Dorf (Pilatus Getränke AG, Alpnach Dorf). Sillah Noelle, Sarnen (maxon motor ag, Sachseln). Zumstein Gabriel, Baldegg (Gasser Felstechnik AG, Lungern).

Abegg Joya, Kerns (Post CH AG, Sarnen). Bazelli Larissa, Alpnach Dorf (Ruag Schweiz AG, Alpnach Dorf). Omlin Nik, Sarnen (Nahrin AG, Sarnen). Rava Noel, Sachseln (Sika Manufacturing AG, Sarnen). Riebli Elia, Giswil (bio-familia AG Sachseln, Sachseln).

Note 5,5: Halter Corina, Lungern (Maler Hinter AG, Sachseln).

Weiter haben bestanden: Baldo Michele, Stans (Capraro Malerei-Decor AG, Sarnen). Britschgi Melanie, Stalden (Malergeschäft Durrer GmbH, Kerns). Emmenegger Remo, Nottwil (Maler Hinter AG, Sachseln). Rast Melissa, Alpnach Dorf (Capraro Malerei-Decor AG, Sarnen).

Note 5,5: Araya Yonas, Sarnen (Malergeschäft Durrer GmbH, Kerns). Note 5,4: Alizadah Shahram, Kerns (slanzi malen gipsen ag, Giswil). Maurer EFZ Albert Stefan, Alpnachstad (Gasser Felstechnik AG, Lungern). Britschgi Markus, Stalden (Stephan Thalmann AG, Ramersberg). Durrer Benjamin, Kerns (B + B Bau AG, Sachseln). Durrer Ive, Kerns (Melk Durrer AG, Kägiswil). Jakober Mike, Sarnen (Mathis Bau AG, Giswil). Röthlin Samuel, Melchtal (Waser Bauall- rounder GmbH, Alpnach Dorf). Schmutz Mathias, Alpnach Dorf (B+B Bau AG, Sachseln). Suter Joe, Hergiswil (Eberli Bau AG, Sarnen).

Durrer Florian (mit BM), Alpnach Dorf (Elektro Furrer AG, Sachseln).

Note 5,4: Christen Masha, Buochs (Titlis Praxis AG, Dr. med. Christoph Rausch, Engelberg). Wagner Tanja, Kerns (Praxisgemeinschaft Römerhof, Dres. med. Spichtig u. Duss, Alpnach Dorf).

Weiter haben bestanden: Arnold Lynn, Buochs (Arztpraxis Dr. med. Hansjörg Bucher, FMH Allg. Medizin, Engelberg). Berchtold Agya, Wilen (Hausarztpraxis Dorfplatz, Dr.med. T. Michel-Dillier u. M. Sigg, Sachseln). Brand Sophia, Sarnen (Hausarztpraxis Sarnen, Dr. med. Thomas Müller, Sarnen). Hodel Stefanie, Sarnen (Kinderärzte Obwalden, Drs. med. Karin Bucher u. Renate Röthlin, Sarnen). Stöckli Jasmin, Alpnach Dorf (Ärztepraxis Giswil, Dr. med. Bruno E. Dillier, Giswil). Thürig Nina Olivia, Ramersberg (Praxis am Postplatz, Dr. med. M. Büttler, Kerns).

Durrer Daniel, Kägiswil (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil). Sprenger Pascal, Alpnach Dorf (Metallbau Widmer AG, Alpnach Dorf).

Limacher Silvan, Sachseln (metallprojekt gmbh, Kerns). Stocker Dario, Stans (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil).

Tsegay Filimon, Sachseln (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil). Milchpraktiker EBA Durrer Pascal, Kerns (Dorfchäsi Wolfisberg AG, Alpnach Dorf).

Durrer Janice, Kerns (Käserei Flüeler, Alpnach Dorf). Motorradmechaniker EFZ Huber Bruno, Giswil (Moto Burch, Kägiswil).

Note 5,4: Rohrer Stefan, Melchtal (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns).

Weiter haben bestanden: Abicht Daniel, Kerns (Baumeler Leitungsbau AG, Kerns). Ettlin Neil, Kerns (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Ofenbauer EFZ Lange Leonard, Emmenbrücke (Julian Müller AG, Kägiswil).

Note 5,4: Gsteiger Vanessa, Sachseln (Thomas Habermacher, Fuss-Orthopädie OSM, Sarnen). Pharma-Assistentin EFZ Auer Deborah, Wilen (TopPharm Löwen-Apotheke Sarnen AG, Sarnen).

Zumstein Timo, Giswil (Dillier Feuer + Platten AG, Sarnen).

Note 5,6: Lussi Patrick, Kerns (Abächerli Media AG, Sarnen). Note 5,4: Müller Alina, Giswil (von Ah Druck AG, Sarnen).

Weiter hat bestanden: Müller Noah, Sachseln (Koprint AG, Alpnach Dorf).

Note 5,5: von Atzigen Elias (mit BM), Alpnach Dorf (Ruag Schweiz AG, Alpnach Dorf). Note 5,4: Bolfing Leo, Küssnacht am Rigi (Luftwaffe – Flugplatzkommando Alpnach, Alpnach Dorf).

Weiter haben bestanden: Bösiger Roy, Sachseln (Luftwaffe – Flugplatzkommando Alpnach, Alpnach Dorf). Christodoulakis Angelos, Baar (maxon motor ag, Sachseln). Duppenthaler Dario, Kerns (elfo ag, Sachseln). Fontana Luciano, Luzern (maxon motor ag, Sachseln). Meyer Luca, Egolzwil (Ruag Schweiz AG, Alpnach Dorf). Renggli Jonas, Sarnen (Sika Manufacturing AG, Sarnen). Warth Pascal, Sarnen (Leister AG, Kägiswil).

Indrakumar Puhazhan, Lungern (Koprint AG, Alpnach Dorf). Printmedienverarbeiter EFZ Topic Dominik, Sachseln (Abächerli Media AG, Sarnen).

Note 5,4: Rohrer Anton, Giswil (Leister AG, Kägiswil).

Cardoso David, Sarnen (Zimmermann Umweltlogistik AG, Alpnach Dorf).

Note 5,7: Shirypoor Sara, Engelberg. Weiter hat bestanden: Peter Céline, Luzern (Aiola caffetteria e ristorante, Sarnen).

Pfister Erin, Alpnach Dorf (Hotel Paxmontana AG, Flüeli-Ranft). Schüpbach Pascal, Engelberg (H + Hotel & SPA Engelberg, Hotel Regina Titlis AG, Engelberg).

Note 5,5: Vogler Jonas, Lungern (Dominik Gasser Haustechnik GmbH, Lungern).

Note 5,5: Donzé Julien, Delémont (Kloster Schreinerei Engelberg, Engelberg). Note 5,4: Sigrist Irene, Giswil (J. Reinhart Söhne AG, Kerns). Waser Simon, Sarnen (Schreinerei Durrer GmbH, Stalden).

Weiter haben bestanden: Andermatt Sven, Lungern (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen). Bachmann Aline, Kägiswil (Amschwand AG / A. Britschgi AG, Alpnach Dorf). Lussi Remo, Kerns (Roy Jakober GmbH, Sarnen). Ming Chantal, Lungern (Leo Gasser Söhne AG, Lungern). Rohrer Erik, Sachseln (Josef Rohrer AG, Flüeli-Ranft). Rohrer Sabrina, Flüeli-Ranft (TG Gasser AG, Giswil). Rohrer Simon, Corcelles (Hans Rohrer GmbH, Flüeli-Ranft). Röthlin Jan, Ennetmoos (Walter Spichtig AG, Sachseln). Rudbøg Sven, Meggen (Wagner Fredi GmbH, Kerns). Wallimann Ivo, Sachseln (Müller Die Fachschreinerei, Sarnen).

Note 5,8: Barmettler Pascal, Ennetmoos (Korporation Kerns, Sportbahnen Melchsee-Frutt, Kerns). Spengler EFZ Hartmann Leon, Alpnach Dorf (W. Durrer Dach und Wand AG, Alpnach Dorf). Strassentransportfachmann EFZ Note 5,4: Neiger Julian, Sachseln (Dillier-Wyrsch AG, Sarnen).

Weiter hat bestanden: Badertscher Christoph, Wilen. Telematikerin EFZ Imfeld Eveline, Giswil (Elektro Furrer AG, Sachseln).

Kostic Aleksandar, Wolhusen (Stiftung Juvenat, Melchtal). Odermatt Reto, Engelberg (Einwohnergemeinde Alpnach, Alpnach Dorf). Zahntechnikerin EFZ Kunz Alice, Ebikon (Zahnwerkstatt GmbH, Sarnen).

Abächerli Marius, Giswil (Ingenieurbüro ZEO AG, Alpnach Dorf). Amrhein Joel, Sarnen (aw architekturwerk ag, Sarnen). Berchtold Yannic, Engelberg (Planteams.ch AG, Kägiswil). Gwerder Chantal, Stans (Burch und Partner Architekten AG, Sarnen). Wallimann Simon, Kägiswil (architektur3 ag, Kerns). Witschi Salina, Dallenwil (Emch+Berger WSB AG, Sarnen). Zberg Silja, Wilen (Schubiger AG Obwalden, Kägiswil).

Barmettler René, Alpnach Dorf (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Bonfadelli Marcel, Ennetmoos (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Bucher Sandro, Kerns (Holzbau Bucher AG, Kerns). Burch Jonas, Alpnach Dorf (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen). de Feminis Camilo, Sisikon (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Fluri Emanuel, Alpnach Dorf (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Halter Hansueli, St. Niklausen (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen). Hildebrandt Lukas, Alpnach Dorf (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen). Rohrer Elias, Sarnen (Holzbau Bucher AG, Kerns). Seiler Jan, Kägiswil (Karl Rohrer AG, Sachseln). Vogt Cyrill, Büren NW (Holzbau Bucher AG, Kerns).



Kaufmännische und Detailhandelsberufe

Culaj Leonora, Sarnen (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen).

Doldur Selin, Ennetmoos (Marcon GmbH, Sarnen). Mustafa Sumeja, Emmenbrücke (Aldi Suisse AG, Standort Sarnen, Sarnen).

Note 5,6: Omlin Sandra, Flüeli-Ranft (Eisenwaren & Haushalt Gasser GmbH, Sachseln).

Weiter haben bestanden: Banz Ronja, Kriens (Papeterie Spichtig AG, Sarnen). Gut Irene, Wiesenberg (Denner Satellit Sachseln AG, Sachseln). Hess Chantal, Wolfenschiessen (Quattro Sport AG, Engelberg). Ismajli Ardian, Sarnen (Dillier-Wyrsch AG, Sarnen).Kathriner Andrea, Stalden (Landi Unterwalden AG, Sarnen). Michel Fabienne, Kerns (Post CH AG, Sarnen). Nietlispach Vanessa, Sachseln (Strumpfhuis, Sarnen). von Flüe Selina, Alpnach Dorf (Genossenschaft Migros Luzern, MM Sarnen- Center, Sarnen). Witte Celyne, Alpnach Dorf (Voi Alpnach GmbH, Alpnach Dorf).

Note 5,8: Huber Lorena, Giswil (Kanton Obwalden, Sarnen). Note 5,7: Minutella Anna, Ennetmoos (Kanton Obwalden, Sarnen). Note 5,5: Burch Patricia Irina, Sachseln (Raiffeisenbank Obwalden, Sachseln). Note 5,4: Gasser Sara, Alpnach Dorf (Aktuell Obwalden AG, Sarnen). Käslin Karin, Beckenried (Holzbau Bucher AG, Kerns). Ruckli Dario, Kägiswil (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Amstad Aline, Buochs (Die Mobiliar, Generalagentur OW/NW, Sarnen). Amstutz Anja, Buochs (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Bucher-Villiger Martina, Kerns (Kanton Obwalden, Sarnen). Cannabona Fabio, Stansstad (Stiftung Rütimattli, Sachseln). Carcagni Eleonora, Alpnach Dorf (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Christen Flavia, Wolfenschiessen (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Durrer Björk Kaja, Giswil (Möbel Abächerli AG, Giswil). Gasser Katja, Lungern (NH Akustik + Design AG, Lungern). Gola Fabian, Weisslingen (Schweizerische Sportmittelschule Engelberg AG, Engelberg). Holzer Andrin, Kerns (Markus Enz AG, Giswil). Imfeld Celine, Giswil (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Kastrati Bleona, Ebikon (Residenz Am Schärme, Sarnen). Kathriner Joel, Sarnen (bio-familia AG Sachseln, Sachseln). Kathriner Nicole, Alpnach Dorf (Einwohnergemeinde Alpnach, Alpnach Dorf). Keel Leah, Alpnach Dorf (GHA Glashandel Alpnach AG, Alpnach Dorf). Mathis Nora, Engelberg (Einwohnergemeinde Engelberg, Engelberg). Murtic Belma, Hergiswil (GHA Glashandel Alpnach AG, Alpnach Dorf). Nguyen Cecilia My Tien, Oberdorf (Sika Supply Center AG, Sarnen). Odermatt Louis, Sarnen (Sika Supply Center AG, Sarnen). Odermatt Nadine, Kerns (Einwohnergemeinde Kerns, Kerns). Renggli Lara, Engelberg (Titlis Bergbahnen, Hotels und Gastronomie, Engelberg). Richli Julia, Sachseln (Einwohnergemeinde Kerns, Kerns). Rodrigues Carlos, Sachseln (Kanton Obwalden, Sarnen). Rogger Carolin (mit BM), Giswil (Einwohnergemeinde Giswil, Giswil). Rohrer Céline, Sachseln (Raiffeisenbank Obwalden, Sachseln). Ryser Lukas, Alpnach Dorf (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Scheurer Sven, Engelberg (Engelberg-Titlis Tourismus AG, Engelberg). Schläpfer Sascha, Kerns (Leister AG, Kägiswil). Schwarzenberger Vivien, Stalden (H+ Hotel & SPA Engelberg, Hotel Regina Titlis AG, Engelberg). Singh Suneha, Luzern (Kanton Obwalden, Sarnen). Sulja Blerina, Sarnen (Zurich, Generalagentur Simon Mani, Agentur Sarnen, Sarnen). Vasic Adrijana, Alpnach Dorf (Nahrin AG, Sarnen). von Rotz Nadia, Kerns (Landi Unterwalden AG, Sarnen). Walker Tamara, Lungern (HP Gasser AG, Lungern). Wallimann Janik, Kägiswil (AMKplus GmbH, Alpnach Dorf). Wallimann Lorena, Alpnach Dorf (Schweizerische Sportmittelschule Engelberg AG, Engelberg). Widmer Jan, Sarnen (maxon motor ag, Sachseln).

Amschwand Michelle, Flüeli-Ranft. Amstutz Sarina, Stans. Britschgi Seraina Anna, Engelberg. Christen Marla, Stans. Del Conte Chiara, Stans. Durrer Jocelyne, Dallenwil. Fallegger Laura, Sachseln. Ferwerda Jana, Stans. Haller Alicia, Sarnen. Huber Jessica, Beckenried. Kathriner Brian, Sarnen. Portmann Nino, Beckenried. Reinhard Sarina, Sachseln. Schmidiger Livia, Buochs. Wallimann Rebekka, Alpnach Dorf. Wyrsch Joel, Ennetbürgen. Achermann Marco, Buochs. Barmettler Delia, Stans. Bucher Sara, Kerns. Christen Yvonne, Ennetmoos. Dillier Stefanie, Giswil. Durrer Ramona, Alpnach Dorf. Elefante Filippo, Meiringen. Näpflin Luana, Stans. Trötschler Damian, Lungern. von Bergen Kevin, Meiringen. Wanner Svenja, Stans. Waser Nadine, Büren NW. Zemp Nadja, Giswil.

Berchtold Mario, Sarnen. Berisha Mark, Sachseln. Blättler Beatrice, Hergiswil NW. Burch Lukas, Giswil. Durrer Manuel, Kerns. Furrer Lukas, Buochs. Hussaini Amir, Alpnach Dorf. Jenni Gian-Luca, Stans. Leuthold Aline, Stans. Rohrer Cindy, Sachseln. Rohrer Janik, Sachseln. Wettstein Jonas, Alpnach Dorf. Zwyssig Simon, Beckenried. Amacher Marc, Hofstetten b. Brienz. Beck Chiara, Emmetten. Copes Linus, Kriens. Furrer Emanuel, Giswil. Iseli Luca, Meiringen. Kayser Jeremias, Oberdorf NW. Ming Andreas, Sachseln. Odermatt Benjamin, Wilen (Sarnen). Schmidiger Andreas, Sachseln. Schneider Nils, Sarnen. Stocker Dominik, Dallenwil. Taylor Shawn, Stans. Waser Marius, Dallenwil. Wiedemar Andrin, Stans. Winterberger Melchior, Meiringen.

Anderhalden Leonie, Sarnen. Bucher Dominik, Alpnach Dorf. Catrina Nicolas, Unterbach BE. Durrer Jenny, Kerns. Eberhardt Dario, Sachseln. Haefeli Joel, Stans. Küng Marc, Alpnach Dorf. Schifferle Max Peter, Sarnen. Zimmermann Remo, Ennetbürgen.

Aregger Gina, Kägiswil. Fisic Leonardo, Sarnen. Grieder Lisa, Sachseln. Müller Luca, Sachseln. Omlin Jonas, Kerns. Röschl Nina, Engelberg. Strahberger Jonas, Sarnen. Zumbühl Andrin, Beckenried.