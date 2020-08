Zwei in der Region Luzern wohnhafte Schläger kassieren Freiheitsstrafen sowie 12 und 7 Jahre Landesverweis Ein Syrer und ein Afghane haben mehrfach Personen verprügelt. Die Urteile des Luzerner Kriminalgerichts gehen über das beantragte Strafmass der Staatsanwaltschaft hinaus.

Per Whatsapp haben sich ein Syrer (20), ein Afghane (20) und ein weiterer Mann zu einer Schlägerei verabredet. Das Trio hatte es im April 2019 auf einen Mann aus Basel abgesehen, der mit der damaligen Freundin des Syrers in Kontakt stand (Artikel vom 28. Juli).

Beim Inseli in Luzern passten die drei in der Region Luzern wohnhaften Männer ihr Opfer ab. Sie prügelten auf den Basler ein und liessen auch nicht von ihm ab, als er bereits am Boden lag. Im Gegenteil, sie schlugen und traten laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft weiter auf Kopf und Körper des Opfers ein. Der Syrer sagte an der Verhandlung vor Kriminalgericht am 28. Juli, dass der Typ Drogen an seine Freundin abgegeben habe, weshalb er Angst um die Frau hatte.

Beschuldigter hat nur mit dem Sack Marihuana gespielt

Interessant bei dieser Aussage ist, dass der Syrer selber der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz beschuldigt wird. So wurde ein Abfallsack mit rund einem halben Kilo Marihuana und derselben Menge CBD-Hanf gefunden, auf dem der Beschuldigte seine Fingerabdrücke hinterlassen hatte. Dieser will mit den Drogen jedoch nichts zu tun gehabt haben, wie er den Richtern glaubhaft machen wollte. Er habe nur mit dem Sack gespielt, führte sein Verteidiger aus.

In einem anderen Fall haben die beiden Beschuldigten mit einem weiteren Mann in Luzern eine Gruppe von drei Personen angegriffen. Es kam zu einem Wortgefecht, daraufhin schlug der Syrer laut Anklage zu. Es entwickelte sich eine Schlägerei, bei welcher der Beschuldigte mit massiver Energie mit einer um die Hand gewickelte Kette Gewalt ausgeübt haben soll, wie der Staatsanwalt am Kriminalgericht betonte. Der Vorfall ereignete sich im August 2019.

Der Beschuldigte drohte mit einem Spiel mit Messern

Der Syrer wurde für zahlreiche weitere Delikte angeklagt. Unter anderem, weil er einen jungen Mann mit Fäusten, Füssen und Kniestössen verprügelt hat. Als das Opfer dem Beschuldigten mitteilte, dass sein Vater ihn deswegen anzeigen werde, drohte ihm der Syrer, dass dies Konsequenzen haben werde. Falls man sich wiedersehe, werde mit Messern gespielt, soll er geantwortet haben.

Das Kriminalgericht verurteilte den Beschuldigten unter anderem für mehrfachen Angriff, Drohung, Nötigung, Pornografie, Drogendelikte, Hinderung einer Amtshandlung und Widerhandlung gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren, 10 Monaten und 10 Tagen, unter Anrechnung von 365 Tagen bereits erstandenem Freiheitsentzug. Zudem wird er für die Dauer von 10 Jahren des Landes verwiesen, einschliesslich der Ausschreibung im Schengener Informationssystem SIS.

Der Beschuldigte aus Afghanistan wurde wegen Angriffs und mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren. Zudem wird er für 7 Jahre des Landes verwiesen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den Syrer eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und Landesverweis von 7 Jahren, für den Mann aus Afghanistan 14 Monate bedingt sowie 7 Jahre Landesverweis. Die Urteile liegen im Dispositiv vor. Sie sind noch nicht rechtskräftig.