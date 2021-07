1. August Trotz Lockerungen: Auch in diesem Jahr gibt es in Sempach keine Bundesfeier Die Bundesfeier in der Stadt Sempach wurde für dieses Jahr erneut abgesagt. Grund sind die Corona-Schutzmassnahmen des Bundes.

Hier findet 2021 keine Bundesfeier statt: Städtli Sempach. Archivbild: Manuela Jans-Koch

Obwohl die Corona-Einschränkungen in den letzten Wochen stetig gelockert wurden, wurde die Bundesfeier auch für dieses Jahr abgesagt. Das teilt die Stadt Sempach am Mittwochmorgen mit. Grund: Die Vorgaben des Bundes sowie des Kantons Luzern zur Einhaltung der aktuellen Regelungen in Bezug auf Veranstaltungen seien nach wie vor sehr strikt:

«Eine konsequente Einhaltung der Personenzahl sowie die Umsetzung der geforderten Massnahmen sind sehr schwierig und die Verantwortung gegenüber der Bevölkerung gross.»

Beispielsweise sei die Zugangskontrolle und Unterteilung von Personengruppen für einen offenen Anlass im Städtli nicht umsetzbar. Der Stadtrat habe in Absprache mit dem Bundesfeierkomitee deshalb entschieden, auch in diesem Jahr keine Bundesfeier durchzuführen.

Anstelle der Bundesfeier im Städtli werde wie im vergangenen Jahr eine Produktion von Marco Sieber in digitaler Form auf der Webseite der Stadt Sempach publiziert. Der Stadtrat und das Bundesfeierkomitee seien zuversichtlich, dass die Bundesfeier 2022 wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden kann. (stg)