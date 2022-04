Luzern 1.-Mai-Demonstration steht im Zeichen von Demokratie und Solidarität Die 1.-Mai-Demonstration verlief ganz nach dem Motto «Friede, Freiheit und Solidarität». Der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds referierte in der Luzerner Neustadt.

Die Kirchenuhr schlägt drei, der Donner grollt und langsam beginnt es zu regnen. All dies scheint die Menge, welche sich im Vögeligärtli versammelt hat, nicht zu stören. Sie bereitet sich für die hiesige 1.-Mai-Demonstration vor, wegen des Luzerner Stadtlaufs auf gekürzter Route.

Als der Regen zunimmt, setzt sich die Gruppe in Bewegung: Voran das grosse Banner des VPOD (Verband des Personals öffentliche Dienste), dann die Demonstranten und Demonstrantinnen. Das Schlusslicht bildet ein Van der Luzerner Stadtpolizei. Regenschirme vermischen sich auf dem Weg zum Helvetiaplatz mit Fahnen und Banner, die Musik wird aufgedreht.

Vom Vögeligärtli bis zum Helvetiaplatz führte die Demonstration. Bild: Kathrin Brunner Artho (30. April 2022)

Für Friede, Freiheit und Solidarität

Die Demonstration steht ganz unter dem Zeichen der Gerechtigkeit und des Friedens. Der Angriff Putins auf das demokratische Land Ukraine ist das zentrale Thema der Demonstration. «Echte Solidarität unter Arbeitnehmer findet über Grenzen hinweg und unabhängig der Nationalität statt», schrieb der LGB (Luzerner Gewerkschaftsbund) in seiner Mitteilung.

Dabei wird auch die Rolle der Schweiz scharf ins Visier genommen. So kritisiert ein Redner:

«Den Frieden zu wahren, heisst, auch keine Geschäfte zu machen mit jenen, die sich an autoritären Regimes bereichern.»

Der «Klassenkampf» sei daher dringend wieder aufzunehmen und ökologisch umzustrukturieren.

Ebenfalls ergreifen Vertreter des Feministisches Streikkollektiv «Ni Una Menos» das Wort und machen auf die vermehrte Gewalt an Frauen aufmerksam. Ihre Forderungen sind unter anderem die Anerkennung des politischen Begriffs «Femizid» und dadurch die Anerkennung der systematischen Gewalt an Frauen.

Auf der Kreuzung zur Dornacherstrasse wird auch ein «Nein zum Frontex-Referendum» ausgerufen. Die Grenzen sollen sich öffnen, so die Forderung. Unter der Hymne «Bella Ciao» geht es weiter. Der Regen lässt nach und flankiert von Polizisten auf dem Fahrrad erreichen die Demonstranten und Demonstrantinnen den Helvetiaplatz.

Friedlich gehen die Demonstranten und Demonstrantinnen durch den Regen. Bild: Kathrin Brunner Artho (30. April 2022)

«Freiheit ist kein kulturelles Konstrukt»

Unter dem Neustadt Rondell hält Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischer Gewerkschaftsbund, das Hauptreferat. Wie die Kurzansprachen zuvor greift auch er auf die Kernthemen der Demonstration zurück. Maillard sagt:

«Freiheit ist kein kulturelles Konstrukt. Sie ist ein universelles Gut.»

Die Rede von Pierre-Yves Maillard umfasste viele politische Themen, unteranderem auch die bevorstehende Abstimmung über das Rentenalter. Bild: Kathrin Brunner Artho (30. April 2022)

Risotto, Gewerkschaft und Asylpolitik

In seiner Rede spricht er von der Wichtigkeit der Demokratie für die Gewerkschaften. Wenn Freiheit nur dazu diene, Reiche reicher und Starke stärker zu machen, sei es keine demokratische Freiheit. Er spricht über die steigenden Krankenkassenprämien, den Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern und über die kommende Abstimmung zum Rentenalter. Mit den Worten «es lebe die Gewerkschaftsbewegung», schliesst Maillard gleichzeitig das Hauptreferat und die Demonstration ab.

Jene Demonstrierende, die noch nicht nachhause wollen, können im «Hello Wellcome» an der Bundesstrasse ein Risotto geniessen und an der anschliessend Podiumsdiskussion teilnehmen. Diskutiert wird über die politischen, gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolge in Luzern.

Ebenfalls werden Themen wie Klimastreik, die gewonnene Pflegeinitiative und die Asylbewegung angesprochen, letzteres auch im Zusammenhang mit der Ukraine.