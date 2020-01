«Luzern steht für Nachhaltigkeit»: der Umstieg auf erneuerbare Energien wird vom Kanton unterstützt Der Kanton Luzern unterstützt das Programm «erneuerbar heizen». Dazu werden Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer sensibilisiert und beraten.

Da sich Gebäudeeigentümer bei einem Heizungsersatz mehrheitlich immer noch für fossile Energieträger entscheiden, kommen nun Experten zum Einsatz. Durch Impulsberatungen erhalten Gebäudeeigentümer individuelle Empfehlungen für den Heizungsersatz mit erneuerbaren Energien. Der Kanton Luzern unterstützt diese Beratungen finanziell und fördert so das vom Bund lancierte Programm «erneuerbar heizen», wie es in einer Medienmitteilung des Kantons heisst.

Leitbild der Kampagne «erneuerbar heizen». Das Programm wurde von EnergieSchweiz lanciert. Bild: EnergieSchweiz

Gebäude machen an zweiter Stelle, nach dem Verkehr, schweizweit einen Drittel der CO 2 -Emission aus. Grund dafür sind die Heizungen mit fossilen Energieträgern sowie schlecht isolierte Gebäude. Mit dem kantonalen Förderprogramm Energie 2020 soll der Anteil an erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch bis 2030 auf 30 Prozent steigen, sich also verdoppeln. Ausserdem soll die Verbesserung der Energieeffizienz bei Gebäuden weiterhin verbessert werden, so die Medienmitteilung.

Regierungsrat Fabian Peter erklärt:

Mit dem Leitsatz «Luzern steht für Nachhaltigkeit» hat es sich der Kanton zum Ziel gemacht, bis 2050 die Emissionen auf netto null zu reduzieren. Dazu gehören auch Veränderungen und Programme in anderen Sektoren. In einem Bericht zur Klima- und Energiepolitik wird der Regierungsrat bis 2021 aufzeigen, welche Massnahmen ergriffen werden, um dem Ziel näher zu kommen. Ende dieses Jahres wird bereits ein Entwurf in die Vernehmlassung gegeben.