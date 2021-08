Lehrlinge Pflegeberufe werden bei Zentralschweizer Jugendlichen immer beliebter Die Zahl der neuen Lernenden auf den Berufen Fachfrau und Fachmann Gesundheit (FaGe) sowie Assistentin und Assistent Gesundheit und Soziales (AGS) bleiben auf hohem Niveau. Das Vorjahr wird sogar leicht übertroffen.

Eine berufliche Laufbahn im Gesundheitswesen ist bei Schulabgängerinnen und Schulabgängern weiterhin sehr beliebt. Nur eine KV-Lehre wird dem Beruf als FaGe noch vorgezogen. In diesem Jahr begannen in der Zentralschweiz 630 neue FaGe- (inklusive Erwachsenenbildung und Gesundheitsmittelschule) und 102 neue AGS-Lernende ihre Ausbildung in einem Altersheim, Spital oder bei der Spitex, wie das Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz Xund mitteilt. Dies seien rund 20 Lehrlinge mehr als noch letztes Jahr.

Gesundheitsberufe werden laufend beliebter. Bild: Xund

Walter Wyrsch, Präsident des Berufsbildungsverbandes Xund, sieht einen Grund dafür in der Medienpräsenz der Gesundheitsberufe seit dem Beginn der Pandemie. Und: «Pflegeberufe bieten eine äusserst sinnerfüllte Arbeit und Konjunktursicherheit – beides Werte, die gerade auch aufgrund der Pandemie an Bedeutung gewonnen haben.» (mha)