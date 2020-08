Lehrabgänger Kanton Zug



Gewerblich- industrielle Berufe

Heinzer David, Hünenberg (Alex Gemperle AG, Hünenberg).

Chooprakhon Chetsadakon, Oberägeri (Nussbaumer Bedachungen AG, Menzingen).

Bucher Joël, Meierskappel (Kaufmann Modellbau AG, Hünenberg).

Note 5,7: Ahmadi Farzaneh, Hagendorn (Alters- wohnheim Mütschi, Walchwil). Note 5,5: Koch Nadine, Luzern (Altersheime Baar, Baar). Weiter haben bestanden: Aziraj Dorentina, Rotkreuz (Pflegeheim St. Franziskus, Menzingen). Häfliger Yanick, Zug (Luegeten AG, Menzingen). Vijayakumar Viveha, Menzingen (Pflegeheim St. Franziskus, Menzingen). Zürcher Leonie, Oberwil bei Zug (Alterswohnheim Mütschi, Walchwil).

Note 5,5: Hanke Severin Gerard, Unterägeri (Foto- Optik Grau AG, Zug). Note 5,3: Berkhof Melissa Katharina, Zwillikon (Optik vom Fischmärt, Zug). Weiter haben bestanden: Quintana Christina, Steinhausen (Visilab Zug AG, Zug). Schmitz Vivienne, Aeugst am Albis (Fielmann AG, Zug). Strickler Tanja, Cham (Herzog Optik AG, Cham). Ukshini Vjosa, Affoltern am Albis (Visilab Magasins SA, Steinhausen).

Note 5,7: Glauser Thomas, Emmenbrücke (V-Zug AG, Zug). Note 5,5: Villiger Noemi-Manuela (mit BM), Cham (V-Zug AG, Zug). Note 5,4: Truninger John (mit BM), Zug (OVD Kinegram AG, Zug). Note 5,3: Gasser Felix (mit BM), Affoltern am Albis (Siemens Schweiz AG, Zug). Weiter haben bestanden: Andrey Cyril (mit BM), Hünenberg See (Siemens Schweiz AG, Steinhausen). Elsener Melissa (mit BM), Root (Komax AG, Rotkreuz). Gentile Mariano, Arth (V-Zug AG, Zug). Rickenbacher Tobias (mit BM), Morgarten (V-Zug AG, Zug).

Note 5,5: Keller Cedric, Merenschwand (Komax AG, Rotkreuz). Weiter haben bestanden: Alic Elvir, Steinhausen (Siemens Schweiz AG, Zug). Bärtsch Jan, Unterägeri (Rittmeyer AG, Baar). Lisboa de Oliveira Leandro, Steinhausen (V-Zug AG, Zug). Stoll Calvin, Bonstetten (Urs Vollenweider AG, Zug).

Note 5,3: Hess Yanik, Steinhausen (Bildungsnetz Zug, Zug).

Bader Sari, Unterägeri (Emil Frey AG, Sihlbrugg). Hager Claudio, Rotkreuz (Garage Merz GmbH, Unterägeri). Nagel Daniel, Schindellegi (Porsche Zentrum Zug, Risch AG, Rotkreuz). Sadiku Donart, Baar (Bolliger Automobile AG, Cham). Setari Rocco, Brunnen (Amag Zug, Cham). Tesfay Tedros, Unterägeri (Garage Merz GmbH, Unterägeri). Yilmaz Emirhan, Baar (Emil Frey AG, Sihlbrugg). Zanev Aleksandar, Baar (Imholz Autohaus AG, Cham).

Note 5,5: Bunschi Marc, Steinhausen (Emil Frey AG, Sihlbrugg). Note 5,3: Henggeler Yannick, Oberägeri (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Weiter haben bestanden: Biroglu Demian, Baar (Emil Frey AG, Sihlbrugg). Galietta Danilo, Obfelden (Amag Zug, Cham). Hotz Pascal, Baar (Binelli Baar AG, Baar). Kaplan Yakub, Zug (MB Auto Center Zug AG, Steinhausen). Kennel Roger, Arth (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Künzi Roman, Maschwanden (Risi Service AG, Baar). Özdemir Kürsad, Cham (Auto Suter AG, Hünenberg). Rohrer Natascha, Rotkreuz (Garage Wismer AG, Rotkreuz). Sinani Sehadin, Rotkreuz (Garage Andermatt AG, Baar). Steiner Laura, Unterägeri (Garage Bircher AG, Unterägeri). Zimmermann Cedric, Arth (Porsche Zentrum Zug, Risch AG, Rotkreuz). Zivkovic Nemanja, Cham (Amag Zug, Cham).

Note 5,5: Furrer Martina, Hildisrieden (von Rotz GmbH, Cham). Mischler Maya, Zug (Speck Confiserie, Zug). Note 5,4: Metz Sophie, Hochdorf (Speck Confiserie, Zug). Weiter haben bestanden: Alkaya Teoman, Zug (Café Brändle AG, Unterägeri). Bützer Julian, Morgarten (Zumbach Bäckerei Confiserie AG, Unterägeri). Hollenstein Jan, Unterägeri (Café- Konditorei Schlüssel AG, Menzingen). Krähenbühl Anastasia, Steinhausen (Bäckerei Nussbaumer AG, Cham). Mindach Corinne, Küssnacht am Rigi (Bäckerei Nussbaumer AG, Cham). Schmid Ursula, Morschach (Speck Confiserie, Zug). Strickler Mirjam (mit BM), Neuheim (Café-Konditorei Schlüssel AG, Menzingen). Svellenti Marino, Hünenberg See (Speck Confiserie, Zug).

Note 5,4: Shafii Abdulle Nimo, Oberägeri (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,3: Friedli Adrian, Mühlau (Vonplon Logistik AG, Baar). Weiter haben bestanden: Isabel André, Morgarten (Müller Maschinen + Fahrzeuge AG, Morgarten). Müller Roger, Walchwil (Arag Bau AG, Cham).

Adam Moussa Issaka, Baar (Gebrüder Hodel AG, Baar).

Note 5,6: Stalder Chantal, Weggis (art da moda gmbh, Baar).

Gomes Martins Miguel, Wilen (Marcel Bernasconi AG, Rotkreuz). Klunter Oliver, Baar (Hans Hassler AG, Zug). Torres Farinha Lucas, Rotkreuz (Hans Hassler AG, Zug).

Note 5,3: Wouters Carmen, Steinhausen (Bücher Balmer AG, Steinhausen). Weiter hat bestanden: Rüedi Leandra, Allenwinden (Bücher Balmer AG, Zug).

Note 5,4: Weber Michael, Obfelden (Lisibach Carrosserie AG, Zug). Weiter haben bestanden: Both Dennis, Cham (Amag Zug, Cham). Shabanaj Besnik, Arth (Carrosserie Marty AG, Baar).

Mehmeti Betim, Baar (Amag Zug, Cham). Sperduto Bianca, Oberrüti (Wesemann AG, Zug).

Note 5,3: Chaves Ferreira Riana, Baar (Head Case, Baar). Weiter haben bestanden: Arnold Fabienne, Rotkreuz (Coiffure Luzia, Cham). Biehle Emma, Zug (Metalli Coiffure GmbH, Zug). Bieri Fiona, Maschwanden (Coiffure Weibel AG, Steinhausen). Bolla Vanessa, Rifferswil (Sassoon Store, Zug). Gonçalves Sousa Ana Rita, Baar (Coiffure Weibel AG, Steinhausen). Hilaj Andjola, Oberwil bei Zug (Intercoiffure Hair & Beauty, Baar). Hitz Alexandra, Hirzel (Hairdesign Hue Kieu Dang, Zug). Holenstein Vivien, Oberwil bei Zug (Coiffure Style 33, Zug). Koloszar Ida, Zug (Sassoon Store, Zug). Özsahin Mehmet Yasin, Cham (Head Case, Baar). Peralta Ferronha Carla Cristina, Steinhausen (Ineichen Coiffure, Holzhäusern). Rust Michelle, Walchwil (Salzmann Hair Group Baar AG, Baar). Tresch Nadine, Rotkreuz (Coiffure Gabriela Knüsel, Rotkreuz).

Da Rocha Moreira Andreia, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Jovanovic Aleksandra, Luzern (Gidor Coiffure, Baar). Krasniqi Vanesa, Rotkreuz (Gidor Coiffure, Baar).

Keiser Tim, Neuheim (Kaelin Bruno Bedachungen GmbH, Menzingen).

Note 5,5: Bürgi Cornelia, Oberarth (Dr. med. dent. Alexander Hölzle, Zug). Note 5,3: Kacarska Tijana, Steinhausen (Bildungsnetz Zug, Zug). Weiter haben bestanden: Alic Irma, Baar (Dr. med. dent. Daniel Feldmann, Zug). Durakoska Alina, Menzingen (Dr. med. dent. Peter Zupan, Unterägeri). Figueiredo Ribeiro Sarina, Rotkreuz (Smilezone GmbH, Zug). Gjokaj Emanuela, Zug (Dr. med. dent. Christian Iten, Zug). Gökçe Gizem, Zug (Dr. Alex Svoboda/ Dr. Karin Blättler Schanz, Zug). Jakupi Elesa, Inwil (Dr. med. dent. Urs Zellweger, Zug). Kapitaj Jetmira, Birmensdorf (Bildungsnetz Zug, Zug). Kryeziu Feride, Affoltern am Albis (Stefanelli Zahnarztpraxis, Hünenberg). Kryeziu Saide, Walchwil (Adent Zahnarztzentrum Rotkreuz, Rotkreuz). Osmanbasic Nadira, Cham (Zahnarzt Dr. Weiss, Walchwil). Radojkovic Anastasija, Luzern (Zahnarztzentrum Bahnhof Zug, Zug). Radovanovic Ivana, Arth (Zahnarzt Dr. Weiss, Walchwil). Stankovic Ina, Luzern (Cliniodent Zug AG, Zug). Zemp Aline, Udligenswil (Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Amir Razavi, Cham).

Bahlke Martin, Baar (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Kaeser Louisiana, Steinhausen (AndreasKlinik Cham Zug, Cham).

Note 5,4: Kemény Vivien, Hitzkirch (Drogerie im Dorfgässli AG, Hünenberg). Weiter haben bestanden: Blum Naomi, Obfelden (Dropa Betriebs AG, Cham). Bucher Corinne, Beinwil (Drogerie Moll AG, Steinhausen).

Güntensperger Alina, Baar (Inscreen AG, Cham). Lüthi Tobias, Mettmenstetten (Multicolor Print AG, Baar).

Note 5,4: Hurni Jasmin, Neuheim (Nussbaumer Elektro AG, Zug). Weiter haben bestanden: Amrhein Cyril, Hünenberg See (Elektro Luthiger AG, Hünenberg). Amstutz Tobias, Meierskappel (CKW Conex AG, Rotkreuz). Brunner Louis, Rotkreuz (Elektro Knüsel AG, Rotkreuz). Burkard Michael, Alikon (Kreha Elektro AG, Cham). Cosic Mateo, Cham (Cesi Canepa AG, Cham). De Giorgio Francesco, Rotkreuz (CKW Conex AG, Rotkreuz). Gander Sandro, Brunnen (Maréchaux Elektro AG Cham, Cham). Geissbühler Nils, Muri (Stadler AG, Zug). Herrmann Alberto, Hünenberg (Elektro Luthiger AG, Hünenberg). Hürlimann Remo, Walchwil (Elektro Pfiffner AG, Zug). Neziraj Minir, Zug (Stadelmann + Schwendeler Elektro AG, Baar). Passarella Luca, Baar (Elektro Küng AG, Steinhausen). Rendi Marc, Mettmenstetten (eTeam plus AG, Steinhausen). Schatzmann Flavio, Baar (Erzinger Elektro Solutions AG, Baar). Schicker Livio, Baar (Nussbaumer Elektro AG, Zug). Simeon Marco, Zug (Stadler AG, Zug). von Arx Roland, Zug (Frey + Cie Elektro AG Zug, Zug). von Euw Dario, Menzingen (Erzinger Elektro Solutions AG, Baar). Wiemken Tim, Zug (Swisspro AG, Baar).

Note 5,6: Ammann Thomas (mit BM), Oberägeri (Siemens Schweiz AG, Zug). Grepper Flavio (mit BM), Goldau (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Kreis Rolf (mit BM), Horw (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Note 5,3: Bauer Dario (mit BM), Dierikon (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Weiter haben bestanden: Bertschinger Fabian (mit BM), Ottenbach (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Christodoulakis Ioannis, Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Fristensky Timon, Adliswil (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Kere Issouf, Hünenberg (Siemens Schweiz AG, Zug). Krähemann Oliver, Wettswil am Albis (Siemens Schweiz AG, Zug). Lacher Urs, Wilen b. Wollerau (Schiller AG, Baar). Steiger Alain, Greppen (Roche Diagnostics Inter- national AG, Rotkreuz).

Bucher Tim, Baar (Hefti. Hess. Martignoni., Zug). Luthiger Rahel, Steinhausen (IBG B. Graf AG Engineering, Baar). Mennel Noah, Oberrüti (Zimmermann Engineering AG, Cham). Sidler Mike, Obfelden (Hefti. Hess. Martignoni., Zug). Stolz Jessie, Rotkreuz (Scherler AG, Baar).

Shala Valtrim, Unterägeri (Bildungsnetz Zug, Zug).

Bachmann Joy, Sins (Bildungsnetz Zug, Zug). Christen Jessica, Steinhausen (Alterszentrum Büel, Cham). Duss Sarah-Jane, Ebikon (Triaplus AG, Oberwil). Egger Brigitta, Menzingen. Lombriser Eleonora, Rabius (Hotel und Seminarhaus Ländli, Oberägeri). Nijazi Behare, Zug. Sriharan Haranny, Alosen (Hotel und Seminarhaus Ländli, Oberägeri). Thongchai Chunruethai, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,3: Trautmann Pauline, St. Gallen (Kantonale Verwaltung, Zug). Fachfrau Kundendialog EFZ Pandher Anina, Ebikon (Mobility Genossenschaft, Rotkreuz).

Öztürk Damla, Baar (Odermatt Lederwaren AG, Zug).

Note 5,8: Arnold Salomé, Seewen SZ (Kibiz Guthirt, Zug). Rossa Olivia, Affoltern am Albis (Kinderkrippe Spatzennest2, Baar). Schelbert Jana, Goldau (Kimi Tower AG, Baar). Note 5,7: Afink Arendina Geeske, Illgau (Lernort Moosbachhof, Zug). Rickenbacher Sonja, Illgau (Kinderkrippe Wichtelhuus, Unterägeri). Note 5,5: Pojoga Marina, Thalwil (KIDSatLAKE Zug AG, Zug). Schmid Nina, Weggis (Lil’ Mouse House, Rotkreuz). von Flüe Saskia, Alpnach Dorf (Kibiz Hofmatt, Zug). Note 5,4: Müller Lars, Baar (Lil’ Mouse House, Rotkreuz). Schäffer Tina, Oberägeri (Nussbaum Kinderhaus GmbH, Oberägeri). Note 5,3: Behluli Ermira, Holzhäusern (globe- garden, Zug). Gisler Marion, Bürglen (Kibiz Hofmatt, Zug). Jovic Sara, Oberägeri (globegarden, Zug). Massaro Danea, Baar (Kimi Tower AG, Baar). Schmid Kim, Hünenberg (Familie plus Hünenberg, Hünenberg). Truscai Ramona, Zug (Montessori Kinder- garten of Zug AG, Baar). Weiter haben bestanden: Abächerli Sarah, Küssnacht am Rigi (Early Years Academy AG, Zug). Andermatt Nicole, Uerzlikon (work&life zu /kids-care baar, Baar). Aregger Tamara, Rotkreuz (globegarden, Zug). Aslani Donikë, Cham (work & life zug / kidscare baar, Baar). Berg Judith, Emmenbrücke (Kita Zimballo, Rotkreuz). Brotschi Céline, Steinhausen (work & life zug / kidscare zug, Steinhausen). Cani Lutfie, Rotkreuz (nido KiTa, Steinhausen). Caruso Fabio, Baar (KiTa nano GmbH, Baar). Ceka Bukurije, Zug (work & life zug / kidscare baar). Csernák Mike, Zug (Kibiz Guthirt, Zug). Damiano Antonella, Knonau (Ägeri- krippe, Oberägeri). Dubach Marrit, Ruswil (Stiftung Maihof Zug, Zug). Fedier Jasmin, Altdorf (Kibiz Stampfi, Zug). Felder Stefanie, Luzern (Kita-Schatztruhe, Rotkreuz). Flechsig Lea, Cham (Kindertreff Miraculix GmbH, Baar). Gehrig Sacha, Sursee (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar). Gugelmann Marie, Hünenberg. Haxhija Erblina, Baar (Kimi Tower AG, Baar). Heller Jessica, Adligenswil (Kita Städtli & Schnäggehuus, Cham). Hermann Pascale, Holzhäusern (KiTa Langmatt, Rotkreuz). Inderbitzin Vanessa, Brunnen (Wohn- und Werkheim Schmetterling, Cham). Iten Désirée, Unterägeri (Kinderkrippe Wichtelhuus, Unterägeri). Jakupi Florentina, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). MacLeod Lauren, Walchwil (Early Years Academy AG, Zug). Marranti Gabriela Inés, Baar. Martignoni Laura, Oberägeri (Kibiz Chriesimatt, Baar). Mehmedovic Senida, Allenwinden (Children’s World Zug, Zug). Molliqaj Qendresa, Kriens (Lil’ Mouse House, Rotkreuz). Müller Sabrina, Oberägeri (Kibiz Eichwald, Zug). Özmen Silan, Baar. Paratusic Aldina, Root (Kimi Tower AG, Cham). Pendered Ruby, Oberägeri (Kita Lifestyle Educare, Baar). Poletti Jasmin, Steinhausen (Kibiz Stampfi, Zug). Rrustaj Albana, Luzern (Kita-Schatztruhe, Rotkreuz). Rünzler Stefanie, Zug (Kinderkrippe Spatzennest1, Baar). Schnurrenberger Lara, Zug (Kinder- krippe Rägeboge, Menzingen). Sithamparasakthi Theeban, Unterägeri (Montessori Kindergarten of Zug AG, Baar). Stefanovic Sanja, Steinhausen (Kita Wölkli GmbH Zug, Zug). Steiner Fabienne, Arth (Kimi Tower AG, Cham). Sulzer Claudia, Luzern (Stadt Zug, Kind Jugend Familie, Zug). Wagner Oliver, Stein- hausen (futura Montessori, Baar).

Note 5,3: Scherer Seline, Mettmenstetten (BodyWorx Fitness Company AG, Steinhausen). Weiter haben bestanden: Schindler Luca, Immensee (One Training Center AG, Rotkreuz). Suter Sarah, Neuheim (Sportcenter Ägeri, Unterägeri).

Note 6: Gisler Leonie (mit BM), Unterägeri (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Note 5,8: Nussbaumer Lea, Oberägeri (Chlösterli, Unterägeri). Note 5,7: Ojimah Fabienne, Zug (Altersheime Baar, Baar). Note 5,6: Furrer Nicole, Zug (Altersheime Baar, Baar). Grüter Joelle, Baar (Alterszentren Zug, Zug). Treyer Seraina, Hünenberg See (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Note 5,5: Annen Lara, Zug (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Bitschnau Selina, Cham (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Duss Florian (mit BM), Oberägeri (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Leuthard Sophia (mit BM), Hünenberg (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Metzger Anina, Sins (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Schneider Anita, Unterägeri (Chlösterli, Unterägeri). van der Ven Kim, Altdorf (Seniorenzentrum Mülimatt, Oberwil bei Zug). Note 5,4: Hegglin Andrea, Cham (Alterszentrum Büel, Cham). Schicker Leona, Baar (Altersheime Baar, Baar). Shadeky Yangki, Zug (Seniorenzentrum Mülimatt, Oberwil bei Zug). Note 5,3: Hürlimann Sabrina, Walchwil (Pflegezentrum Baar, Baar). Kälin Philipp, Zug (Alterszentren Zug, Zug). Pally Dario, Rotkreuz (Pflegezentrum Ennetsee, Cham). Teixeiro Santos Diana, Rotkreuz (Spitex Kanton Zug, Baar). Ticevic Ena, Baar (Altersheime Baar, Baar). Weiter haben bestanden: Betschart Claudia, Unterägeri. Bibaj Laura, Emmenbrücke (am.pm. Spitex GmbH, Rotkreuz). Buelo Joe, Zug (Klinik Meissenberg, Zug). De Marco Tanisha, Arth (Zuger Kantonsspital AG, Baar). D’Oto Basil, Steinhausen (Spitex Kanton Zug, Baar). Frei Romana, Baar (Alterszentren Zug, Zug). Freimann Alison, Rotkreuz (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Freimann Hanna, Hagendorn (Spitex Kanton Zug, Baar). Galan Rua José Carlos, Cham (Pflegezentrum Ennetsee, Cham). Graf Nico Lukas, Steinhausen (Alterszentren Zug, Zug). Herger Vincent, Zug (Chlösterli, Unterägeri). Host Helena, Unterägeri (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Hotz Ronja, Zug (Seniorenzentrum Mülimatt, Oberwil bei Zug). Iten Rebecca, Ebikon (Zentrum Breiten, Oberägeri). Joho Lea, Steinhausen (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Kamer Céline, Goldau (Altersheime Baar, Baar). Klincov Nada, Rotkreuz (Chlösterli, Unterägeri). Kryeziu Denisa, Zug (am.pm. Spitex GmbH, Rotkreuz). Kunduraci Semiha, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug). Locher Jael, Auw (Spitex Kanton Zug, Baar). Massei Chiara (mit BM), Rotkreuz (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Moos Andrea, Finstersee (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Morante Valdez Maria, Zug (Seniorenzentrum Weiherpark, Steinhausen). Papa Ilaria, Steinhausen (Chlösterli, Unterägeri). Pestrin Sira Maria, Baar (Klinik Meissenberg, Zug). Polisano Fabrizio, Zug (Alterszentren Zug, Zug). Rodriguez Rojas José, Steinhausen (Luegeten AG, Menzingen). Schüpfer Fidelius, Knonau (Triaplus AG, Oberwil). Seghe Mojtahedi Firoozeh, Ebikon (Zentrum Dreilinden, Rotkreuz). Sylejmani Genta, Baar (Alterszentrum Büel, Cham). Vogt Nina, Merenschwand (Klinik Meissenberg, Zug). Yakoub Sema, Baar (Pflegeheim St. Franziskus, Menzingen).

Note 5,6: Rogenmoser Samuel, Oberägeri (Gemeindeverwaltung Unterägeri, Unterägeri). Note 5,5: Fritsche Til, Baar (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Note 5,4: Keller Marvin, Oberägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Note 5,3: Diaz Perez Jesus, Cham. Weiter haben bestanden: Beka Giuliano, Emmen (Gallo AG, Hünenberg). Dacic Almir, Zug (Stadtverwaltung Zug, Zug). Dosic Nedeljko, Cham (Gallo AG, Hünenberg). Häsler Yanik, Unterägeri (GIBZ, Zug). Iten Joël, Unterägeri (Alterswohnheim Mütschi, Walchwil). Lazarevic Dejan, Unterägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Maurer Silvio, Steinhausen (Stadtverwaltung Zug, Zug). Meier Sven, Root (Tiefbauamt des Kantons Zug, Steinhausen). Mesquita Santos Dani, Rotkreuz (Josef Müller Gemüse AG, Hünenberg). Ribeiro Guimaraes Miguel, Cham (Bouygues Energies & Services Schweiz AG, Zug). Schuler André, Menzingen (Einwohner- gemeinde Baar, Baar). Schwerzmann Cornel, Oberwil bei Zug (Gemeinde Steinhausen, Steinhausen).

Note 5,5: Wioland Florian, Dietwil (welcome cycles, Zug). Note 5,4: Stehli Lara, Knonau (Cycling Lounge AG, Zug). Weiter hat bestanden: Walser Nando, Cham (Bikegarage A+B GmbH, Hünenberg).

Gisler Beda, Inwil (Alex Gemperle AG, Hünenberg).

Keist Malin, Wangen (Metzgerei Rogenmoser AG, Baar). Monteiro Nobre Correia Bernardo, Weggis (Bildungsnetz Zug, Zug).

Ernst Laura, Rotkreuz (Blumengalerie Mattmann AG, Hünenberg). Rohrer Jasmin, Neuheim (Herrmann, Baar).

Bucher André, Finstersee (Korporation Zug, Zug). Fässler Mike, Arth (Amt für Wald und Wild, Zug). Gwerder Zeno, Arth (Korporation Walchwil, Walchwil). Hegglin Dominik, Menzingen (Korporation Unterägeri, Unterägeri). Jarczyk Stephan, Zürich (Amt für Wald und Wild, Zug). Stocker Marco, Baar (Korporation Zug, Zug).

Imholz Adrian, Ebertswil (Foto-Optik Grau AG, Zug).

Benz Justin, Cham (Schönenberger Söhne AG, Oberwil bei Zug). Burch Nick, Jonen (Bucher Gartenbau AG, Cham). Everall Benjamin, Hünenberg (Gilli Garten AG, Rotkreuz). Ferragina Nils, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Khavari Reza, Rotkreuz (Gilli Garten AG, Rotkreuz).

Note 5,4: Schatt Cyrill, Küssnacht am Rigi (Pan Garten AG, Unterägeri). Note 5,3: Müller Michelle, Unterägeri (Herrmann, Baar). Rüttimann Nina, Allenwinden (Herrmann, Baar). Stutzer Sergio, Beinwil (Roth Gartenbau AG, Walchwil). Weiter haben bestanden: Marty Noah, Steinen (Roth Gartenbau AG, Walchwil). Müller Fabian, Baar (Fellmann Garten AG, Baar). Roos Raphael, Stein- hausen (Weber Gartenbau AG, Steinhausen).

Isufi Zgjim, Baar.

Benz Tim (mit BM), Menzingen (Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee). Exer Dario, Baar (Olos AG, Baar). Gillmann Jil (mit BM), Oberägeri (Haustechnik Alfred Meier AG, Unterägeri).

Note 5,4: Schmid Philipp, Oberägeri. Weiter haben bestanden: Bieri Jonas, Ebikon (M + M Technik AG, Rotkreuz). Leu Marc, Cham (Abicht Zug AG, Zug). Tobias Luca, Zug (ahochn AG, Rotkreuz).

Note 5,5: Kälin Erich, Egg (H2O Engineering AG, Rotkreuz). Weiter haben bestanden: Ahmedi Dritan, Baar (Olos AG, Baar). Bisig Andreas, Einsiedeln (Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee). Grande Lukas, Alosen (Abicht Zug AG, Zug). Ibishi Bernard, Luzern (V + B Sanitärplaner GmbH, Baar).

Note 5,5: Haab Silas (mit BM), Mettmenstetten (Geozug Ingenieure AG, Baar).

Bucher Sina, Emmenbrücke (Visual Emotion GmbH, Baar). Grüter Carmen, Dietwil (Alpha-Sign AG, Hünenberg). Räber Nadja, Küssnacht am Rigi (Movingposter AG, Steinhausen). Weber Seraina Elodie, Wald (D’SIGN signfactory Limacher, Baar). Wesemann Cyrill, Steinhausen (Atelier S & G AG, Steinhausen).

Note 5,3: Derungs Marco, Menzingen (Bau Gips GmbH, Finstersee). Goldschmiedin EFZ Künzi Ilona, Brugg (Lohri AG, Zug).

Note 5,5: Haferl Lia Sinia, Hausen am Albis (Hotz Brand Consultants AG, Steinhausen). Note 5,3: Aubert Leona, Luzern (A4 Agentur AG, Rotkreuz). Baumberger Leander, Rotkreuz (Calydo AG, Steinhausen).

Note 5,4: Arnold Marco, Egg (Gebrüder Iten AG, Unterägeri).

Da Costa Ferreira Adriano, Neuheim (JMS Risi AG, Baar).

Afshar Ilyas, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Arifi Albin, Oberägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Aydemir Hakan, Baar (Niedermann AG, Baar). Chételat John Mark, Dietikon (Clima-Nova AG, Cham). Sritharan Nerupan, Baar (Anton Bachmann AG, Rotkreuz).

Note 5,3: Mulaj Cendresa, Morgarten (Bildungsnetz Zug, Zug). Weiter haben bestanden: Afewerki Eden, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug). Louko Sosan, Unterägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Ugljes Daria, Ebikon (Alterszentren Zug, Zug). Zulu Chime, Cham (Triaplus AG, Oberwil).

Annen Gabriel, Baar (Hensler Heizungen AG, Baar). Arslan Amar, Cham (Edwin Käppeli AG, Cham). Bühlmann René, Baar (Steinmann Haustechnik AG, Baar). Eugster David, Herisau (Niedermann AG, Baar).

Horath Kim Wendelin, Alpthal (Urs Iten Holzbau AG, Oberägeri).

Note 5,6: Grab Lisa-Maria, Unterägeri (Hotelbusiness Zug AG, Zug). Note 5,5: Kretz Faye, Oberrüti (Hotel Zugertor AG, Zug). Weiter hat bestanden: Hürlimann Sophia, Walchwil (Hotel Löwen am See, Zug).

Villing David, Lostorf (TH – Hufbeschlag, Hünenberg).

Note 5,7: Furrer Gian (mit BM), Rickenbach b. Schwyz (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Niederhauser Roger (mit BM), Thalwil (Siemens Schweiz AG, Zug). Note 5,6: Büeler Stephan (mit BM), Zug (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Note 5,5: Berüter Hannah Lena, Zug (Expersoft Systems AG, Steinhausen). Fassbind Yael, Oberarth (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Gonçalves Ferreira Rafael, Schlieren (Amag Corporate Services AG, Cham). Kaufmann Zeno (mit BM), Küssnacht am Rigi (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Palazzo Stefano (mit BM), Zug (V-Zug AG, Zug). Stocker Fabian, Steinhausen (CyOne Security AG, Steinhausen). Note 5,4: Drifte Alice (mit BM), Meierskappel (ABF Informatik AG, Cham). Hechenberger Levi (mit BM), Luzern (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Klessascheck Florian, Hünenberg See (Brabender tech GmbH, Unterägeri). Kugel Tobias, Rothenburg (Intrasoft AG, Hünenberg). Thomann Nils, Unterägeri (exanic AG, Baar). Note 5,3: Eggenberger Noah, Islisberg (Siemens Schweiz AG, Zug). Hänny Gian-Andri, Hünenberg See (Siemens Schweiz AG, Zug). Kessler Joel, Steinhausen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Locatelli Alessandro (mit BM), Menzingen (InfoGuard AG, Baar). Rost Joshua, Hedingen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Sommaruga Luca, Goldau (Stadtverwaltung Zug, Zug). Tola Ibish, Sempach (ITpoint Systems AG, Rotkreuz). Weiter haben bestanden: Ak Emir (mit BM), Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Arun Piriyanth, Baar (Ender Informatics GmbH, Neuheim). Bächler Sven (mit BM), Goldau (Siemens Schweiz AG, Zug). Baggenstos Nicolas (mit BM), Cham (V-Zug AG, Zug). Bandi Yanick, Ottenbach (bildxzug, Zug). Baskaran Senthura (mit BM), Küssnacht am Rigi (Partners Group AG, Baar). Baumgartner Colin, Cham (bildxzug, Zug). Binzegger Fabian, Steinhausen (Comfox AG, Hünenberg). Büchi Silvan (mit BM), Bünzen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Bukvic Mihailo (mit BM), Unterägeri (Siemens Schweiz AG, Zug). Casarano Adriano, Beinwil (iTrust AG, Cham). Chitra Nitharsan (mit BM), Luzern (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Eppler Nicolas, Zürich (ICR Informatik AG, Rotkreuz). Erdmann Felix (mit BM), Waltenschwil (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Fankhauser Tim (mit BM), Islisberg (CyOne Security AG, Steinhausen). Forte Claudio, Baar (First Frame Networkers AG, Baar). Gauderon Florin, Obfelden (Hapimag AG, Steinhausen). Gedlek Grégoire (mit BM), Luzern (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Gloor Timo (mit BM), Bonstetten (Siemens Schweiz AG, Zug). Guler Fadri Chasper, Hittnau (Innflow AG, Rotkreuz). Hänny Florian Michael, Lenzburg (ICR Informatik AG, Rotkreuz). Hausheer Cornel, Unterägeri (Ricardo AG, Zug). Helbling Eponine Anika, Langnau am Albis (Meta10 AG, Baar). Hürlimann Kilian (mit BM), Waldhäusern (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Infang Mario, Zug (Siemens Schweiz AG, Zug). Jost Andrin (mit BM), Alosen (InfoGuard AG, Baar). Kirschenhofer Jérome, Meierskappel (Saturn Networks GmbH, Hünenberg). Krehmic Bilal (mit BM), Kriens (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Lussi Lukas, Luzern (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Milovanovic Ilija (mit BM), Luzern (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Müller Noél, Rotkreuz (redIT Services AG, Zug). Pesic David (mit BM), Arth (bildxzug, Zug). Peter Noah Elija, Ebikon (bildxzug, Zug). Romano Luca, Bonstetten (bildxzug, Zug). Schmid Alex (mit BM), Oberwil bei Zug (Siemens Schweiz AG, Zug). Singgellos Tristan, Otelfingen (Amag Corporate Services AG, Cham). Steiger Martin (mit BM), Baar (Finanzdirektion Kanton Zug, Zug). Styger Ramon, Steinen (First Frame Networkers AG, Baar). Twerenbold Nicola, Knonau (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Vogel Silvan (mit BM), Jonen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Wenk Kai, Hausen am Albis (InfoGuard AG, Baar). Yalcin Deniz, Neuheim (bildxzug, Zug). Zimmerli Lars, Buchrain (ITpoint Systems AG, Rotkreuz). Zimmermann Loris, Baar (bildxzug, Zug).

Note 5,3: Bilgerig Anna, Allenwinden (Deko Wohnatelier, Cham). Weiter hat bestanden: Basler Joyce Alysha, Hünenberg (Casa nova Raumgestaltung AG, Stein- hausen).

Note 5,4: Elsener Ilona, Menzingen (Chlösterli, Unterägeri). Halter Sonja, Allenwinden (Gasthaus Rathauskeller AG, Zug). Henggeler Andrea, Oberägeri (Gasthaus zum Hirschen, Oberägeri). Note 5,3: Schatt Désirée, Küssnacht am Rigi (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Vermeulen Marijne, Unterägeri (hello world Suurstoffi, Rotkreuz). Weiter haben bestanden: Bühlmann Lea, Zug (V-Zug AG, Zug). Coelho Pereira Suzi, Baar (Altersheime Baar, Baar). Gisler Lars, Langnau am Albis (Altersheime Baar, Baar). Hartmann Jonathan, Fahrweid (Tavolago AG, Holzhäusern). Huwiler Pius, Hünenberg See (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar). Imhof Ryan, Steinhausen (Restaurant Aklin, Zug). Martino Alessio, Baar (Hotelbusiness Zug AG, Zug). Minder Leroy, Rotkreuz (Hotel Morgarten GmbH, Morgarten). Mutlu Sinan, Cham (Alterszentrum Büel, Cham). Notter Fabio, Baar (Glencore Gastroservice AG, Baar). Oberholzer Jannick, Steinhausen (Remimag AG Hafenrestaurant, Zug). Penzenstadler Kilian, Zug (67 Sportsbar, Zug). Rüttimann Nicolas, Rothenthurm (Raten Gastronomie GmbH, Alosen). Seitz David, Steinhausen (Eldora AG, Rotkreuz). Steffen Robin, Hünenberg (City-Hotel Ochsen Zug AG, Zug).

Note 5,5: Rogenmoser Melanie (mit BM), Merenschwand (V-Zug AG, Zug). Note 5,3: Weber Matthias (mit BM), Staufen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Weiter haben bestanden: Bauz Scott (mit BM), Hünenberg See (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Berendt Tobias (mit BM), Zug (V-Zug AG, Zug). Dörig Raphael (mit BM), Wettswil (Siemens Schweiz AG, Zug). Korjagin Nikifor (mit BM), Rotkreuz (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Meienberg Philipp (mit BM), Menzingen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Näf Jens, Steinen (V-Zug AG, Zug). Schelbert Aron, Oberägeri (Stopinc AG, Hünenberg). Thumm Mike (mit BM), Muri (Siemens Schweiz AG, Zug). Wolfisberg Sarah, Steinhausen (V-Zug AG, Zug). Zimmermann Tim, Neuheim (V-Zug AG, Zug).

Agner Sihana, Baar. Saladin Elian, Hirschthal (Reviderm skinmedics baar-zug GmbH, Baar).

Candeias Lopes Fernandes Bruno, Oberägeri (Remimag AG Restaurant Spago, Zug). Liang Hongming, Cham (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Nahgiswaran Hirisnaselvan, Menzingen (Stiftung Maihof Zug, Menzingen). Oliverio Francesco, Zug (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar). Pogosian Arsen, Knonau (Schnitz und Gwunder, Steinhausen). Röllin Simon, Holzhäusern (Zentrum Dreilinden, Rotkreuz). Russom Tesfom, Baar (Remimag AG Hafenrestaurant, Zug). Serdaroglu Elif, Horgen (Bildungsnetz Zug, Zug). Shadeky Thubten, Zug. Zivkovic Stefan, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,5: Püttmann David, Knonau (Roche Diag- nostics International AG, Rotkreuz). Note 5,4: Raud Malena, Baar (Amt für Verbraucherschutz Zug, Steinhausen). Weiter haben bestanden: Iten Dylan, Knonau (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Käch Selina, Nottwil (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Renggli Tanja, Schachen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Dober Ivo, Küssnacht am Rigi (Agromont AG, Hünenberg).

Note 5,6: Dober Thomas, Merlischachen (Knüsel Thomas, Rotkreuz). Zimmermann Fabienne, Oberdorf (Lbbz Schluechthof Cham, Cham). Note 5,4: Arneberg Mirjam, Meierskappel (Knüsel Ivo, Rotkreuz). Hegglin Philipp, Menzingen (Weiss Thomas, Zug). Langensand Lukas, Alpnach Dorf (Lbbz Schluechthof Cham, Cham). Rogenmoser Manuel, Oberägeri (Meierhans Martin, Buonas). Note 5,3: Frank Alexander, Menzingen (Schurtenberger Matthias, Cham). Weiter haben bestanden: Aschwanden Patrick, Küssnacht am Rigi (Schurtenberger Matthias, Cham). Baumgartner Michael, Cham. Beer Marc, Oberrüti (Baumgartner Urban, Hünenberg See). Bichsel Sven, Rotkreuz (Staub Thomas, Menzingen). Bieri Raphael, Allenwinden (Schelbert Josef, Baar). Brand Andreas, Birmensdorf (Schmid Urs, Baar). Frank Cornel, Menzingen (Röllin Armin, Baar). Gössi Kilian, Weggis (Moos Xaver, Zug). Hegglin Andreas, Menzingen (Staub Thomas, Menzingen). Hegglin Rahel, Menzingen (Hegglin Martin, Menzingen). Hüsler Basil, Neudorf (Iten Roger, Zug). Hüsler Emanuel, Wolfwil (Dönni Ueli, Rotkreuz). Keiser Bruno, Allenwinden (Frei Roger, Menzingen). Lüönd Philipp, Rothenthurm (Hürlimann Ueli, Baar). Meyer Fredy, Adligenswil (Knüsel Thomas, Rotkreuz). Reichmuth Patrick, Unterägeri (Heinzer Peter, Walchwil). Rogenmoser Beat, Alosen (Weiss Thomas, Zug). Rölli Silvan, Neuheim (Hegner-Amstad Felix, Cham). Rüegg Urs, Siebnen (Röllin Armin, Baar). Theiler Lydia, Edlibach (Frei Roger, Menzingen). Villiger Lukas, Auw (Zimmermann Reto, Rotkreuz). Wüest Michael, Kappel am Albis (Iten Roger, Zug).

Balasubramaniam Sagithiyan, Zug (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen).

Licini Noa, Zug (Brauerei Baar AG, Baar).

Cincotti Riccardo, Baar (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar). Tosun Eren, Hünenberg See (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar).

Note 5,3: Birrer Isabelle, Walchwil. Foormuli Ahmad Farwad, Baar. Goncalves Leite Joel Ricardo, Baar. Weiter haben bestanden: Ademi Besard, Goldau (Post CH AG, Zug). Begal Enrico, Knonau (Post CH AG, Zug). Besmer Michael, Morgarten (Post CH AG, Zug). Bogdanovic Leon, Baar (Baubedarf Richner Miauton, Cham). Diaz Rodriguez Jonas, Immensee (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Ellmers Lars, Steinhausen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Frangu Edonis, Küssnacht am Rigi (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Han Mert, Zug. Inderbitzin David, Unterägeri (Bossard AG, Zug). Iten Nelio, Unterägeri (V-Zug AG, Zug). Kista Saban, Cham (V-Zug AG, Zug). Lustenberger Elias, Steinhausen (Baubedarf Richner Miauton, Cham). Motz Lisa, Menzingen (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Nicolaides Nicos, Baar (Post CH AG, Zug). Nones Noah, Cham (Sfs unimarket AG, Rotkreuz). Nucera Giuseppe, Uerzlikon. Qukani Labinot, Emmen (Sfs unimarket AG, Rotkreuz). Sarmiento Varela Aron, Zug (Post CH AG, Zug). Stikovac Denis, Unterägeri. Stocker Fabian, Hünenberg (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Temperli Zeno, Zug (F. Stuber Transporte AG, Rotkreuz). Thevaseelan Jeevan, Unterägeri (Sfs unimarket AG, Rotkreuz). Trier Joel, Affoltern am Albis (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Ubaka Simon, Oberwil bei Zug (Post CH AG, Zug). Zukaj Denis, Baar (Connect Com AG, Hünenberg).

Tschöp Vincent Xavier, Adliswil (Clima-Nova AG, Cham).

Brändli Andrea, Zug (Bösiger Malerei AG, Zug). Dragojevic Momo, Luzern (Maler Matter AG, Baar). Suter Ramona, Feusisberg (M&S Malerarbeiten AG, Menzingen). Zekic Nemanja, Buchrain (Marcel Bernasconi AG, Rotkreuz).

Note 5,4: Caruso Daniele, Zug. Weiter haben bestanden: Bissig Jon, Sins (Ineichen AG Zug, Baar). Brun Livio, Unterägeri (Erni Bau AG, Steinhausen). Caggiano Michele, Baar. Caruso Luca, Steinhausen. Elyes Noah, Baar (Gebrüder Hodel AG, Baar). Issa Selim Karim, Steinhausen (Landis Bau AG, Zug). Kneringer Marino, Unterägeri (Landis Bau AG, Zug). Kukolj Marko, Hausen am Albis (Schmid Bauunternehmung AG Baar, Baar). Lijak Claudio, Unterägeri (Alois Arnold AG, Allenwinden). Metaj Dardan, Arth (Alois Arnold AG, Allenwinden). Pirovino Sabrina (mit BM), Zug (Landis Bau AG, Zug). Ruscelli Leonardo, Baar (Alois Arnold AG, Allenwinden). Steiner Ronny, Meierskappel (Landis Bau AG, Zug). Trachsel Remo, Mettmenstetten (Landis Bau AG, Zug). Weber Christoph, Edlibach (Ineichen AG Zug, Baar). Wymann Silvan, Morgarten (Gebrüder Hodel AG, Baar). Wyss Ramon, Hünenberg (Ineichen AG Zug, Baar).

Kälin Dominik, Einsiedeln (Abnox AG, Cham).

Bottani Lino, Cham (Amag Zug, Cham). Giaimo Laura (mit BM), Cham (Littlebit Technology AG, Hünenberg). Greter Angela, Arth (bildxzug, Zug). Kneuss Gabriel, Fahrwangen (Bechtle Logistics & Service AG, Rotkreuz). Krizanac Iva, Zug (bildxzug, Zug). Limacher Noë, Unterägeri (bildxzug, Zug). Säuberli Aurel (mit BM), Baar (ITB-Swiss AG, Steinhausen).

Note 5,6: Aschwanden Gina, Zug (Dr. med. Peter F. Gerritsen, Zug). Camenzind Stefanie, Gersau (Centramed Zug, Zug). Grisiger Chiara, Hünenberg See (Baarer Kinderarztpraxis, Baar). Note 5,5: Ettlin Corinne, Hünenberg See (Hausärzte Zur Linde, Rotkreuz). Fuchs Miriam, Walchwil (Praxis am Bahnhof Cham, Cham). Note 5,4: Grässli Lena, Baar (Centramed Zug, Zug). Schmitt Sabrina, Meierskappel (Kinderzentrum Lindenpark AG, Baar). Weiter haben bestanden: Avramovic Danijela, Cham (Dr. med. Mladen Misic, Cham). Müller Michèlle, Unterägeri (Dr. med. Emil Schalch, Oberägeri). Seber Sarina, Unterägeri (Arztpraxis am Dorfplatz, Cham).



Aschwanden Marco, Knonau (Acklin Metall- und Stahlbau AG, Zug). Meienberg Adrian, Menzingen (Acklin Metall- und Stahlbau AG, Zug). Regli Andrea, Steinhausen (Mächler Metallbau AG, Cham). Reichmuth Toni, Edlibach (Fritz Weber AG, Zug).

Eberhard Raphael, Egg (Aepli Metallbau AG, Baar). Freudiger Jonas, Sins (Walker Stahl- und Metallbau AG, Zug). Uebersax Cyrill, Luzern (Zehnder Söhne AG, Zug). Weber Samuel David, Hagendorn (Walker Stahl- und Metallbau AG, Zug).

Ibrahim Ibrahim, Baar (Zehnder Söhne AG, Zug).

Baumann Lars, Hagendorn (Swisspro AG, Baar). Bertholet Pierre, Küssnacht am Rigi (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Besic Eniz, Rotkreuz (Marcel Hufschmid AG, Zug). Bokov Artem, Zug (Landtwing Telefon und Elektro AG, Steinhausen). Brun Nico, Ebikon (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Fernandes Daniel, Risch (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Gasser Nils, Steinhausen (Elektro Knüsel AG, Rotkreuz). Huser Sebastian, Zug (Elektro Annen AG, Cham). Künzli Seya, Rotkreuz (Elektro Knüsel AG, Rotkreuz). Mladenovic Milan, Zug (Bouygues Energies & Services Schweiz AG, Zug). Öztürk Aslan, Steinhausen (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Panno Giuseppe, Edlibach (Speri & Bütler AG, Cham). Schmid Donovan, Walchwil (hs elektro gmbh, Walchwil). Schmid Joel, Hünenberg (Marcel Hufschmid AG, Zug). Spichiger Nick, Unterägeri (Nussbaumer Elektro AG, Zug).

Blättler Samuel, Rotkreuz (Bixe AG, Hünenberg). Kübler Telesforo, Rifferswil (Moto 7 AG, Cham). Le Guillou Maxime, Küssnacht am Rigi (Bixe AG, Hünenberg).

Bossard Jasmine, Unterägeri (Tonbild Spinnerei Zug AG, Zug). Hüsser Dominik, Rotkreuz (Avs Systeme AG, Hünenberg). Rüedi Shannon, Menzingen (AV Weibel AG, Menzingen).

Note 5,3: Wirz Lara, Zug (Reitzentrum Letzi, Zug). Weiter hat bestanden: Fischbacher Julia, Cham (Reitstall Baregg, Cham).



Note 5,4: Hicklin Daria, Ibach (Metalli Apotheke AG, Zug). Note 5,3: Bischof Elina, Unterägeri (Herti Apotheke und Drogerie AG, Zug). Käser Sonja, Unterägeri (Gotthard Apotheke, Baar). Risi Nadine, Baar (Zug Apotheke AG, Zug). von Bergen Sabrina, Cham (Bahnhof Apotheke & Drogerie Zug AG, Zug). Weiter haben bestanden: Bilal Melisa, Baar (Gotthard Apotheke, Baar). Carvalho Laires Mariana, Baar (Amavita Apotheke Zug, Zug). Hegglin Michaela, Finstersee (Amavita Apotheke Unterägeri, Unterägeri). Leo Syra, Baar (Rathaus-Apotheke, Baar). Prelic Nina, Baar (Amavita Apotheke Zug, Zug). Stöcklin Luana, Baar (Amavita Apotheke Zug, Zug). Stutz Ladina, Hagendorn (Anklin Apotheke, Cham).

Note 5,3: Brechbühl Pascal, Merenschwand (Frowin Andermatt AG, Baar).

Note 5,8: Beyer Veronika, Zug (Praxis für Podologie, Cham). Weiter hat bestanden: Meyer Nadja, Luzern (Podologie-Praxis, Oberägeri).

Meier Ueli, Hausen am Albis (Müller Steiger Bedachungen AG, Zug). Sriharan Sujan, Alosen (Schmidlin Spenglerei & Bedachungen, Unterägeri).

Brunner Michèle, Sempach (Manor AG, Zug).



Note 5,4: Isaak Olivia, Küssnacht am Rigi (Kalt Medien AG, Zug). Weiter haben bestanden: Diener Noah, Küssnacht am Rigi (Multicolor Print AG, Baar). Navarro Mojica Samanta, Oberägeri (Frühform AG, Unterägeri).

Note 5,4: Müller Ivo, Zug (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Schürpf Sebastian, Menzingen (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Weiter haben bestanden: Fellmann Timon, Steinhausen (Wisi’on Tool AG, Steinhausen). Lang Tobias (mit BM), Müswangen (OVD Kinegram AG, Zug). Nebihi Liridon, Baar (Abnox AG, Cham). Weber Florian, Edlibach (Wisi’on Tool AG, Steinhausen). Wismer Jens, Zug (V-Zug AG, Zug).

Furrer Julian, Ebertswil (Utiger Maler AG, Baar).

Albione Alessandro, Steinhausen (Heller Druck AG, Cham).

Note 5,4: Suki Andrea, Mühlau (SwissEver Hotel Zug, Cham).

Note 5,5: Ott Merel, Obfelden (zum Kaiser Franz im Rössl, Zug). Weiter haben bestanden: Abaci Ilyada, Arni (Hotel Löwen am See, Zug). Fejza Lendita, Unterägeri. Mlinar Luka, Affoltern am Albis (Hotelbusiness Zug AG, Zug). Pasquel Handi Ushara, Cham (zum Kaiser Franz im Rössl, Zug). Schweizer Brandon M., Uerzlikon (Restaurant Aklin, Zug). Solenthaler Julia, Baar (City-Hotel Ochsen Zug AG, Zug).

Aliti Petrit, Rotkreuz (Edwin Käppeli AG, Cham). Gisiger Sandro, Unterägeri (Niedermann AG, Baar). Gisler Dominik, Rotkreuz (Anton Bachmann AG, Rotkreuz). Hurschler Philipp, Baar (Steinmann Haustechnik AG, Baar). Mitev Igor, Baar (Elsener AG, Cham). Moham Nino Paolo, Oberägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Popovic Stefan, Cham (Karl Obrist AG, Neuheim). Popple Jack, Baar (Gebr. Baur AG, Baar). Rust Patrick, Walchwil (Tobias Hürlimann, Walchwil). Zgraggen Miguel, Zug (Edwin Käppeli AG, Cham).

Note 5,6: Suter Dominic (mit BM), Cham (Käslin Innenausbau AG, Steinhausen). Weber Lars (mit BM), Oberwil bei Zug (Albert Speck AG, Allenwinden). Note 5,3: Feddern Timo, Unterägeri (Job Müller AG, Unterägeri). Wandeler Cedric, Rotkreuz (Stuber Team AG, Rotkreuz). Weiter haben bestanden: Balsiger Joël, Steinhausen (Schreinerei Huwyler AG, Steinhausen). Caplazi Noel, Sattel (blattmann und odermatt AG, Morgarten). Dittli Nicole, Allenwinden (blattmann und odermatt AG, Morgarten). Hendler Malik, Baar (Odermatt Schreiner AG, Baar). Hettinger Andrin, Rotkreuz (Stuber Team AG, Rotkreuz). Iten Silvan, Unterägeri (Rogenmoser Küchenbau / Schreinerei, Unterägeri). Küng Jann Andri, Baar (Schreinerei A. Wettach GmbH, Allenwinden). Moos Oliver, Zug (Brändle AG, Zug). Müller Tobias (mit BM), Morgarten (blattmann und odermatt AG, Morgarten). Neumeister Tim, Hünenberg See (muellerweibel ag, Baar). Schwerzmann Patrick, Hünenberg (Boog Schreinerei AG, Hünenberg).

Note 5,5: Miftari Lotrim, Root (G. Baumgartner AG, Hagendorn).

Wolfisberg Timo, Weggis (Bucher Dach AG, Rotkreuz).

Guisande Lopez Maite, Uster (Rolf Grönquist, Baar).

Runkel Beda, Luzern (Hella Storen AG, Steinhausen).

Note 5,5: Knuser Joël, Burg (Cellere Bau AG, Rotkreuz). Weiter haben bestanden: Fidalgo Da Santa Alberto, Baar (Landis Bau AG, Zug). Freimann Marco, Finstersee (Vonplon Strassenbau AG, Baar). Frison Livio, Baar (Cellere Bau AG, Rotkreuz).

Selvarajah Sarmiilan, Unterägeri (Gebrüder Hodel AG, Baar).

Betschart Rony, Küssnacht am Rigi (F. Stuber Transporte AG, Rotkreuz). Bleicher Pascal, Mettmenstetten (Mittelland Transport AG, Cham).

Horat Nicole, Udligenswil (VETtrust AG, Zug). Rogenmoser Tanja, Oberägeri (zg-vets AG, Baar).

Note 5,3: Baumann Tamara, Cham (EnnetSee Klinik, Hünenberg).

Note 5,4: Ghebreamlak Alexander, Obfelden (Gemeinde Steinhausen, Steinhausen). Note 5,3: Dittli Mathias, Allenwinden (Bildungsnetz Zug, Zug). Weiter hat bestanden: Häfliger Tim, Hünenberg (Breitenstein AG, Zug).

Meljancic Roland, Rotkreuz (Zahntechnik Weber AG, Zug). Soffner Timothy, Grafenort (Valle AG, Zug). Stoicova Angela, Horw (Bomio GmbH, Hünenberg).

Note 5,6: Schnüriger Carlo, Steinen (Wismer + Partner AG, Rotkreuz). Note 5,4: Wipfli Sandro (mit BM), Unterägeri (Leutwyler Partner Architekten, Zug). Note 5,3: Höfliger Cyrill (mit BM), Hünenberg See (Hegglin Cozza Architekten AG, Zug). Weiter haben bestanden: Andermatt Dario (mit BM), Baar (Vonplon Architektur AG, Baar). Andermatt Stefanie (mit BM), Baar (archetage, Baar). Beck Ramon, Steinhausen (Norag Zug AG, Cham). Bosshard Max, Zug (CSL Partner Architekten AG, Baar). Broch Yannick, Mettmenstetten (Emch + Berger WSB AG, Cham). Bucher Tim, Honau (Architekten B+S, Zug). Burkart Dario, Cham (Lukas Fritz + Partner AG, Baar). Conill Rodriguez Roberto, Rothenburg (Della Casa AG Architekten SIA, Hünenberg). De Luca Nico, Allenwinden (Wismer + Partner AG, Rotkreuz). Federmann Jacqueline, Cham (p-4 AG, Zug). Ferrari Melanie, Unterägeri (Schumacher Architektur AG, Unterägeri). Gunasekaram Jason, Zug (fmb-ingenieure.ch gmbh, Baar). Hettinger Ronny, Buonas (Roefs Architekten AG, Zug). Horat Yanick, Steinhausen (tomic & horat, Steinhausen). Kälin Nicolas, Baar (BG Ingenieure und Berater AG, Baar). Kridaran Deluckshan, Kloten (Burkard Burkard AG, Zug).Markowis Anik, Oberwil bei Zug (Eichenberger AG, Steinhausen). Meier Jeanne (mit BM), Holzhäusern (Della Casa AG Architekten SIA, Hünenberg). Müller Lea (mit BM), Rotkreuz (Stuber Team AG, Rotkreuz). Müller Anna, Sempach (Ignaz Voser, Zug). Otth Ennio, Unterägeri (Mozzatti Schlumpf, Baar). Pasamontes Gimenez Laura, Cham (CST Architekten AG, Zug). Schelbert Yvonne (mit BM), Hünenberg See (CSL Partner Architekten AG, Baar). Schnüriger Delia (mit BM), Unterägeri (Beerli Architektur AG, Baar). Schriber Florin, Cham (Gruner Berchtold Eicher AG, Zug). Schwerzmann Christoph (mit BM), Oberwil bei Zug (Hürlimann + Beck Architekten AG, Walchwil). Stotzer Tim, Hagendorn (Erwin Rychener Architekten AG, Zug). Töngi Seya, Meggen (Mächler & Töngi Architekten HTL, Rotkreuz). Wolf Alisha (mit BM), Obfelden (Castiglioni Partner Architekten AG, Zug).

Keller Sarah, Baar (Hürlimann Holzbau AG, Unterägeri).

Note 5,4: Weber Fabian, Edlibach (Zürcher Holzbau AG, Finstersee). Note 5,3: Beeler Manuel, Goldau (Beat Hürlimann GmbH, Walchwil). Müller Ivan, Unterägeri (BHC Holzbau AG, Unterägeri). Röllin Matthias, Menzingen (Iten + Henggeler Holzbau AG, Morgarten). Weiter haben bestanden: Deplazes Björn (mit BM), Oberrüti (Alex Gemperle AG, Hünenberg). Dommann Flurin, Baar (Abt Holzbau AG, Baar). Furrer Damian, Unterägeri (BHC Holzbau AG, Unterägeri). Kamer Laurent, Zug (Abt Holzbau AG, Baar). Keiser Silvan, Zug (Xaver Keiser, Zug). McDonald Kieran, Oberwil bei Zug (Xaver Keiser, Zug). Nef Schelomi, Obfelden (Alex Gemperle AG, Hünenberg). Speerli Alexander, Oberägeri (Nussbaumer Holzbau AG, Baar). Staub Anton, Menzingen (Zürcher Holzbau AG, Finstersee). Styger Mike, Oberwil bei Zug (Beat Hürlimann GmbH, Walchwil). Theiler Noah, Hünenberg (Xaver Keiser, Zug). Ziswiler Yannis, Arth (Beat Hürlimann GmbH, Walchwil).

Kaufmännische und Detailhandelsberufe

Note 6: Rötheli Lucas, Steinhausen (bildxzug, Zug). Note 5,8: Alge Mats, Jona (bildxzug, Zug). Saliu Anila, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Sidler Dario, Immensee (bildxzug, Zug). Note 5,5: Angrisano Alexia, Beinwil (Kantonale Verwaltung, Zug). Cordone Michelle, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Gartmann Selina, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Gehringer Damian, Hünenberg (bildxzug, Zug). Hofer Valentin, Steinhausen (bildxzug, Zug). Rasiti Mabejna, Root (ConSol Office, Zug). Note 5,3: Kieni Lars, Bonaduz (bildxzug, Zug). Weiter haben bestanden: Allenspach Dario, Herisau (bildxzug, Zug). Biasca Attilio, Meggen (bildx- zug, Zug). Corredoira Rodriguez Victor, Hünenberg (ProCart AG, Hünenberg). Fetahaj Fiona, Zug (Kantonale Verwaltung, Zug). Gonzalez Seren Dorinda, Malters (Altersheime Baar, Baar). Mendonca De Queiroz Matheus, Rotkreuz (Electronova-Zug.ch, Zug). Muco Adelaida, Baden (SDH Consulting GmbH, Hünenberg). Nussbaumer Arno, Brunnen (bildxzug, Zug). Steiner Isabella Fernanda, Zug (Kantonale Verwaltung, Zug).

Note 5,4: Schuler Anita, Edlibach (Café-Konditorei Schlüssel AG, Menzingen). Note 5,3: Tesic Stevo, Baar (Coop, Zug). Weiter haben bestanden: Arlotto Matteo, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Baftija Bleon, Root (Ismailoski Trade GmbH, Cham). Bezhi Marcel, Neuheim (Coop, Baar). Bozhoja Fatlind, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug). Cacitu Radu, Kriens (Genossenschaft Migros Luzern, Zug). Cakar Tomislav-Egon, Baar (Coop, Baar). Drmaku Vanesa, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Zug). Iseni Elda, Steinhausen (Coop, Steinhausen). Kalbitzer Lars, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Marku Dorentina Gjyste, Root (Confiseur Bachmann AG, Zug). Mesmer Ruta, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Mori Zaira, Zug (Volg Detailhandels AG, Oberwil bei Zug). Nikolic Natalija, Steinhausen (Zumbach Bäckerei Confiserie AG, Unterägeri). Petrovic Nikola, Obfelden (Coop, Steinhausen). Prsic Adrian, Unterägeri (Coop, Unterägeri). Sejdiu Lorika, Emmen (Magazine zum Globus AG, Zug). Tanev Tijana, Rotkreuz (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,9: Serra Zsuzsanna, Zug. Note 5,7: Oberhänsli Carmen, Baar (Genossenschaft Migros Luzern, Zug). Queloz Florence, Küssnacht (Doodah Im Laubenhof, Zug). Note 5,5: Hegglin Bernadette, Menzingen (Landi Zugerland, Unterägeri). Nussbaumer Kim, Steinhausen (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Note 5,4: Capljak Mira, Unterägeri (Café Brändle AG, Unterägeri). Dedovic Almir, Zug (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Glanzmann Lara, Steinhausen (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Schürpf Stefanie, Auw (Chicorée Mode AG, Steinhausen). Note 5,3: Dietrich Selina, Baar (Halef AG, Zug). Giambanco Saimon, Baar (Binelli Baar AG, Baar). Portmann Sarina, Meierskappel (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Weiter haben bestanden: Agner Pascal, Hünenberg (Genossenschaft Migros Luzern, Rotkreuz). Almohana Zahra, Unterägeri (Mode Bayard AG, Zug). Ambühl Iris, Steinhausen (Papnova Papeterie AG, Zug). Bajrami Adelina, Zug (Oswald Gruppe Zug AG, Zug). Bartulovic Katja, Zug (Vanoli Tischkultur, Baar). Berchtold Pascal, Hünenberg See (Magazine zum Globus AG, Zug). Bieli Colin, Zufikon (Amag Import AG, Cham). Burkard Martina, Alikon (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Candinas Kevin, Cham (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Djedovic Meris, Cham (Arthur Weber AG, Steinhausen). El Tohami Yasmin, Emmenbrücke (Ruth Bosch Fashion, Zug). Farrér Olivia, Oberrüti (Ochsner Sport, Zug). Giordano Ylenia, Goldau (World of Jeans Zugerland, Steinhausen). Häfliger Lydia, Knonau (Akzo Nobel Coatings AG, Cham). Hoxha Muhamet, Sins (Creabeck AG, Hünenberg See). Huwyler Djan-Luca, Hünenberg See (Decathlon Sports Switzerland SA, Baar). Imgrüth Michelle, Hagendorn (Bäckerei Nussbaumer AG, Hünenberg). Jakaj Florian, Baar (SFS unimarket AG, Zug). Jayapakaran Janees, Hünenberg (Dosenbach Schuhe, Zug). Kanagalingam Kethusa, Luzern (Tally Weijl AG, Zug). Käslin Nicole Lydia, Zug (Coop City, Zug). Kaufmann Joana, Luzern (Neudorf Papeterie GmbH, Cham). Landeck Raffaello, Rotkreuz (Salt Store Zug, Zug). Leggio Silvano, Zug (Swisscom AG, Zug). Leuzinger Carmen, Baar (Bäckerei Hotz Rust AG, Baar). Looser Noé, Baar (Genossenschaft Migros Luzern, Zug). Masoch Nic, Baar (DQ Solutions Data Quest AG, Zug). Matosevic Kristian, Fahrweid (Amag Import AG, Cham). Merz Luca, Unterägeri (Ägerisport GmbH, Unterägeri). Nussbaumer Ivana, Küssnacht am Rigi (Bäckerei Nussbaumer AG, Cham). Osmanovic Azra, Baar (Post CH AG, Zug). Parpan George Miguel, Zug (Electronova-Zug.ch, Zug). Pinheiro Bento Juliana, Gisikon (Marionnaud Switzerland AG, Zug). Pretali Deborah, Allenwinden (Bäckerei Nussbaumer AG, Zug). Rasiti Lavdrime, Root (Ismailoski Trade GmbH, Cham). Reidt Oliver, Baar (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Rizanaj Aurora, Winterthur (Amag Import AG, Cham). Rosenberg Jan, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Ruepp Chiara, Sins (LanaLu Boys & Girls, Cham). Schader Lucilla, Luzern (Christ Uhren & Schmuck, Zug). Schneider Kevin, Richterswil (TopCC AG, Sihlbrugg, Baar). Senn Nina, Menzingen (Coop, Menzingen). Sermaxhaj Leodina, Oberägeri (Variantikum AG, Zug). Skrijelj Sabina, Brunnen (WE Switzerland Fashion AG, Zug). Steiger Bastian Andrin, Zug (MVP Sports AG, Cham). Steinmann Lars, Cham (Stöckli Swiss Sports AG, Cham). Stierli Marvin, Vitznau (Ochsner Sport, Zug). Stolz Michelle, Affoltern am Albis (Mc PaperLand, Steinhausen). Suter Corinne, Baar. Tesic Milan, Baar (Coop, Unterägeri). Villiger Adrian, Sins (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Yavuz Sudem Nedime, Oberwil bei Zug (Confiserie Sprüngli AG, Zug). Zanobini Gianluca, Hünenberg (Ochsner Hockey Pro Shop AG, Baar). Zeliska Janine, Zug (Coop City, Zug).

Note 5,7: Neidhart Jasmin, Uerzlikon (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Note 5,4: Lopes Pina Jessy, Zug (bildxzug, Zug). Weiter haben bestanden: Amini Suliman, Wohlen (Siemens Schweiz AG, Zug). Anton Benedict Anushia, Luzern (Hartl Premium Tobacco GmbH, Walchwil). Babic Marija, Zug (bildxzug, Zug). Brandenberg Andrin, Zug (Kantonale Verwaltung, Zug). Dzaferi Merin, Perlen (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Elezaj Altina, Rotkreuz (Anton Bachmann AG, Rotkreuz). Fischer Joas, Knonau (MB Auto Center Zug AG, Steinhausen). Fuchs-Durrer Margrith, Walchwil. Germann Nicola, Hämikon (Risk Services Schweiz AG, Baar). Guanziroli Marino, Baar (Schiller AG, Baar). Hollenstein Luca, Domat/Ems (Helvetia Versicherungen, Zug). Kanagasundaram Shaakaran, Baar (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Knezevic Karla, Baar (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Lohe Max Philipp, Lieli (Amag Import AG, Cham). Majdancic Belma, Cham (aa group financial consulting ag, Rotkreuz). Miljkovic Irena, Wohlen (inkassolution GmbH, Hünenberg). Mitrovic Stojan, Cham (bildxzug, Zug). Osmani Elda, Luzern (Pierre Sudan Leasing + Finanz AG, Cham). Perekovic Ivan, Steinhausen (Emhart Glass SA, Steinhausen). Rüegger Bryan, Neuheim (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Sahin Hasan, Baar (FaBa Treuhand GmbH, Baar). Savkovic Ivan, Unterägeri (Siemens Schweiz AG, Zug). Simoni Robert, Sins (Vitaris AG, Baar). Sollberger Annina, Sins (Kantonale Verwaltung, Zug). Stadler Liam, Zug (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Toniolo Alina, Steinhausen (Ingenieurbureau Dr. Brehm AG, Rotkreuz). Vukancic Nikolina, Kriens (Bechtle Schweiz AG, Rotkreuz). Wenzin Tim, Hünenberg See (Codan Medical AG, Baar). Wismer Larissa, Cham (Triag International AG, Hünenberg).

Note 5,9: Pfiffner Corinne Céline, Thalwil (bildxzug, Zug). Note 5,8: Eberle Kyra, Hausen am Albis (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Hürlimann Anja, Walchwil (Fineac Treuhand Zug AG, Zug). Note 5,7: Gutzeit Simone, Zug (bildxzug, Zug). Note 5,6: Lötscher Yanik, Steinhausen (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Martin Nando (mit BM), Steinhausen (Zuger Kantonalbank, Zug). Meienberg Viktoria (mit BM), Edlibach (login Berufsbildung AG, Zug). Note 5,5: Bernet Ken, Zug (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Bogdanovic Stefan, Lenzburg (bildxzug, Zug). Capko Samantha Christina, Affoltern am Albis (Camfil AG, Unterägeri). Hess Livia (mit BM), Risch (Stadtverwaltung Zug, Zug). Hotz Alessa, Baar (Gemeinde Steinhausen, Steinhausen). Isenring Alenka, Aesch ZH (V-Zug AG, Zug). Kopacevic Natali, Goldau (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Müller Aileen Kim, Steinhausen (bildxzug, Zug). Stadler Livio, Steinhausen (Peter Stadler Treuhand AG, Baar). Note 5,4: Bürli Nando, Nottwil (V-Zug AG, Zug). Knaack Lara Caroline Andrea (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Kohler Mirjam Sonja, Zug (Stadtverwaltung Zug, Zug). Kuylen David, Baar (V-Zug AG, Zug). Lagger Yara Angela, Pfaffnau (bildxzug, Zug). Lüthi Joël, Steinhausen (Avant Treuhand AG, Baar). Müller Fabienne, Unterägeri (Einwohnergemeinde Oberägeri, Oberägeri). Pungitore Jessica, Küssnacht am Rigi (Conte & Partner Treuhand AG, Zug). Ramovic Amina, Zug (Verit Immobilien AG, Baar). Steger Simona, Sins (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Note 5,3: Balta Esra, Dänikon (Mobilezone AG, Rotkreuz). Dakic Filip, Oberwil bei Zug (BDO AG, Steinhausen). Grepper Lars, Goldau (Ausgleichskasse Zug, Zug). Haller Svenja, Horgen (TopcarZug AG, Zug). Hürlimann Daniela, Walchwil (Duss Treuhand GmbH, Zug). Iannone Alessia, Buchrain (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Käser Roman, Unterägeri (Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel, Unterägeri). Monney Valérie Nathalie (mit BM), Unterägeri (login Berufsbildung AG, Zug). Müller Daniela, Unterägeri (Gemeindeverwaltung Unterägeri, Unterägeri). Parravicini Sebastian (mit BM), Zug (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Ribeiro Marques Tiago, Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Sadiki Amir (mit BM), Einsiedeln (CSS Versicherung, Zug). Sidler Sabrina (mit BM), Küssnacht am Rigi (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Wagner Ellen Grace, Luzern (bildxzug, Zug). Wetter Nadine, Küssnacht am Rigi (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Wismer Lena (mit BM), Hünenberg See (Raiffeisen- bank Cham-Steinhausen, Cham). Weiter haben bestanden: Amarsanaa Temuulen, Bonstetten (Coloplast AG, Rotkreuz). Arbenz Amélie, Baar (Bossard AG, Zug). Atalaya Cardenas Esther, Rotkreuz (Hochschule Luzern, Rotkreuz). Atanaskovic Andrijana (mit BM), Emmen (Siemens Schweiz AG, Zug). Azemi Arta, Zug (Caminada Treuhand AG Zug, Baar). Barbei Gianluca, Nänikon (Xelog AG, Rotkreuz). Barisic Marin, Steinhausen (bta first travel ag, Steinhausen). Barukcic Matea, Nussbaumen AG (Amag Import AG, Cham). Baumann Céline, Steinhausen (Bossard AG, Zug). Baumgartner Nora (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Berisha Altin, Dierikon (AXA Versicherungen AG, Steinhausen). Bernath Nicole, Hedingen (Siemens Schweiz AG, Zug). Bernich Sharon (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittel- schule WMS, Zug). Blum Leandro, Baar (Amag Zug, Cham). Bonani Marvin (mit BM), Hünenberg See (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Brase Isabel Sofie, Zug (Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug). Bruno Alessio (mit BM), Hünenberg See (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Burkard Linda, Sins (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Cabrilo Sofia, Hünenberg (Medela AG, Baar). Carbone Alessandro, Baar (Medela AG, Baar). Desax Alessia, Zug (Ineichen AG Zug, Baar). Djordjevic Julia, Zug (Attika Feuer AG, Cham). Dorigo Seraina Angela, Freienbach (bildxzug, Zug). Eakalainathan Ajanath, Baar (EET Europarts GmbH, Hünenberg). El-Masri Reem (mit BM), Sins (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). El-Sibai Ali, Sins (AMC International, Rotkreuz). Elyes Noemi, Hagendorn (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Enzler Rahel, Unterägeri (Hapimag AG, Steinhausen). Erdogan Selin, Mühlau (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Ertle Oliver, Rotkreuz (AMC International, Rotkreuz). Finelli Nina, Baar (bildxzug, Zug). Frei Eric, Zug (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Goldiger Luca, Mettmenstetten (bildxzug, Zug). Gössi Michelle Sarah, Unterägeri (Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug). Hadodo Scharbel, Zug (bildxzug, Zug). Hänsli Lea Franziska (mit BM), Oberlunkhofen (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Hediger Lorenzo, Zürich (Mobilezone AG, Rotkreuz). Hediger Luciano Andrea (mit BM), Hünenberg See (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Hochstrasser Raul Leandro (mit BM), Hunzenschwil (bildxzug, Zug). Hofer Emilie Elisabeth, Rotkreuz (bildxzug, Zug). Hotz Yara (mit BM), Unterägeri (Gemeindeverwaltung Unterägeri, Unterägeri). Huber Rick, Baar (Zuger Kantonalbank, Zug). Hürlimann Sandra (mit BM), Walchwil (Regimo Zug AG, Zug). Ibrahim Mohamed, Altdorf (bildxzug, Zug). Iten Aaron Emanuel, Zug (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Jäggi Michèl, Oberarth (Prika AG, Cham). Jeffries Amy (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Jeyendram Pratheeka (mit BM), Baar (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Kappeler Yara-Aimée, Baar (bildxzug, Zug). Kara Buket, Steinhausen (bildxzug, Zug). Keiser Marc, Zug (login Berufsbildung AG, Zug). Kienbaum Philipp, Untersiggenthal (Amag Import AG, Cham). Knezevic Ivan (mit BM), Baar (Active Communication AG, Steinhausen). Kocev Nikola (mit BM), Baar (UBS AG, Zug). Kotoric Belma, Rotkreuz (Neutrass- Residenz AG, Rotkreuz). Kuhn Raphaela (mit BM), Rotkreuz (KM Commodities AG, Rotkreuz). Kunz Sandro, Grosswangen (Hella Storen AG, Steinhausen). Kurasinski Dhaniyaal, Cham (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Laisa Thimo (mit BM), Baar (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Lara Xandra Louize, Zürich (Amag Import AG, Cham). Lazic Kristina, Neuheim (Brabender tech GmbH, Unterägeri). Liburni Lisa, Mettmenstetten (bildxzug, Zug). Lokmic Ismail, Zug (Sefid Treuhand AG, Cham). Lombao Wesley Chiara Rahel (mit BM), Zug (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Lombardi Naomi, Baar (Six Sigma Tools AG, Baar). Lüscher Vivien, Neuheim (Kuoni Reisen, Zug). Luther Thierry, Ottenbach (bildxzug, Zug). Mahenthiran Rashika, Menzingen (Amag Zug, Cham). Mamudi Fatlinda, Zug (AXA Versicherungen AG, Steinhausen). Mangos Finn, Oberägeri (Intertrust Services (Schweiz) AG, Zug). Manhart Dominic, Hünenberg See (Bossard AG, Zug). Manoharan Jasintha, Knonau (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Marcarini Giuliano (mit BM), Hütten (Zuger Kantonalbank, Zug). Meier Manuel (mit BM), Unterägeri (Zuger Kantonalbank, Zug). Meinhard Nadine, Cham (Medela AG, Baar). Mejdi Selim, Zug (Carl Heusser AG, Cham). Mesic Ermin, Rotkreuz (VCW Versicherungs- Treuhand AG, Hünenberg). Minder Chiara, Hünenberg (Gemeinde Hünenberg, Hünenberg). Mjekiqi Fjolla (mit BM), Menzingen (Zuger Kantonalbank, Zug). Molnar Mateja (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittel- schule WMS, Zug). Moos Jana, Hünenberg See (Kantonale Verwaltung, Zug). Müller Julie Dorin Sophie, Affoltern am Albis (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Müller Lars, Morgarten (Unita Finanz + Treuhand AG, Zug). Mustafa Verona, Baar (Buchhaltungs und Revisions AG, Zug). Mutlu Ayla Cherrelle, Cham (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Neziri Begishe, Zug (Amag Zug, Cham). Niederberger Silvan, Neuheim (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Noser Lya (mit BM), Küssnacht am Rigi (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Odermatt Davina (mit BM), Menzingen (Triaplus AG, Oberwil). Otth Amadeo, Unterägeri (Die Mobiliar, Zug). Otypka Michelle, Hagendorn (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Öztürk Dilara, Baar (UBS AG, Zug). Paranomos Georgios-Sebastian, Oberrüti (Helveticorp GmbH, Baar). Peter Emanoelle, Ebikon (bildxzug, Zug). Pfister Marco (mit BM), Hünenberg (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Piazza Shannon (mit BM), Zug (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Poth Michelle (mit BM), Hagendorn (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Pranjic Barbara, Seewen (bildxzug, Zug). Radosz Hanna, Oberarth (bildxzug, Zug). Ramazani Almedin, Staufen (Amag Import AG, Cham). Riboni Laura (mit BM), Baar (Partners Group AG, Baar). Riccio Laura, Rotkreuz (Gemeindeverwaltung Risch, Rotkreuz). Rizovski Maksim, Brunnen (Siemens Schweiz AG, Zug). Rogenmoser Jessica, Meienberg (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Rohner Taylor (mit BM), Rotkreuz (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Röllin Camilla, Zug (Hegglin Group AG, Zug). Röthlisberger Lea, Inwil (bildxzug, Zug). Rotonda Valerio, Merenschwand (Emerson Process Management AG, Baar). Rudat Anna Katharina, Affoltern am Albis (bildxzug, Zug). Rüegg Dominik, Hünenberg (Renggli AG, Rotkreuz). Ryhner Noemi, Baar (Tremco CPG Schweiz AG, Baar). Sadikovic Jasmina, Steinhausen (Hapimag AG, Steinhausen). Salzgeber Noah, Hünenberg See (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Sapina Loris, Allenwinden (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Sarbach David, Steinhausen (Zuger Kantonalbank, Zug). Schärer Severin, Steinhausen (Infoniqa SQL AG, Baar). Scherer Erik (mit BM), Steinhausen (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Schlatter Cedric, Oberwil bei Zug (Landis + Gyr AG, Zug). Schöb Olivia, Hünenberg See (Gemeindeverwaltung Risch, Rotkreuz). Schwerzmann Samuel David Jakob (mit BM), Steinhausen (UBS AG, Zug). Sismondi Luca, Baar (Tech Data (Schweiz) GmbH, Rotkreuz). Sivaganesh Mathavy (mit BM), Rotkreuz (bildxzug, Zug). Sivanandaguru Sithujan, Baar (bildx­zug, Zug). Socke Angelina, Unterägeri (UBS AG, Zug). Soriano Vincenzo-Elia, Gattikon (Swisspor AG, Steinhausen). Spieler Svenja, Hünenberg (Siemens Schweiz AG, Zug). Sprecher Annika, Baar (Post CH AG, Zug). Staal Frederik (mit BM), Walchwil (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Stehli Devin, Baar (ISS Facility Services AG, Zug). Strickler Sarina Vanessa, Baar (Alfred Müller AG, Baar). Strüby Suleika (mit BM), Hünenberg (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Suter Nicole, Kappel am Albis (Zuger Kantonalbank, Zug). Suter Severin, Dulliken (Amag Import AG, Cham). Tarantino Massimo (mit BM), Zug (Partners Group AG, Baar). Tatar Lejla (mit BM), Baar (Gebrüder Hodel AG, Baar). Tesan Enrico, Gisikon (Helvetia Versicherungen, Zug). Treichler Simon, Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Triggianese Aurora, Steinhausen (Wadsack Zug AG, Zug). Vallejos Sebastian, Rotkreuz (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). van den Heijkant Reto, Steinhausen (Bossard AG, Zug). van Meggelen Dennis, Auw (Stadtverwaltung Zug, Zug). Varatharajan Rivetha, Baar (Einwohnergemeinde Menzingen, Menzingen). Vidovic Valentino, Baar (AZ Direct AG, Cham). von Reding Ina, Cham (bildxzug, Zug). Welter Aron, Aarau (BDO AG, Steinhausen). Wermelinger Marc, Adligenswil (SFS unimarket AG, Rotkreuz). Yilmaz Rojda, Baar (V-Zug AG, Zug). Ylberi Meltem, Zug (bildxzug, Zug).

Bienz Christof Fabian, Baar. Brun Gian, Hünenberg See. Dolf Xenia, Hirzel. Eisert Lukas, Baar. Köchli Oliver Stefan, Root. Mujkic Muharem, Baar. Reding Josua, Stans. Rodrigues de Jesus Tiago, Honau. Sahiti Valon, Steinhausen. Schiess Silvan Andres, Hünenberg. Utting Edward, Baar.

Alig Pascal, Buonas. Andermatt Lorenz, Baar. Andermatt Moritz Stefan, Baar. Beck Raphael, Steinhausen. Bosshart Jeremy Roger, Neuheim. Brandenberg Lou Peter, Unterägeri. Burkard Robin, Hünenberg See. Bütler Lukas, Hünenberg. Caldera Jorge Esteban, Hünenberg See. Elsener Kilian, Finstersee. Fässler Vivien, Cham. Fuchs Fabio Adriano, Zug. Gerber Sandro, Baar. Gordon Jonathan, Wallisellen. Grünenfelder Tobias, Baar. Grüter Roman, Dietwil. Haupt Alex, Baar. Heidrich Sandro, Oberägeri. Hoffer Dominik Nicolas, Baar. Horat Simon Bruno, Seewen SZ. Jäckle Fabienne, Unterägeri. Kottmann Sven Michael, Cham. Leuthard Joshua Samuel, Hünenberg. Lopes Martins Patrick, Baar. Lötscher David, Zug. Muheim Daniele, Rothenburg. Müller Lukas Tim Pierre, Zug. Niederhauser Cornel, Steinhausen. Niederhauser Remo Philippe, Steinhausen. Perren Andrin, Baar. Prajzler Tomas, Cham. Rothenfluh Dominic, Steinhausen. Saric Denis, Oberarth. Schärli Kilian, Hünenberg. Sivapatham Shangeethan, Oberrüti. Staub Stefan, Edlibach. Stöckli Patrik, Unterägeri. Strickler Stefan, Cham. Zemp Jonas, Hünenberg. Zihlmann Lars, Cham. Zimmermann Elias, Neuheim.

Bretscher Thierry, Walchwil. Eberle Laurin, Cham. Gonzalez Villegas Ricardo Manuel, Baar. Henggeler Jana, Meierskappel. Hodzic Iris, Cham. Keiser Eliane, Zugerberg. Krasnici Daria, Baar. Kretz Ursula Ida, Rotkreuz. Krienbühl Malin, Steinhausen. Langenegger Daniel Günter, Baar. Leuenberger Sara, Menzingen. Lotz Muriel Kristin, Unterägeri. Odermatt Regina, Rotkreuz. Odermatt Ivan, Oberägeri. Palkoska Marina, Cham. Zurbuchen Melina, Meierskappel.

Andric Vanesa, Baar. Blanc Nicolas, Cham. Brütsch Manuela, Unterägeri. Çakir Muhammed Hakan, Cham. Freiermuth Janina, Hagendorn. Fruci Valentina, Steinhausen. Hasler Lea Maria, Risch. Jäggi Marc Andrea, Cham. Keiser Julia Leandra, Oberwil bei Zug. Krieger Jessica, Steinhausen. Kyburz Ranja, Holzhäusern ZG. Medig Sabrina, Rotkreuz. Meier Chiara Laura, Hünenberg See. Ndrecaj Gjejson, Hünenberg See. Odermatt Tim, Stans. Oza Sahil, Cham. Probst Anouk, Baar. Schönle Livius Aaron, Cham. Steiner Svea, Neuheim. Zimmermann Isabella Sofia, Zug.

Akkas Asya, Zug. Andrey Damien, Hünenberg See. Brand Sara, Küssnacht am Rigi. Bulica Fidan, Oberägeri. Deck Sandra, Ibach. Fernandez Havanna, Cham. Heggli Tanja, Meierskappel. Kessler Lara, Baar. Langenegger Livio, Seewen SZ. Lutfiu Edita, Baar. Müller Jan, Unterägeri. Riesch Sarah, Unterägeri. Schmid Livia, Hünenberg See. Zeissler Xenia, Oberwil b. Zug.

Beck Michèle, Cham. Benedetti Annina, Rotkreuz. Beyeler Laetitia, Cham. Birnstiel Niccolò, Zug. Borgen Kathrine, Walchwil. Bruhin Michael, Hünenberg. Bucher Estefania, Baar. Burnier Raphael, Cham. Coenen Rick, Unterägeri. Djordjevic Petar, Baar. Duran Sati, Steinhausen. Eberhard Jill, Hünenberg. Fischer Shirin, Baar. Gemperle Romana, Hünenberg. Gomes Goncalves Ana Alice, Baar. Greter Christoph, Neuheim. Heiri Marina Lorena, Allenwinden. Himmelsbach Ariane, Oberwil b. Zug. Hofer Stephanie, Merlischachen. Hoti Marigona, Zug. Kalberer Lea, Hünenberg See. Kenganathan Sinthurriy, Zug. Kneubühler Yara, Hünenberg See. Küssenberger Rosalie, Cham. Mathys Noé, Holzhäusern ZG. Mösch Dion, Hagendorn. Rigo Fabio, Cham. Rogenmoser Ryan, Oberägeri. Rohdewald Tobias, Oberwil b. Zug. Schoch Manuela, Zug. Stettler Konrad, Cham. Sukheswala Kevin, Cham. Trinkler Nicola, Hagendorn. Valentin Sandro, Baar. Yuthamanyu Yudhisdran, Menzingen.