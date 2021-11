100 Jahre Insulin Millionen von Menschen gerettet: Die Geschichte des Insulins Vor über 100 Jahren führte Diabetes meist zu einem frühen Tod. Dank gewaltiger Fortschritte der Diabetestechnik in den letzten 15 Jahren gibt es heute in sich geschlossene Systeme zur automatisierten Insulindosierung.

1921 gelang kanadischen und amerikanischen Wissenschaftlern erstmals die Isolierung von Insulin. Also jenem in der Bauchspeicheldrüse hergestellten Hormon, das praktisch von jeder Zelle unseres Körpers benötigt wird – insbesondere zur Regulierung des Blutzuckerspiegels. Bei Menschen, die an Diabetes mellitus Typ 1 leiden, produziert die Bauchspeicheldrüse aufgrund eines Immundefekts kein Insulin. Vor der bahnbrechenden Entdeckung 1921 führte die Krankheit meist zu einem frühen Tod.

Die Autoimmunerkrankung Diabetes Typ 1 macht sich häufig im Kindesalter bemerkbar, teils schon im ersten Lebensjahr. Hauptsymptome sind grosser Durst, übermässiges Wasserlassen, Gewichtsverlust und Müdigkeit. «Jährlich gibt es in der Zentralschweiz etwa 30 bis 40 neue Fälle», sagt Christoph Henzen, Chefarzt Medizin am Luzerner Kantonsspital. Der Diabetes-Facharzt fügt aber an, dass der Typ 1 grundsätzlich in jedem Lebensalter auftreten kann. Die genaue Ursache der Krankheit ist unbekannt. Ob Kind oder Erwachsener: Betroffene sind lebenslang auf die Insulingabe angewiesen, eine Chance auf Heilung besteht bislang nicht, was aber in fernerer Zukunft nicht ganz ausgeschlossen ist. Forscher arbeiten auf Hochtouren.

Dank gewaltiger Fortschritte der Diabetestechnik in den letzten 15 Jahren gibt es heute in sich geschlossene Systeme zur automatisierten Insulindosierung. Sie kombinieren eine Insulinpumpe mit der kontinuierlichen Blutzuckermessung, die Insulingabe erfolgt nach dem aktuellen Bedarf. «Ein genialer Fortschritt», sagt Henzen. Er bringt den Betroffenen viel Lebensqualität, entbindet sie aber nicht von der nötigen Disziplin und der Einhaltung verschiedenster Vorsichtsmassnahmen. Christoph Henzen: «Man kann mit Diabetes Typ 1 völlig normal leben und ein normales Lebensalter erreichen, aber man muss der Krankheit dennoch stets ihren Platz einräumen.»

Volkskrankheit «Altersdiabetes» trifft auch Junge

Viel häufiger – rund 95 Prozent aller Diabetes-mellitus-Fälle – ist der Typ 2, früher auch «Altersdiabetes» genannt. Heute tritt er immer öfter auch bei jüngeren Menschen auf. Diese Diabetes-Form wird meist durch den Lebensstil verursacht, also durch Übergewicht, falsche Ernährung und fehlende Bewegung, begünstigt auch durch eine erbliche Veranlagung.

In der Schweiz sind rund 500'000 Menschen davon betroffen. Ihre Bauchspeicheldrüse produziert zwar noch Insulin, aber oft nicht mehr genügend, und es kann nicht mehr richtig wirken. Symptome entwickeln sich schleichend, zum Beispiel mit Müdigkeit, erhöhter Infektanfälligkeit, trockener Haut, Juckreiz, starkem Durst oder auch Sehstörungen und Durchblutungsstörungen in den Beinen. Diabetes Typ 2 wird in der Regel medikamentös behandelt, hilfreich bis heilend ist auch eine rigorose Anpassung des Lebensstils.