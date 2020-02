Luzern passt die maximal anrechenbare Heimtaxe an – Gemeinden verlangen Beteiligung an den Mehrkosten

Für den Aufenthalt in einem Pflegeheim in der Agglomeration Luzern hatte ein Bezüger einer AHV-Rente und von Ergänzungsleistungen täglich 168 Franken für ein Einzelzimmer (exklusive Pflege) zu bezahlen. Gestützt auf die kantonale Gesetzgebung über die Ergänzungsleistungen hat ihm die Ausgleichskasse Luzern als vollziehende Behörde einen maximal anrechenbaren Betrag von 140 Franken anerkannt, womit der Betroffene für den Restbetrag von 28 Franken selber aufzukommen hatte. Dagegen legte er beim Kantonsgericht Beschwerde ein. Dieses hiess die Beschwerde teilweise gut und hielt fest, dass die Taxgrenze von 140 Franken und die damit erfolgte Überwälzung von Aufenthaltskosten an den Beschwerdeführer gegen Bundesrecht verstosse. So sei der Vermögensverzehr beim Betroffenen zu gross und es finde ein Eingriff in den Vermögensfreibetrag von 37'500 Franken statt. Die Ausgleichskasse Luzern müsse ihm die volle Taxe von 168 Franken anrechnen und ab Möglichkeit eines Doppelzimmerbezugs noch 158 Franken.