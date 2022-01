13. Februar Abstimmung zum Mediengesetz: Luzerner Ja-Komitee will die regionale Vielfalt stärken Zu den Befürwortenden des neuen Mediengesetzes zählen die Luzerner Landzeitungen sowie mehrere Bundespolitikerinnen und -politiker. Das Paket sei ein tragfähiger Kompromiss und helfe den kleinen und mittleren Verlagen bei der digitalen Transformation.

Die Medien sind durch die Digitalisierung und wegbrechende Werbeerträge stark unter Druck geraten. Bundesrat und Parlament wollen ihnen deshalb mit einem Paket finanziell unter die Arme greifen. Weil das Referendum ergriffen wurde, entscheidet am 13. Februar das Stimmvolk. Am Mittwoch legte das Luzerner Ja-Komitee an einer Pressekonferenz seine Argumente dar. «Lokale und regionale Medien spielen für die Vielfalt eine wichtige Rolle. Sie bieten eine breite Plattform für das Gewerbe, die lokale Politik, für Vereine, Kultur und Sport», sagte Edi Lindegger, Geschäftsführer der SWS Medien AG, die den «Willisauer Bote» und den «Seetaler Bote» herausgibt.

Die Medienvielfalt erhalten (v. l.): SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo, Mitte-Ständerätin Andrea Gmür und Grüne-Nationalrat Michael Töngi an der Pressekonferenz. Bild: Reto Bieri (Luzern, 12. Januar 2022)

Lindegger sprach im Namen der Luzerner Landzeitungen, welche die Vorlage befürworten. Bei einem Nein gehe das Zeitungssterben weiter. «Dann müssten wir die journalistischen Leistungen herunterfahren und die Abopreise erhöhen», so Lindegger.

Journalismus-Ausbildung wird neu gefördert

Die Vielfalt habe bereits abgenommen, sagte Sonja Döbeli Stirnemann, Vizedirektorin der Journalismusschule MAZ in Luzern und Stadtluzerner Grossstadträtin (FDP): «Wir stellen die Medienkonzentration am Beispiel Luzern fest: Früher gab es drei unabhängige Zeitungen, heute ein Kopfblatt.» Der regionale Bezug habe dadurch abgenommen. Döbeli verweist auch auf den Nachwuchs, denn durch das Medienpaket würden neu Gelder für die Aus- und Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten gesprochen. «Die Jungen sind das Fundament, auf dem die publizistische Qualität in Zukunft steht», so Döbeli.

Laut SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo geht es bei der Vorlage um die grundsätzliche Frage, ob der Journalismus und die Demokratie gestärkt werden sollen. Die Rothenburgerin sagte zur Kritik der Gegnerschaft, die Medien begäben sich in die Abhängigkeit des Staates: «Die vergünstigte Zeitungszustellung gibt es seit rund 170 Jahren. Niemand kann ernsthaft behaupten, die Medien seien in dieser Zeit staatshörig geworden.»

Werbung fliesst zu Techkonzernen – kleine Verlage haben das Nachsehen

GLP-Nationalrat Roland Fischer zeigte sich besorgt, dass grosse Techkonzerne wie Facebook und Google einen immer grösseren Teil des Werbekuchens erhalten. «Im Medienbereich herrscht heute ein Marktversagen, besonders die lokalen Medien sind betroffen.» Das Medienpaket sieht der Udligenswiler als Chance. Durch die Kombination von bewährten und neuen Massnahmen werde die Presseförderung der heutigen Zeit angepasst. «Zudem ist sie degressiv ausgestaltet, das heisst, die kleineren Verlage erhalten verhältnismässig mehr als die grossen», so Fischer.

Der letzte Punkt wird von der Gegnerschaft des Mediengesetzes allerdings angezweifelt. Sie sagt, die Mehrheit der rund 150 Millionen Franken zusätzlicher Medienförderung lande bei grossen Verlagen wie Ringier, Tamedia, NZZ oder CH Media. Zu letzterem Verlag gehört auch die «Luzerner Zeitung». «Das stimmt nicht», sagte die Stadtluzerner Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte). Auch in Zukunft kämen die Mittel vorwiegend den kleinen und mittleren Verlagen zugute.

Gmür zeigt das anhand der Fördergelder für audiovisuelle Medien auf. Von den 34 lokalen und regionalen Radio- und TV-Stationen, die Subventionen erhalten, würden gerade mal vier zu den grossen Verlagen gehören. Diese vier erhalten laut Gmür von insgesamt 81 Millionen Franken rund 17 Prozent. Diese Mittel für die lokalen Sender, die übrigens aus der Radio- und Fernsehabgabe stammen, würden neu auf 109 Millionen Franken erhöht.

«Alle sitzen im gleichen Boot»

Grüne-Nationalrat Michael Töngi hat als ehemaliger Präsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen massgeblich am Medienpaket mitgearbeitet. «Die Debatte war nicht einfach, denn die Medienlandschaft ist vielfältig und deren Interessen unterschiedlich.» Doch alle hätten letztlich gemerkt, dass sie im gleichen Boot sitzen, so der Krienser. Das Parlament habe einen tragfähigen Kompromiss erarbeitet. Wichtig sei zudem: «Die Unterstützung ist auf sieben Jahre begrenzt und auf die Medien mit Online-Bezahlschranken beschränkt.» Der letzte Punkt sei ein wichtiges Signal an die Leserschaft, dass guter Journalismus etwas kostet.