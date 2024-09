10-Jahre-Jubiläum Vorzeigeprojekt, finanzielles «Gwürg», Grund für Enttäuschungen – auch das ist die Swisspor-Arena Vor zehn Jahren, am 31. Juli 2011, fand das erste Spiel in der Swisspor-Arena statt. Noch heute wird Luzern darum beneidet. Dabei gab es durchaus Misstöne bei der Entstehung des Komplexes.

Exklusiv für Abonnenten

Das Resultat stimmte am Samstag vor einer Woche in der Swisspor-Arena aus Luzerner Sicht zwar nicht – 3:4 verlor der FCL gegen YB und das erst in der letzten Nachspielminute. Trotzdem schwärmte der Ebikoner Bauunternehmer Hans Schmid noch Tage später vom Match:

«Die Stimmung im Stadion war sensationell. Und dass trotz Corona-Einschränkungen über 13'000 Zuschauer gekommen sind, ist bemerkenswert.»

Endlich wieder Fussball mit Stimmung: die Fankurve am letzten Samstag bei Luzern gegen YB. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 24. Juli 2021)

Ähnlich euphorisch äussert sich Schmid, der dem FCL ab 1996 mehrfach finanziell aus der Patsche geholfen und sich erst letzten Februar nach einem Aktionärsstreit zurückgezogen hat, generell über die Swisspor-Arena:

«Wenn man wie ich während 25 Jahre mit so viel Herzblut und Engagement beim FCL dabei ist, kann man nur Freude haben über das neue Stadion, das auch architektonisch überzeugt.»

Erstes Heimspiel des FC Luzern in der neuen Swisspor-Arena gegen den FC Thun. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 31. Juli 2011)

Der Ebikoner Bauunternehmer Hans Schmid hätte gerne selber gebaut

Allerdings macht Schmid keinen Hehl daraus, dass er als Generalunternehmer das Stadion noch lieber selber realisiert hätte. Er sagt: «Es war immer mein Traum gewesen, aus der Allmend etwas Besonderes zu machen.» 2006 war es Schmid, der zusammen mit dem Berner Stadionbauer Bruno Marazzi, dem damaligen Migros-Luzern-Chef Ernst Weber und Alfred N. Becker (Messe Luzern) dem Stadtrat ein Stadionkonzept präsentierte, mit einer gewerblichen Mantelnutzung und 200 Wohnungen zur Querfinanzierung des Stadions.

Präsentation des Stadionkonzepts (von links): Walter Stierli, Hans Schmid, Pedro Pfister und Bruno Marazzi. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 7. April 2006)

Nur: Eine Direktvergabe scheiterte laut Schmid «am Willen des Stadtrates» – und am Submissionsgesetz. Beim Investorenwettbewerb 2007 reichten Schmid/Marazzi zwar auch ein Projekt ein, doch die Jury empfahl es nicht zur Weiterbearbeitung. Sie bemängelte unter anderem die «übermässige Dichte». Schmid sagt:

«Wir mussten in uns gehen – aber auch feststellen, dass es mehr ein Architektur- als ein Investorenwettbewerb war.»

Eine grosse Enttäuschung sei zudem das Verhalten ihres Investors gewesen, der Immobilien-Anlagegefässe der Credit Suisse (CS). «Nachdem der Investor des Siegerprojektes Koi von Halter/Eberli sich zurückgezogen hatte, wechselte unser Investor CS im Einverständnis mit dem Stadtrat zum Projekt Koi», sagt Schmid und fügt an:

«Dies alles entgegen den Bedingungen und Vorgaben des Wettbewerbsreglements.»

Davon erfahren hat er aus der Zeitung: «Wir hätten uns rechtlich dagegen wehren können – doch was hätte es dem FCL gebracht?» Als Unternehmer müsse man stets vorwärtsschauen und flexibel sein. Am Ende zählt für ihn, dass Luzern «zu einer neuen, attraktiven Sportstätte und Wohnüberbauung auf der Allmend gekommen ist». Dazu habe er «aus Überzeugung und Leidenschaft einen nachhaltigen und wesentlichen Beitrag geleistet».

Das schliesslich realisierte Projekt Koi von Halter/Eberli hatte die Jury damals auf Rang 1 gesetzt wegen «der städtebaulichen, architektonischen und funktionellen» Vorzüge. «Wir waren immer überzeugt davon, dass unser Vorschlag von allen Wettbewerbseingaben am besten funktioniert punkto Abwicklung – dank Separierung von Wohnen, Fussball und weiteren Sportarten in verschiedenen Gebäuden», sagt Toni Bucher, der von 2002 bis 2015 CEO der Eberli Bauunternehmung AG war. «Und das bewährt sich bis heute, zumal es kaum etwas gibt, dass wir im Nachhinein gesehen hätten anders machen müssen.»

Toni Bucher (links) zusammen mit Architekt Iwan Bühler auf einem Baustellenrundgang in der Swisspor-Arena. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. August 2010)

Stutzung der Hochhäuser als grosser Dämpfer

Was aber nicht heissen soll, dass alles reibungslos verlaufen wäre. «Oh nein», sagt Bucher. Dabei war der Start durchaus angenehm. So hatte die Jury zwar drei Projekte zur Weiterbearbeitung empfohlen. Doch weil die anderen zwei sich zurückzogen, blieb nur jenes von Halter/Eberli übrig. «Das war sicher eine Erleichterung», so Bucher. Ein grosser Dämpfer war allerdings, dass die Hochhäuser vom Stadtrat von ursprünglich 134 und 109 auf 88 und 77 Meter gestutzt wurden. Bucher sagt:

«Dadurch ging viel Rentabilität verloren und wir mussten überall sparen.»

Als Beispiel erwähnt er die Fundamente. Wobei diese wegen des schwierigen Baugrundes am Schluss doch so viel kosteten wie ursprünglich geplant.

Dieses finanzielle «Gwürg» sei aber mit ein Grund gewesen, warum ihr Investor, die Publica Pensionskasse des Bundes, bereits vor der Baueingabe ausgestiegen sei. Ein Investor, den Bucher geholt hatte. Und wie kam die Credit Suisse plötzlich ins Spiel? «Die Bank hatte sich bei der Halter AG gemeldet. Ein Unternehmen, mit der sie schon lange eng zusammenarbeitet.»

Bucher hat viel von der Swisspor-Arena gelernt. Wissen, das ihm bei der geplanten Pilatus Arena mit dem 113 Meter hohen Pilatus Tower nützt. Dort agiert er jetzt als Verwaltungsratspräsident. Er sagt:

«Dank mehr Etagen im Vergleich zu den Allmend-Hochhäusern ist das finanzielle Korsett in Kriens weniger eng.»

Zudem würden etwa die Publikumszirkulationswege rund um die Pilatus Arena grosszügiger angelegt als in der Swisspor-Arena. Gleichwohl schwärmt er von Letzterer. Auch Bucher sass am letzten Samstag im Stadion. Er sagt: «Die Stimmung war unheimlich schön, und der FCL hat gut gespielt. Schade, dass es am Ende keine Punkte gab.»

So sieht die Geschichte der Swisspor-Arena in Bildern aus: