13'000 Teilnehmer und zum ersten Mal Schnee: Alle Berichte, Bilder und Highlights vom 42. Luzerner Stadtlauf Zum ersten Mal in 42 Jahren hat es gestern am Luzerner Stadtlauf geschneit. Knapp 13'000 Läuferinnen und Läufer rannten am Samstag durch Luzern. Hier finden Sie Bilder, Stimmen und Berichte. Lassen Sie Ihre Erlebnisse Revue passieren.

Sonntag, 5. Mai 2019

Guten Tag!

Sitzen Sie heute in der geheizten Stube? Wärmen sich nach dem doch sehr frischen Stadtlauf-Tag wieder auf? Dann schalten wir für Sie ab jetzt hier alle Berichte zum gestrigen Tag auf. Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen:

Übrigens: Der nächste Stadtlauf findet am Samstag, 25. April 2020 statt. Wir freuen uns!

Die besten Bilder vom 42. Luzerner Stadtlauf

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Die Siegerin des Frauen Nachwuchs-Eliterennens: Valentina Rosamilia. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Der Sieger des Männer Nachwuchs-Eliterennens: Maurice Christen. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Die 42. Austragung des Luzerner Stadtlaufs findet heuer bei garstigem Wetter statt. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die T-Shirt-Ausgabe beim Europaplatz ist glücklicherweise gut überdacht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) So können die Läufer bei trockenen Bedingungen die richtige Grösse auswählen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch ein Säckli gibt's für alle Läufer dazu. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Kurzentschlossene können sich bis kurz vor dem Start vor Ort nachmelden. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Rosenkönigin aus Weggis, Fabienne Joller, beim Startschuss des ersten Rennens. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Läufer warten in der Bahnhofstrasse, bis es losgeht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Besonders die Familienkategorie ist bei den Luzernern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Ist der Startschuss erst einmal ertönt, gibt es kein Halten mehr. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Trotz kalten Temperaturen rennen zahlreiche Läufer am Stadtlauf mit. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Ein Erinnerungsfoto muss sein. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) So lässt sich ein Lauf besonders geniessen. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Rennt der Papa etwa zu langsam? (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Am Streckenrand erkennt man immer wieder Bekannte. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Blau - eindeutig die Lieblingsfarbe der Luzerner. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Vater und Tochter geniessen den Luzerner Stadtlauf. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Das Einturnen mit der Suva ist bei den Kindern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Auch verkleidete Piraten sind am Stadtlauf unterwegs. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die jungen Knaben geben Vollgas. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Repräsentanten der Gastregion Weggis, Vitznau und Rigi mit Nauen kommen in Luzern an. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Trychler begleiten den Stadtlauf musikalisch. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Hunderte von Kinder, die den Startschuss kaum erwarten konnten. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Niemand ist zu klein, ein Stadtläufer zu sein. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Mit Regenjacken und Kappen wappnen sich diese Familien gegen den angekündigten Regen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing besucht den Luzerner Stadtlauf. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Jungs warten auf ihren Start. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Es scheint, als rennen diese Mädchen den dunklen Wolken davon. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer überqueren die Brücke und gelangen in die Altstadt. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer werden eifrig angefeuert. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Im Ziel gibt's die verdiente Medaille. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Regierungsratskandidaten Korintha Bärtsch und Paul Winiker am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Auch Städträtin Franziska Bitzi zeigt sich am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019)

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Der ehemalige Stadtpäsident Urs W. Suder ist Zuschauer des Luzener Stadtlaufs. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) 115 Bilder Die besten Bilder des 42. Luzerner Stadtlaufs

Zum Nachlesen: Der 42. Luzerner Stadtlauf im Ticker

Samstag, 4. Mai 2019 - 21:44 Uhr

Auf Wiedersehen! Wir wünschen allen Läufern und Helfern gute Erholung!

21:42 Uhr

Hiermit verabschieden wir uns für heute vom Stadtlauf-Liveticker. Der Ticker bleibt zum Nachlesen in aller Ruhe aufgeschaltet und am Sonntag werden hier weitere Bilder und Berichte zu finden sein.

Der nächste Stadtlauf findet am Samstag, 25. April 2020 statt.

21:18 Uhr

Emotional und trotz Regen und Schnee farbenfroh - das war der 42. Luzerner Stadtlauf in Bildern:

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Die Siegerin des Frauen Nachwuchs-Eliterennens: Valentina Rosamilia. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Der Sieger des Männer Nachwuchs-Eliterennens: Maurice Christen. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Die 42. Austragung des Luzerner Stadtlaufs findet heuer bei garstigem Wetter statt. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die T-Shirt-Ausgabe beim Europaplatz ist glücklicherweise gut überdacht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) So können die Läufer bei trockenen Bedingungen die richtige Grösse auswählen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch ein Säckli gibt's für alle Läufer dazu. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Kurzentschlossene können sich bis kurz vor dem Start vor Ort nachmelden. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Rosenkönigin aus Weggis, Fabienne Joller, beim Startschuss des ersten Rennens. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Läufer warten in der Bahnhofstrasse, bis es losgeht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Besonders die Familienkategorie ist bei den Luzernern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Ist der Startschuss erst einmal ertönt, gibt es kein Halten mehr. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Trotz kalten Temperaturen rennen zahlreiche Läufer am Stadtlauf mit. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Ein Erinnerungsfoto muss sein. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) So lässt sich ein Lauf besonders geniessen. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Rennt der Papa etwa zu langsam? (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Am Streckenrand erkennt man immer wieder Bekannte. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Blau - eindeutig die Lieblingsfarbe der Luzerner. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Vater und Tochter geniessen den Luzerner Stadtlauf. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Das Einturnen mit der Suva ist bei den Kindern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Auch verkleidete Piraten sind am Stadtlauf unterwegs. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die jungen Knaben geben Vollgas. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Repräsentanten der Gastregion Weggis, Vitznau und Rigi mit Nauen kommen in Luzern an. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Trychler begleiten den Stadtlauf musikalisch. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Hunderte von Kinder, die den Startschuss kaum erwarten konnten. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Niemand ist zu klein, ein Stadtläufer zu sein. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Mit Regenjacken und Kappen wappnen sich diese Familien gegen den angekündigten Regen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing besucht den Luzerner Stadtlauf. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Jungs warten auf ihren Start. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Es scheint, als rennen diese Mädchen den dunklen Wolken davon. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer überqueren die Brücke und gelangen in die Altstadt. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer werden eifrig angefeuert. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Im Ziel gibt's die verdiente Medaille. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Regierungsratskandidaten Korintha Bärtsch und Paul Winiker am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Auch Städträtin Franziska Bitzi zeigt sich am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019)

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Der ehemalige Stadtpäsident Urs W. Suder ist Zuschauer des Luzener Stadtlaufs. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) 115 Bilder Die besten Bilder des 42. Luzerner Stadtlaufs

21:14 Uhr

21:06 Uhr

Gemäss Andreas Grüter, Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufes, sind knapp 13'000 Läuferinnen und Läufer am 42. Luzerner Stadtlauf gestartet. Angemeldet waren 13'517 Teilnehmer. Die Zahlen entspräche hinsichtlich des Wetters und des Datums den Erwartungen.

«Wir sind den Wetterumständen entsprechend sehr zufrieden. Es hat von unserer Seite her hat alles geklappt.»

Ein Kind habe wegen Asthma kurz ins Spital gebracht werden müssen. Ansonsten sei der Stadtlauf ohne grosse Zwischenfälle verlaufen.

«Ab und zu gibt es halt mal einen Sturz, aber es kam zu keinen gröberen Verletzungen.»

Besonders war hingegen das Wetter:

«Zum ersten Mal in der 42-jährigen Geschichte des Stadtlaufes hat es geschneit.»

20:57 Uhr

Maurice Christen gewinnt bei den Männern den Lauf der Nachwuchselite. Bei den Frauen setzt sich Valentina Rosamilia durch. Im Ziel sagt sie über ihren Lauf:

«Auf den letzten hundert Metern war es ein richtiger Sprint.»

Alle Resultate und Ranglisten sind hier zu finden.

20:44 Uhr

Demnächst starten die Läufe der Nachwuchselite der Frauen und Männer. Die Eliteläufe der U18 und U20 führen über die Distanz von 2,47 Kilometern. Der schnellste Nachwuchs-Elite-Läufer absolvierte die Strecke im letzten Jahr in einer Zeit von 7.15,1, die schnellste Läuferin in 8.15,1.

20:40 Uhr

Wette verloren oder tatsächlich so abgehärtet? Barfuss und in der Badehose läuft dieser Teilnehmer ins Ziel:

20:26 Uhr

Im Ziel harren die Cheerleader aus:

20:20 Uhr

Es schneit nicht mehr, die gemessenen Temperaturen in Luzern liegen zischen ein und zwei Grad. Um die heisse Dusche dürften die Athletinnen und Athleten heute sehr froh sein.

20:16 Uhr

Wie haben sich die Teilnehmer für den heutigen Stadtlauf angezogen und wie haben sie sich vorbereitet? Sie erzählen es im Beitrag von Tele 1.

19:57 Uhr

Nun sind auch die Läuferinnen und Läufer der Musegg Classic mit Laufzeiten über 36 Minuten gestartet. Auch bei der Musegg Classic nehmen Firmengruppen teil.

Die Veranstalter verzichten aus Sicherheitsgründen auf die Kamera-Fahrten mit dem Motorrad vor oder neben den Läufern. Die Wetterbedingungen sorgen für zu wenig Bodenhaftung. Derzeit sind im Stream Bilder von den festen Kamera-Standorten zu sehen.

19:52 Uhr

Auf dem Kapellplatz spielt nach wie vor eine Kleinformation. Der Perkussionist der Gruppe:

«Es ist wie auf der Titanik. Wir spielen bis zum Schluss.»

19:48 Uhr

Die ersten Läufer und Läuferinnen der Musegg Classic sind im Ziel. Alle Resultate und Ranglisten finden Sie laufend aktualisiert hier.

19:40 Uhr

Zu den wenigen Fans die ausharren, zählt diese Familie aus Kriens. Die Mädels feuern ihren Papa an:

19:37 Uhr

Neu laufen in diesem Jahr auch Pacemaker die Musegg Classic mit und führen die Teilnehmer in regelmässigem Lauftempo ins Ziel.

Wer eine bestimmte Endzeit erreichen will, läuft also am besten im Windschatten des entsprechenden Pacemakers. Die angepeilten Zeiten pro Kilometer liegen zwischen 4 und 6 Minuten, je nach Pacemaker.

Zuschauer sind entlang der Strecke nun kaum mehr zu finden:

19:28 Uhr

Wie ticken Teilnehmer der Musegg Classics? Pedro Carvalho Cardoso aus Ruswil formuliert es so:

«Ich will schneller sein, als letztes Jahr. Dieses Ziel stecke ich mir immer. Man muss sich immer neue Ziele stecken. Der Laufsport ist Teil meines Lebens.»

19:26 Uhr

Die Strecke führt entlang der Reuss und hinauf zur Musegg. Die Veranstalter führten die Musegg-Schlaufe 2017 zu Ehren der 40. Austragung ein und berücksichtigen damit wieder einen Teil der Gründungsstrecke aus dem Jahr 1978, als der Luzerner Stadtlauf noch «Rund um die Musegg» hiess.

19:23 Uhr

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des längsten Laufes stellen sich dem Wetter und der Strecke. In der Kategorie «Musegg Classic» geht es über 7 Kilometer.

19:10 Uhr

Es schneit beinahe! Nasse flocken fallen derzeit zu Boden. Der Atem der Läufer ist sichtbar. Zuschauer haben sich wegen des Schneeregens in die Festzelte verzogen.

19:03 Uhr

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Laufzeiten über 18 Minuten sind nun auf der Strecke der Altstadt Classics.

Trotz Regen hat Helfer Werner Isenschmid vom Skiclub Horw Spass bei seinem Einsatz:

«Es hat weniger Leute am Streckenrand, aber alle die da sind, haben gute Laune. Denen ist das Wetter egal.»

18:45 Uhr

(Bild: David von Moos)

Die schnelleren Läuferinnen und Läufer sind zur «Altstadt Classic» gestartet. Sie wollen die 3,85 Kilometer in unter 20 Minuten schaffen.

Warm bleiben bis es richtig los geht:

18:33 Uhr

Sie haben ihre Läufe noch vor sich: Roland (links) aus Stalden, sowie Manuela und Tobias aus Kägiswil:

Als der Reporter das Grüppchen antraf, waren sie noch etwas wärmer gekleidet. Für das Foto zeigten sie sich aber im finalen Lauftenu. (Bild: David von Moos)

Sie gehören zur Laufgruppe «Windschatten». Für Manuela ist es der erste Lauf. Da sei das schon ein etwas schlechter Start.

«Für die nächsten Läufe kann das Wetter nur besser werden.»

Roland und Tobias sagen, sie seien gut in Form und würden sich auf den Lauf freuen und sind sich einig:

«Das coole hier in Luzern ist die Stimmung.»

Sie hätten sich bis zum Lauf drinnen warm gehalten und:

«Es ist eine Kopfsache. Mit der richtigen Einstellung, spielt das Wetter keine Rolle.»

18:31 Uhr

Das Wetter wird nun immer unwirtlicher. Zum Regen ist noch Wind hinzugekommen, es ist etwa 5 Grad kalt. Ein paar Zuschauer harren aus und die Rennen der Altstadt Classic, der Musegg Classic und der Nachwuchselite stehen noch aus. Unser Reporter sagt jedoch:

«Wer schon gelaufen ist, rennt noch schneller nach Hause. Oder wärmt sich in einem Restaurant auf.»

18:22 Uhr

Wieso laufen ganze Firmenteams am Stadtlauf mit? Michaela Gisler aus Altdorf ist Teil einer solchen Gruppe und sagt:

«Der Stadtlauf ist ein perfekter Event für das Geschäft. Wir verbinden Sport und Fitness mit dem anschliessenden Ausgang. Das darf natürlich nicht fehlen.»

18:08 Uhr

Die zweite Serie der «City-Runners» ist gestartet. Sie laufen ebenfalls über die Distanz von 3,26 Kilometern, benötigen dafür aber über 18 Minuten. Die Läuferinnen und Läufer der Firmengruppen rennen durch die Luzerner Altstadt bei strömendem Regen.

18:05 Uhr

Auch sie braucht es für einen Sportanlass: Diese Samariterinnen vom Luzerner Samariterbund haben heute viel weniger zu tun als auch schon:

«Wegen dem schlechten Wetter blieb es bisher ruhig bei uns.»

Wenn weniger Leute unterwegs sind, gibt es weniger Verletzungen. Glücklicherweise habe es bisher nur ein paar kleinere Schürfungen und Prellungen gegeben.

17:53 Uhr

Jetzt sind die «City-Runners» auf der Strecke, Firmengruppen die 3,26 Kilometer zurück legen. Eine Firmengruppe besteht aus mindestens 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Firma. Eine Maximalzahl gibt es nicht. Hierbei geht es nicht mehr so gemütlich zu und her, einige laufen, um eine gute Zeit zu erreichen. In der ersten Serie laufen jene, die die Strecke unter 18 Minuten schaffen wollen.

17:48 Uhr

Mittlerweile laufen die Knaben der U14, U16 und U18 im Ziel ein. Sie absolvierten die Strecke von 2,1 Kilometern. Jan Zemp, der im Ziel ein Interview gab, sagte:

«Man kommt schon recht ins Schnaufen. Gerade wenn man noch zusammen mit den U18 startet.»

17:34 Uhr

Vorübergehend hatte es am Nachmittag aufgehört zu regnen, nun schüttet es aber wieder und die Temperatur liegt bei knapp neun Grad. Da gilt es sich gut Aufzuwärmen:

17:25 Uhr

Mittlerweile sind auch die Teilnehmer der Kategorie «Altstadt-Plauschrennen» gestartet und die ersten bereits im Ziel. Sie rannten über die Distanz von 1,5 Kilometer.

17:23 Uhr

Verkleiden gehört für die «Happy Runners» dazu:

Und wer würde nicht gerne von einem Glücks-Schweinchen begleitet?

Über 1'200 Läuferinnen und Läufer starten in dieser Kategorie.

17:20 Uhr

Gemächlich unterwegs ist die Gruppe Dicky-Dick:

«Wir sind seit 20 Jahren dabei - und seit 20 Jahren immer die Letzten!»

Darauf nehmen sie einen Schluck Chrüter.

Die Luzerner Heimweh-Holländer fallen wegen des farbigen Tenus auf. (Bild: David von Moos)

17:14 Uhr

VBL am Start: Mitfahren nur mit Startnummer erlaubt. Wie schnell der Bus wohl heute fährt?

Bild: David von Moos.

17:11 Uhr

Die «Happy Runners» sind gestartet. Sie sind die «Pläuschler» unter den Firmengruppen. Dies ist erfahrungsgemäss die Kategorie mit den buntesten Verkleidungen und gemütlichsten Läufern.

Laufgrüppli «Biene Manu"» aus Luzern. Bild: David von Moos.

17:09 Uhr

Handschlag von Korintha Bärtsch (Grüne) und Paul Winiker (SVP) beim Solidaritätslauf zugunsten der Frauenzentrale. Am 19. Mai werden sie wieder Konkurrenten um einen Luzerner Regierungsratssitz sein.

(Bild: Dominik Wunderli)

17:04 Uhr

Anders ging Kim Küttel aus Horw ihren Lauf an. Vor dem Start sagte sie:

«Ich will einfach ins Ziel kommen. Ich bin schon jetzt etwas kribbelig.»

16:57 Uhr

Die Mädchen der Kategorien U14, U16 und U18 sind auf der Strecke. Unter ihnen sind auch bereits ehrgeizigere Läuferinnen am Start, wie die mit Vereinsnamen beschrifteten Wettkampf-Tenus zeigen. Auch sie laufen über 2,1 Kilometer.

16:52 Uhr

Was macht die Feuerwehr am Luzerner Stadtlauf? Hier sorgt sie dafür, dass niemand auf das Startgelände fahren kann:

Bild: David von Moos

16:35 Uhr

Nun sind die Schüler-Mannschaften des 5. und 6. Schuljahres unterwegs. Sie laufen über eine Distanz von 2,1 Kilometern.

16:28 Uhr

Nun sind Kinder, Mamis, Papis und weitere Verwandte auf der Strecke in der nächsten Familienserie. Hier finden Sie die bisher besten Bilder:

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Die Siegerin des Frauen Nachwuchs-Eliterennens: Valentina Rosamilia. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Der Sieger des Männer Nachwuchs-Eliterennens: Maurice Christen. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Die 42. Austragung des Luzerner Stadtlaufs findet heuer bei garstigem Wetter statt. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die T-Shirt-Ausgabe beim Europaplatz ist glücklicherweise gut überdacht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) So können die Läufer bei trockenen Bedingungen die richtige Grösse auswählen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch ein Säckli gibt's für alle Läufer dazu. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Kurzentschlossene können sich bis kurz vor dem Start vor Ort nachmelden. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Rosenkönigin aus Weggis, Fabienne Joller, beim Startschuss des ersten Rennens. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Läufer warten in der Bahnhofstrasse, bis es losgeht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Besonders die Familienkategorie ist bei den Luzernern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Ist der Startschuss erst einmal ertönt, gibt es kein Halten mehr. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Trotz kalten Temperaturen rennen zahlreiche Läufer am Stadtlauf mit. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Ein Erinnerungsfoto muss sein. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) So lässt sich ein Lauf besonders geniessen. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Rennt der Papa etwa zu langsam? (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Am Streckenrand erkennt man immer wieder Bekannte. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Blau - eindeutig die Lieblingsfarbe der Luzerner. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Vater und Tochter geniessen den Luzerner Stadtlauf. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Das Einturnen mit der Suva ist bei den Kindern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Auch verkleidete Piraten sind am Stadtlauf unterwegs. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die jungen Knaben geben Vollgas. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Repräsentanten der Gastregion Weggis, Vitznau und Rigi mit Nauen kommen in Luzern an. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Trychler begleiten den Stadtlauf musikalisch. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Hunderte von Kinder, die den Startschuss kaum erwarten konnten. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Niemand ist zu klein, ein Stadtläufer zu sein. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Mit Regenjacken und Kappen wappnen sich diese Familien gegen den angekündigten Regen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing besucht den Luzerner Stadtlauf. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Jungs warten auf ihren Start. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Es scheint, als rennen diese Mädchen den dunklen Wolken davon. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer überqueren die Brücke und gelangen in die Altstadt. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer werden eifrig angefeuert. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Im Ziel gibt's die verdiente Medaille. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Regierungsratskandidaten Korintha Bärtsch und Paul Winiker am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Auch Städträtin Franziska Bitzi zeigt sich am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019)

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Der ehemalige Stadtpäsident Urs W. Suder ist Zuschauer des Luzener Stadtlaufs. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) 115 Bilder Die besten Bilder des 42. Luzerner Stadtlaufs

16:20 Uhr

Wer die 660 Meter des Solidaritätslaufes zurücklegt, unterstützt mit seinem Startgeld von 100 Franken einen guten Zweck.

Das Startgeld geht in diesem Jahr an die Frauenzentrale Luzern. Die Zentrale berät Frauen, Familien und Männer in der Region Luzern, beispielsweise wenn es um Trennungen, knappe Finanzen, Ausbildung oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Die Zentrale gibt es bereits seit 1961.

16:19 Uhr

Franziska Bitzi mit gibt den Startschuss zum Solidaritätslauf mit blauer Perücke. (Bild: David von Moos)

16:16 Uhr

Als Gastregion ist in diesem Jahr Weggis-Vitznau-Rigi am Luzerner Stadtlauf präsent.

(Bild: Nadia Schärli)

16:12 Uhr

In den Familienkategorien starten über 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie legen eine Strecke von 1,5 Kilometer zurück.

(Bild: Nadia Schärli)

16:06 Uhr

Die Läufer erhalten entlang der Strecke lautstarke Unterstützung des Publikums. Einer der «Hopp-Rufer» auf dem Mühlenplatz ist Beat Odermatt aus Stans. Er selbst ist auch schon über 20 Mal am Stadtlauf gestartet.

«Ich hatte früher teils sogar Doppelstarts: Einmal einlaufen in der Familienkategorie mit dem damals noch kleinen Sohn und danach dann alleine noch mit Zeitmessung.»

Beat Odermatt aus Stans feuert die Läufer und Läuferinnen an. (Bild: David von Moos)

15:56 Uhr

Diese Jungs rennen den Luzerner Stadtlauf in der Einzelkategorie. Am Start legen sie richtig los.

(Bild: luzernerzeitung.ch)

15:49 Uhr

Ohne Helfer wäre ein Grossanlass wie dieser nicht durchführbar. Mehr als 20 Vereine sind mit ihren Mitgliedern am Stadtlauf im Helfereinsatz. Einer davon ist die Luzerner Guuggenmusig Födlitätscher. Die 50 Helfenden geben T-Shirts ab, verteilen Getränke und Medaillen.

15:44 Uhr

Auf dem Kapellplatz sorgt die Formation «Edelschweiss» für Stimmung:

Bild: David von Moos

15:36 Uhr

So lässt es sich doch gemütlich durch Luzern «laufen», nicht?

(Bild: Nadia Schärli)

15:27 Uhr

Schülergruppen unterwegs über den Kornmarkt. (Bild: David von Moos)

15:18 Uhr

Während die einen Vollgas geben beim Laufen, nutzen andere ihren Atem für die musikalische Unterhaltung bei den Zelten der Festwirtschaften und entlang der Strecke:

15:03 Uhr

Für Stirnrunzeln sorgte im Zielraumgelände Rauch. Doch wir können Sie beruhigen: Dies ist gewollt. Der Einlauf ins Ziel durch den Lauftunnel an der Kapellgasse wird mit einer Rauchmaschine und farbigem Licht inszeniert.

Farbige Lichter im Zieltunnel. (Bild: David von Moos)

Dieser «Lauftunnel» auf der Zielgeraden entstand, wegen einer Baustelle an der Kapellgasse:

15:00 Uhr

Nun sind auch die ersten Familien auf die Strecke, die eine Zeitmessung wünschen. In den Familienkategorien wird pro Familie eine Zeit gemessen. Der Zeitmesschip ist jeweils an der gelben Startnummer eines Elternteils befestigt.

14:58 Uhr

Zwischen den diversen Familienkategorien-Serien starten die ersten Schüler-Mannschaftsläufe . Hierbei rennen mindestens fünf und maximal 30 Kinder ein einem Team. Die fünf schnellsten eines Teams über die sind jeweils für die Rangierung der Gruppe entscheidend. Die Teams im 3. und 4. Schuljahr laufen über 1,51 Kilometer.

14:47 Uhr

Alle Teilnehmer ab Jahrgang 2000 und jünger, die das Rennen meistern, erhalten zur Belohnung die aktuelle Stadtlaufmedaille. So sieht sie aus:

Bilder vom Stadtlauf posten Zuschauer, Teilnehmer und der Veranstalter mit #luzernerstadtlauf auf Instagram

14:43 Uhr

Hand in Hand geht es durch die Luzerner Altstadt. (Bild: David von Moos)

14:38 Uhr

Der erste im Ziel der Familien ist Philipp Eichmann:

«Es war sehr anstrengend.»

Dies sagte der Knabe beim Siegerinterview während sein Bruder und sein Vater ebenfalls einlaufen.

14:31 Uhr

Die Familien in der Kategorie ohne Zeitmessung haben den 42. Luzerner Stadtlauf eröffnet.

(Bild: David von Moos)

(Bild: David von Moos)

14:28 Uhr

Hells Bells von ACDC erklingt, das Zeichen dafür, dass der Startschuss bald fällt.

Demnächst geht es los. Die Familien sind ready. (Bild: David von Moos)

14:20 Uhr

Auch in diesem Jahr erhalten alle Läuferinnen und Läufer das Stadtlauf-T-Shirt als Erinnerung:

14:05 Uhr

Trotz Regen sind die Läuferinnen und Läufer gemäss unserem Reporter vor Ort gut gelaunt:

«Die Stimmung im Startgelände ist fröhlich-aufgeregt. Die meisten sind regentauglich ausgerüstet unterwegs und frohen Mutes. Das Wetter macht ihnen offensichtlich nicht zu schaffen.»

13:52 Uhr

Den Stadtlauf eröffnen werden die Familienkategorien, in jener ohne Zeitmessung sind auch Kinderwagen erlaubt. Familie Häcki aus St. Erhard ist bereit:

(Bild: David von Moos)

13:48 Uhr

Erste Läufer und Läuferinnen trudeln ein und haben bereits das blau-weiss gemusterte Lunchsäckli abgeholt:

(Bild: David von Moos)

Vorsicht!

Vorbereitungen am Streckenrand. (Bild: David von Moos)

13:41 Uhr

Das Wetter präsentiert sich wie angekündigt regnerisch. Die Temperatur in Luzern liegt aktuell bei knapp 9 Grad. Gegen Abend soll es weiter abkühlen, die Schneefallgrenze sinkt voraussichtlich auf 500 bis 1000 Meter.

Dunkle Wolken über Luzern. Bild: David von Moos

13:30 Uhr

Herzlich Willkommen zu unserem Stadtlauf-Ticker! In einer Stunde fällt der Startschuss zum grössten Lauffest in der Zentralschweiz.

Livestream ab 14.20 Uhr: Dank Unterstützung ewl wird der Luzerner Stadtlauf auf dem Mühlenplatz, Europaplatz und in der Bahnhofstrasse auf Grossleinwand, online direkt in diesem Artikel und auf der Website des Veranstalters live übertragen.

Die wichtigsten Startzeiten am 42. Luzerner Stadtlauf:

14.30 Schnupperlauf Familien ohne Zeitmessung

14.51 bis 16.42 Familienläufe mit Zeitmessung, Schüler-Mannschaftsläufe sowie Knaben und Mädchen U12

16.15 Solidaritätslauf

16.53 Mädchen U14 bis U18

17.03 Firmengruppen Happy Runners

17.20 Altstadt-Plauschrennen

17.22 Walking und Nordic-Walking

17.36 Knaben U14 bis U18

17.44 und 18.06 Firmengruppen City Runners

18.36 Altstadt Classic Frauen und Männer (unter 20 Minuten Laufzeit)

18.53 Altstadt Classic Frauen und Männer (über 20 Minuten Laufzeit)

19.19 Musegg-Classic Frauen, Männer und Firmengruppen (unter 36 Minuten Laufzeit)

19.53 Mussegg-Classic Frauen, Männer und Firmengruppen (über 36 Minuten Laufzeit)

20.48 Nachwuchselite Frauen und Männer U18 und U20

21.00 Siegerehrung Elite

Luzerner Stadtlauf vom 4. Mai 2019

Das müssen Sie über den Luzerner Stadtlauf wissen:

Nachmeldungen

Online-Anmeldungen nimmt der Veranstalter via www.luzernerstadtlauf.ch bis am Mittwoch, 1. Mai, entgegen. Nachmeldungen sind bis zum Lauftag an folgenden Orten möglich: Donnerstag, 2. Mai, und Freitag, 3. Mai, jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr beim Workspace bei der LUKB an der Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern. Samstag, 4. Mai, von 12.15 bis 18.15 Uhr bis jeweils 2 Stunden vor dem Kategorienstart auf dem Bahnhofplatz. Der Zuschlag für Nachmeldungen und Mutationen beträgt ab 8. April 10 Franken. Ist die maximale Teilnehmerzahl in einer Kategorie erreicht, können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden. Für die Familienkategorien sowie die Schülermannschaftsläufe sind keine Nachmeldungen vor Ort möglich.

Startliste

Die Startliste sowie alles Wissenswerte über den 42. Luzerner Stadtlauf finden Sie im Internet unter www.luzernerstadtlauf.ch.

Ranglisten

Die «Zentralschweiz am Sonntag» wird ausführlich über den Lauf berichten. Die vollständige Rangliste mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird in der «Luzerner Zeitung» vom Montag, 6. Mai 2019, veröffentlicht. Zudem können die Ranglisten am 4. Mai 2019 online abgerufen werden.

Anreise mit Swiss-Runners-Ticket

Alle Teilnehmenden des Luzerner 42. Stadtlaufs 2019 profitieren von der kostenlosen An- und Rückreise mit dem ÖV aus der ganzen Schweiz in der 2. Klasse. Das sogenannte Swiss-Runners-Ticket muss mit dem persönlichen Promo-Code, der auf der Startnummer am Coupon angebracht ist, online bezogen werden. Das Swiss-Runners-Ticket ist persönlich und auf der Rückfahrt nur zusammen mit der Startnummer gültig. Auf dem Streckennetz der Verkehrsbetriebe Luzern gilt auch die Startnummer als ÖV-Billett zum Stadtlauf.

Startnummern

Die Startnummern werden drei bis fünf Tage vor der Veranstaltung an die rechtzeitig angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer versandt. Die Startnummernausgabe für kurzfristig angemeldete Läuferinnen und Läufer erfolgt gegen Vorweisung des Einzahlungsbeleges bei den Nachmeldestellen.

Siegerehrungen

Die Siegerehrungen der Einzelläufe bis zur Kategorie 23 sowie die Over-all-Siegerehrungen der Kategorien Altstadt- und Musegg-Classic finden direkt nach dem jeweiligen Zieleinlauf auf dem Rosengart-Platz statt. Die Siegerehrungen der Podestplatzierten in den Jahrgangskategorien Altstadt-Classic finden um 19.30 Uhr und diejenigen der Musegg-Classic um 20.40 Uhr statt. In den Kategorien 1, 3, 5, 8, 10, 18 und 19/20 werden je 3 Preise verlost, die den glücklichen Gewinnern nach dem Zieleinlauf auf dem Schwanenplatz übergeben werden. Die Lungenliga verlost zudem in den Familienkategorien einen Spezialpreis. Die Preise für sämtliche Teamrangierungen werden nach der Veranstaltung zugeschickt oder übergeben.

Auszeichnungen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrgänge 2000 und jünger erhalten ohne Startgeldzuschlag nach dem Zieleinlauf die Erinnerungsmedaille. Alle Läuferinnen und Läufer erhalten auf dem Europaplatz ein Stadtlauf-T-Shirt und das Lunchsäckli der Migros.

Fotoservice

Alpha Foto fotografiert Läufer und Läuferinnen während des Wettkampfes an verschiedenen Stellen. Rund einen Tag nach dem Lauf können Sie die Bilder unter www.alphafoto.com über Ihre Startnummer suchen und bestellen.

Migros MyRun

Migros und SportXX machen es möglich: Ihr Zieleinlauf wird gefilmt und steht ab Sonntagabend, 5. Mai 2019, unter www.migros-impuls.ch/volksläufe zum Abruf bereit.

Versicherung

Versicherung ist Sache der Startenden. Der Veranstalter lehnt jede Haftung bei Unfällen, Krankheiten, Schadenfällen und Diebstählen ab.

Garderoben

Männer: Turnhallen Musegg und Mariahilf. Frauen: Turnhalle Bahnhof (siehe Streckenplan, Nr. 1 und 2). Die Garderoben werden um 21.30 Uhr geschlossen. Kleiderdepot auf dem Bahnhofplatz (Plan Nr. 8).

Fundgegenstände

Fundgegenstände können während der Veranstaltung an den Infoständen und nach der Veranstaltung auf der Geschäftsstelle abgegeben und abgeholt werden.

Veranstaltungsreglement

Das Veranstaltungsreglement ist ersichtlich unter www.luzernerstadtlauf.ch. Der Luzerner Stadtlauf ist Mitglied von Swiss Runners (siehe www.swissrunners.ch).

Veranstalter: Sie ziehen die Fäden beim Luzerner Stadtlauf

Verein Luzerner Stadtlauf, Würzenbachstrasse 13, 6006 Luzern, Telefon 041 375 03 35, info@luzernerstadtlauf.ch

Das Organisationskomitee des 42. Luzerner Stadtlaufes 2019. Hinten von links: Marco Scherer, Reto Schorno, Jost Huwyler, Ueli Kaltenrieder, Robin Zemp, Beat Schorno (Präsident) und Ivo Zemp. Mitte von links: Franz Fuchs, Dieter Haller, Andreas Grüter (Geschäftsleiter), Pirmin Bühler, Andi Lüdi und Raphaël Haas. Vorne von links: Edi Lindegger, Thomas Zesiger, Meret Wyss und Christoph Eggerschwiler. Es fehlen: Urs Grüter, Manuela Bischof, Gabriel Kaspar, Irene Fanger und Urs Leupi. (Bild: Philipp Schmidli)