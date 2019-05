Interview Verband der Luzerner Gemeindeschreiber feiert 150-Jahr-Jubiläum – «Wir sind Diener des Volkes» Der Verband der Luzerner Gemeindeschreiber feiert am Freitag sein 150-jähriges Bestehen. Präsident Guido Solari spricht über veränderte Ansprüche der Bürger und Dorfkönige. Niels Jost

Guido Solari, Stadtschreiber von Kriens und Präsident des Verbands der Luzerner Gemeindeschreiber. (Bild: Philipp Schmidli, 21. Dezember 2018)

Für sein Jubiläum hat sich der Gemeindeschreiber- und Geschäftsführerverband (GGV) Luzern herausgeputzt – unter anderem mit neuen Statuten und einem frischem Webauftritt. War eine Auffrischung nötig?

Guido Solari: Unser Verband geht trotz des stolzen Alters mit der Zeit. Dank der Statutenänderung können wir nun auch Geschäftsführer aufnehmen. Viele haben diese Chance wahrgenommen. Das zeigt: Es gibt nach wie vor ein starkes Bedürfnis nach unserer Organisation. Auch deshalb, weil die Aufgaben eines Gemeindeschreibers immer anspruchsvoller werden und der gegenseitige Austausch zu besseren Ergebnissen führt.

Inwiefern?

Es reicht nicht mehr, nur lesen oder schreiben zu können, wie die Bezeichnung «Gemeindeschreiber» suggerieren könnte (lacht). Das war vielleicht vor 100 Jahren noch so, als die Analphabetenquote höher war. Nein, im Ernst, wir sind heute mit vielen Herausforderungen konfrontiert: Rechtliche Fragen werden immer komplexer, die Organisation und Abläufe in einer Verwaltung ebenso. Zudem hat sich die Anspruchshaltung der Einwohner stark verändert.

Welche Ansprüche haben denn die Bürger heutzutage?

Alles soll sofort erledigt und bereitgestellt werden. Und dann noch gratis. Mit dieser Haltung sind aber nicht nur wir Gemeindeschreiber konfrontiert. Das ist vielmehr ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.

Mit dem Unterschied, dass Sie als Gemeindeschreiber die Aufgabe haben, die Anliegen der Bevölkerung zu verwalten.

Verwalten ist das falsche Wort. Wir sind vielmehr Diener des Volkes, der Exekutive und der Kommissionen. Wir versuchen überall dort zu helfen, wo wir können.

Der GGV Luzern feiert nun sein 150-Jahr-Jubiläum. Welche Aufgaben nimmt der Verband heute wahr?

Wir unterstützen Verwaltungsmitarbeiter bei der Grund- und Fachausbildung. Wir zählen pro Jahr rund 50 KV-Lehrlinge. Zudem haben letztes Jahr 28 Personen den Eidgenössischen Fachausweis öffentliche Verwaltung und 25 Personen den nachfolgenden Lehrgang Verwaltungsmanagement absolviert.

Im Herbst 2017 kündigten Sie mit einer Image-Kampagne an, die Ausbildung zum Gemeindeschreiber einem jüngeren Publikum schmackhaft machen zu wollen. Wann startet dieser neue Lehrgang?

Der Lehrgang Verwaltungsmanagement startet diesen Herbst an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Dabei erhalten die Studenten zwei Certificate of Advanced Studies (CAS), also international anerkannte Diplome. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, das Gemeindeschreiberpatent zu erwerben. Im Kanton Luzern braucht es entweder das Gemeindeschreiber Patent oder eine gleichwertige Ausbildung (Jus-Studium, Ökonomie-Studium und dergelichen) damit man als Stadt- oder Gemeindeschreiber tätig sein kann.

Kommt dieser Studiengang nur für Verwaltungsmitarbeiter in Frage?

Berufserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung ist sicherlich von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Mit dem Studiengang wollen wir gezielt auch Matura-Abgänger ansprechen.

Mit dem Ziel, das verstaubte Image des Gemeindeschreibers loszuwerden?

Ist dieses Image wirklich noch vorherrschend? Gemeindeschreiber ist ein sehr heterogener Beruf. So unterscheiden sich die Aufgaben beispielsweise von einer kleinen, ländlichen Verwaltung zu einer grossen, urbanen Gemeinde stark. Als Gemeindeschreiber ist man Generalist – in kaum einem anderen Beruf in dieser Branche ist man mit einer solchen Vielfalt an Fragen und Gebieten konfrontiert.

Trotzdem weichen nun viele Gemeinden auf das CEO-Modell aus.

Stimmt, aber die Geschäftsführer sind nicht mit jenen in der Privatwirtschaft vergleichbar. Sie sind ebenso dem Gemeinderat unterstellt und übernehmen operative Aufgaben der Verwaltung. In der klassischen Organisation übernimmt vielfach der Gemeindeschreiber solche Tätigkeiten. Dies war auch ein Grund, weshalb wir froh sind, dass die Geschäftsführer neu Mitglied in unserem Verband werden können. Zudem gibt es auch etliche Gemeinden, wo die Funktion des Geschäftsführers und des Gemeindeschreibers von der gleichen Person wahrgenommen werden.

Manch einem Gemeindeschreiber wird nachgesagt, er oder sie habe gar mehr Macht als der Gemeindepräsident. Gibt es solche Dorfkönige?

Dieser Eindruck mag vielleicht deshalb entstehen, wenn ein Gemeindeschreiber über Jahre oder Jahrzehnte in derselben Verwaltung arbeitet und sich ein grosses Wissen aneignet. Dieses Wissen wird dann mit Macht gleichgesetzt. In Wirklichkeit hat das eine aber nichts mit dem anderen zu tun. Wichtig ist die Rolle: Der Gemeindeschreiber dient, der Gemeinderat entscheidet.

In einigen Gemeinderäten kommt es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. Welche Rolle spielt hier der Gemeindeschreiber?

Solche Streitigkeiten können in jedem Team vorkommen. Generell ist der Gemeindeschreiber der Neutralität verpflichtet und soll keine Position beziehen. Das ist nicht immer einfach. Schliesslich sind Gemeindeschreiber hochpolitische Menschen, die aber nicht nach ihrer persönlichen Gesinnung wirken dürfen. Wir müssen für alle da sein.