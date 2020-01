11'300 verkaufte Tickets und trockenes Wetter: Luzerner Lichtspektakel zieht viele Besucher an Das Lilu Lichtfestival Luzern findet viel Anklang. Bereits nach den ersten vier Tagen kann eine positive Zwischenbilanz gezogen werden.

Letzte Woche ist das Lichtfestival Luzern (Lilu) in die zweite Runde gestartet. Bereits 2019 zogen die kreativen Lichtinstallationen über 40'000 Besucher an. Ziel der Veranstalter ist es, der Bevölkerung und den Gästen eine herausragende Attraktion zu bieten.

26 Bilder 26 Bilder Was für Geschehnisse und Geheimnisse verstecken sich noch hinter den dicken Wänden des Wasserturms? Projekt Oktogon von François Chalet. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Januar 2020)

Doch kann sich das Lilu als Topevent etablieren und die Erwartungen der Initiatoren einhalten? Genaue Besucherzahlen liegen noch nicht vor, jedoch sind die Veranstalter bereits nach der ersten Hälfte des Festivals «zufrieden», wie Sprecherin Martina Achermann auf Anfrage sagt. «Wir sind zuversichtlich, dass das diesjährige Lichtspektakel in Luzern noch mehr Besucher anzieht als im Vorjahr.» Auch das trockene Wetter hätte zum erfolgreichen Festivalverlauf der letzten Tage beigetragen.



Publikumsmagnet ist Lichtshow in der Hofkirche

Vor allem die Zuschauerzahl der Lichtshow «Genesis 2», die in der Hofkirche stattfindet, hat die Erwartungen der Veranstalter sichtlich übertroffen. So sind schon 11'300 Tickets verkauft worden. Überdies seien bisher alle Shows mit Orgelbegleitung von Wolfgang Sieber bis auf den letzten Platz ausverkauft gewesen.

Das Lilu dauert noch bis am 19. Januar an. Die Lichtinstallationen können täglich kostenlos von 18 bis 22 Uhr besichtigt werden. In einem zweistündigen Rundgang lassen sie sich zu Fuss erkunden.