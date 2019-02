16-jährige Frau in Luzern im Bus bedrängt: Polizei nimmt Mann dank DNA-Analyse fest Eine 16-jährige Frau ist in der Stadt Luzern von einem Mann massiv sexuell bedrängt worden. Der Täter, ein 17-jähriger Äthiopier, konnte dank einer DNA-Analyse überführt werden.

(elo/pd/sda) Der Vorfall ereignete sich am 14. November im vergangenen Jahr. Als die 16-jährige Frau kurz nach 21 Uhr am Luzerner Bahnhof in einen Bus einsteigt, wird sie von einem jungen Mann verfolgt. Während der Fahrt wird die junge Frau mehrmals von einem Mann, einem 17-Jährigen aus Äthiopien, bedrängt. Im Bus befinden sich keine weiteren Passagiere und auch der Chauffeur bemerkt offenbar nichts vom Übergriff.

Als die Jugendliche schliesslich den Bus beim Konservatorium verlässt, setzt der Mann trotz Gegenwehr die Übergriffe fort und küsst die Jugendliche. Er habe dem Opfer auch an die Geschlechtsteile gegriffen, sagt Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage.

Ein Autofahrer habe die Szene beobachtet und sein Auto gestoppt, um der Frau zu helfen. Der Täter sei Minuten nach dem Vorfall im Wey-Quartier alkoholisiert festgenommen worden, sagte Kopp, dies dank guten Signalementsangaben des Opfers.

Überführung dank DNA-Analyse

Der 17-Jährige hat den Übergriff anfangs nicht zugegeben. Der eigentliche Tatbeweis, die DNA-Analyse, sei nämlich erst jetzt eingetroffen, so Kopp. Da beim 17-Jährigen keine Fluchtgefahr besteht, befindet er sich nicht mehr in Haft.