102 interaktive Wandtafeln für Schulzimmer in Emmen Für knapp 1,2 Millionen Franken rüstet die Gemeinde Emmen die Klassenzimmer in sieben Schulanlagen mit interaktiven Wandtafeln auf.

Eine kombinierte Wandtafel an der Kantonsschule Menzingen. (Bild: Christian H. Hildebrand, Menzingen, 16.August 2018)

(sda) Ein Anbieter aus dem Zürcher Oberland erhielt den Zuschlag für die Lieferung von 102 solcher Tafeln.

In der öffentlichen Ausschreibung für die Beschaffung sei nur ein Angebot eingereicht worden, heisst es am Freitag im Luzerner Kantonsblatt. Die Zuschlagskriterien seien vollumfänglich erfüllt. Im Preis inbegriffen sind die Lieferung und die Installation der Wandtafeln in den Schulanlagen der Gemeinde Emmen und Emmenbrücke.