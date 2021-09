Leserbrief Diverse Zuger Meinungen zu den Coronamassnahmen Zur aktuellen Coronapolitik und zur Zertifikatspflicht



Gleich vorweg: Ich bin ein klarer Befürworter der Covid-Impfung und empfehle diese jeder und jedem. Der Entscheid des Bundesrates zur Zertifikatspflicht bereitet mir jedoch grosse Sorge. Zumindest, wenn Zertifikatstests nicht weiterhin gratis oder stark verbilligt sind, werden anders Denkende durch den Entscheid in ihrer gesellschaftlichen Freiheit eingeschränkt und er stellt ein grosses Zusatzrisiko für eine weitere Gesellschaftsspaltung dar. Abgesehen vom potenziellen «Impfanreiz» – oder müsste man doch ehrlicherweise von einem versteckten Impfzwang reden? – darf man sich auch über den Nutzen der neuen Einschränkungen Gedanken machen. Ist die Ansteckungsrate aktuell gerade in den von der Zertifikatspflicht neu betroffenen Bereichen so hoch? Sind die mit der Zutrittskontrolle verbundenen Lockerungen für die «Auserwählten» tatsächlich angebracht? (Habe ich da nicht irgendwo davon gehört, dass auch Geimpfte das Virus durchaus weiter verbreiten können?)

Bei finanziellen Anlagegeschäften spricht man oft von Diversifizierung zur Risikominderung und Gewinnoptimierung. Könnte man sich da nicht fragen, ob diese Strategie nicht gerade auch bei den Investitionen unserer Gesellschaft in Massnahmen zur Covid-Bekämpfung angebracht und zielführend sein könnte? Ich bin weder Fachmann für Wirtschaft noch für Medizin. Es ist einfach eine ganz persönliche Überlegung. Ob sich die heutige (extrem) hohe und einseitige Investition des Bundesrates in die Impfstrategie medizinisch und gesellschaftlich als Profit erweist, wird sich zeigen. Persönlich bin ich im medizinischen Bereich skeptisch und gesellschaftlich in Sorge. Wie gesagt, meine gesellschaftliche Sorge würde stark gemildert, wenn die Gemeinschaft die Kosten von Zertifikatstests weiterhin übernehmen würde ... und das sowohl für Nichtgeimpfte als auch für Geimpfte und Genesene. Alles ist billiger als eine im Kleinen und im Grossen gespaltene Gesellschaft.

Martin Gysi, Neuheim



Die für viele Lebensbereiche neu geltende Zertifikatspflicht ist schikanös, absurd und schwer verständlich. In Museen oder Bibliotheken kann ich mich in grossen Räumen und oft fast allein bewegen, aber dort gibt es Einlass nur mit Zertifikat. Hingegen stehen sich Leute während Stosszeiten auf Perrons oder im ÖV beinahe auf den Füssen herum, aber da gibt es keine Einschränkungen. Was soll das? Und weiter: Vergleichbare Länder, welche eine solche Pflicht kennen, haben weder deutlich tiefere Ansteckungsraten noch deutlich schwächere Hospitalisierungsraten als die Schweiz. Die bei uns bisher umgesetzten, gezielten Schutzmassnahmen waren wirkungsvoll und verhältnismässig. Nun schliesst man Menschen ohne Zertifikat von Sport, Bildung und Kultur aus. Offensichtlich ist, dass der Bundesrat mit dem Zertifikat alle Menschen zum Impfen zwingen will. Und zweimal pro Jahr reicht ja anscheinend nicht. Aber: Eine Impfung, die jedes Jahr mehrmals verabreicht werden muss, ist keine wirksame, taugliche Impfung. Es gibt immer auch gute Argumente gegen das Impfen. Nur wollen diese vom Mainstream nicht gehört werden.

Ueli Krasser, Hagendorn



Obwohl man in einer Krise zusammenhalten muss, spaltet der Bundesrat mit seiner selektiven Informationspolitik die Bevölkerung. Die Coronapolitik des Bundes ist seit Beginn der Pandemie derart undurchsichtig, von Pannen, Pleiten und Widersprüchen getränkt, dass Gerüchte, Unsicherheit, Ängste und Zweifel durch die Decke schiessen. Es ist keine einfache Sache, in einer Pandemie als Regierung das Richtige zu tun. Es ist deshalb umso wichtiger, dass wenigstens offen, korrekt und transparent informiert wird. Nur so wäre es möglich, uns die Fakten vor Augen zu führen und die uns aufgezwungenen Massnahmen zu verstehen. Dies ist aber wegen der unvollständigen und tendenziösen Informationspolitik kaum mehr möglich.

Die konfuse Informationspolitik schafft kein Vertrauen, sondern schürt Ängste und Schuldzuweisungen. Mal bringen Masken nichts, dann wiederum sind sie obligatorisch. Mal nützen Grenzkontrollen nichts, dann werden sie doch eingeführt. Es sei überstanden, wenn sich die Risikogruppe geimpft habe. Dann verkündet der Bundesrat, dass nun genügend Impfstoff vorhanden sei, damit sich alle erwachsenen, impfwilligen Personen impfen können. Danach könnten die Schutzmassnahmen aufgehoben werden. Nun, nur 5 Monate später, nachdem sich alle Impfwilligen längstens impfen lassen konnten, fahren plötzlich Impfbusse vor Schulen auf; auch die über 12-Jährigen sollen sich nun impfen. Und jetzt, obwohl die Ungeimpften für die Geimpften keinerlei Gefahr darstellen, folgt das Zertifikat, welches unsere Bevölkerung noch mehr spalten wird. Begründet damit, dass wir einer Überlastung der Spitäler vorbeugen können, damit genügend Intensivbetten zur Verfügung stehen.

Der Bundesrat verheimlicht aber, dass er während dieser Pandemie zugelassen hat, dass die Anzahl von Intensivbetten von 1500 auf 800 Betten reduziert wurde. Stellen Sie sich das mal vor, mitten in einer Krise werden die Intensivbetten abgebaut, obwohl klar war, dass genau diese Kapazität erhöht werden müsste. Das ist, wie wenn die Feuerwehr während der Waldbrandsaison ihre Fahrzeugflotte von 15 auf 8 Autos reduzieren würde. Was würden wir da dem Feuerwehrkommandanten sagen? Das nenne ich Totalversagen unserer Regierung. Es ist für mich persönlich absolut erschreckend, wie unverantwortlich der Bundesrat die Bevölkerung in dieser Krisenzeit spaltet, um von seinen eigenen Fehlern abzulenken. Es spricht überhaupt nichts gegen das freiwillige Impfen, es spricht aber auch überhaupt nichts für den indirekten Impfzwang und es spricht schon gar nichts für dieses Zertifikat, welches Leute daran hindert, in ein Restaurant zu gehen, sie aber nicht daran hindert, sich in einem Bus oder Zug mit Covid anzustecken. Wir dürfen uns nicht der Panik hergeben und vor lauter Stimmungsmache durch Bundesrat und Medien unsere Freiheit, Eigenverantwortung, Solidarität und unseren gesunden Menschenverstand über Bord werfen. Jeder und jede soll sich selber so gut wie möglich und nötig schützen, aber keinesfalls dürfen wir uns gegeneinander aufhetzen lassen.

Thomas Werner, Kantonsrat SVP, Unterägeri