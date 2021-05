150-Jahre-Jubiläum Schweizer Fahne an der Rigi ist bereits montiert Da die Rigi-Bahnen in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern, wurde die Schweizer Fahne, die sonst am 1. August montiert wird, bereits jetzt angebracht.

(dlw) Normalerweise wird die grosse Schweizer Fahne an der Rigi erst im Hinblick auf den Nationalfeiertag am 1. August auf der Felswand über Vitznau montiert. Da in diesem Jahr die Rigi-Bahnen ihr 150-jähriges Bestehen feiern, wurde sie aber bereits jetzt montiert, wie der Verein Schweizerfahnenteam Vitznau mitteilte. «Sie wird die Jubiläumsgäste am Pfingstwochenende erfreuen», heisst es in der Mitteilung.

Die Fahne ist 750 Kilogramm schwer und auf allen vier Seiten 31 Meter lang, was etwa zwei Beachvolleyballfeldern entspricht. 300 Meter Stahlseile und 200 Bohranker stellen sicher, dass sie bis im Herbst an ihrer Stelle bleibt.