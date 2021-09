Leserbrief Steuern werden schon heute stark umverteilt Zur nationalen Abstimmung über die Juso-Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» (99%-Initiative) vom 26. September

Am 26. September stimmen wir über die Steuer-Initiative der Juso ab. Wie sich in den vergangenen Wochen in einer SRG-Umfrage zur Abstimmung zeigte, geniesst das Ansinnen in der Bevölkerung durchaus Sympathien. Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle auf die Mängel der Initiative aufmerksam machen. Tatsache ist, dass es in der Schweiz bereits heute eine beträchtliche Umverteilung der Steuern gibt. Die Besteuerung in unserem Land erfolgt nach den Grundsätzen der Gleichmässigkeit sowie gemäss der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die unverhältnismässig hohe Besteuerung bestimmter Einkommensteile widerspricht den genannten verfassungsmässig garantierten Besteuerungsprinzipien. Sie ist schlicht und einfach unfair.

Mit der 99%-Initiative wird die wirtschaftliche Doppelbesteuerung von Unternehmensgewinn und Dividendenerträgen wieder erhöht. Dies wäre ein klarer Bruch mit der erfolgreichen und demokratisch errungenen Steuerpolitik der vergangenen Jahre. Ein Ja zur Juso-Initiative wäre damit kein Schritt vorwärts, sondern zwei zurück. Noch viel schlimmer aber ist, dass für junge und engagierte Menschen in der Schweiz die Anreize verkleinert werden, ein Start-up zu gründen. Neu müssten sie nämlich beim Verkauf des Unternehmens eine krasse Steuer bezahlen. Dies führt zu weniger Innovation und weniger Arbeitsplätzen, was fatal wäre. Aus diesen Gründen stimme ich am 26. September klar Nein zur schädlichen Steuer-Initiative der Juso.

Gian Brun, Präsident Jungfreisinnige Kanton Zug, Hünenberg