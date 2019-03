1'700 Schüler erkunden in Luzern den Mars – eine anspruchsvolle Mission Die Pädagogische Hochschule Luzern bildet mehrere Hundert «Marsonauten» aus. Das Training ist körperlich und geistig anstrengend, wie ein Blick vor Ort zeigt. Yasmin Kunz

Der Fünftklässler Manuel dreht mit einem Greenscreen einen Film. (Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 26. März 2019))

Die erste Herausforderung stellte sich gleich zu Beginn: Für die 13 Schülerinnen und Schüler der fünften Primarklasse aus Stansstad stand der Eignungstest für die «Mission Mars» an. Mittels einer Buchstabenschablone mussten sie einen Geheimcode entziffern. Zwei angehende Lehrer der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern unterstützten sie dabei – mit Erfolg. Der Code zum Training war geknackt.

Lernwerkstatt: Nachfrage ist riesig

Die Lernumgebung umfasst acht Stationen aus dem Fachbereich Medien und Informatik. 87 Klassen aus Luzern und den umliegenden Kantonen haben sich angemeldet. Die Termine waren innert Kürze ausgebucht, wie Hanspeter Erni, Co-Fachleiter Medien und Informatik an der PH, sagt. Etwa 1'700 Schüler von der dritten Primarstufe bis zur dritten Sek werden hier bis am 29. Mai zu «Marsonauten» ausgebildet.

Nik und Elmedin, beide zehn Jahre alt, und Noah (11) schlüpften gestern in die Rolle der Filmemacher. Sie produzierten ihren ersten eigenen Trickfilm: Der Flug zum Mars. «Mir macht das Spass, weil ich das noch nie gemacht habe», sagte Noah. Die beiden Kameraden nickten. «174 Bilder und der Film dauert nur ein paar Sekunden», stellten die drei Knaben mit Erstaunen fest.

Studenten helfen bei kniffligen Aufgaben

Derweil knobelten zwei Mädchen aus der Klasse an einer Logikaufgabe: Die Marsianer erhalten Besuch von Erdenbewohner. Das Problem: Die Marsianer kommunizieren nur mit Symbolen. Wie sollen die Erdenbewohner also herausfinden, wer in welchem Haus wohnt? Die grüne Figur wohnt im Haus links von der weissen Figur. Die weisse Figur ist aber nicht benachbart mit der grünen. Und so weiter. Das Rätsel war nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Journalistin knifflig.

Unterstützung erhielten wir von Sek-I-Student Sebastian Beck. Er betreut die Lernumgebung während zwei Tagen. «Es ist toll, die Schüler beim Erkunden der Posten zu unterstützen. Wie es in der Theorie sein soll, weiss ich. Doch spannend ist, wie es in der Praxis funktioniert.»

Auch dem elfjährigen Sven gefiel die Vielfalt der Stationen. Die virtuelle Reise auf den Mars hatte aber Spuren hinterlassen. «Mir wurde es ein bisschen schwindlig», sagte er, nachdem er die 3-D-Brille abgenommen hatte. Trotz Nachwehen betont Sven:

«Es hat mir Freude bereitet, den Mars so zu entdecken.»

Ihr Lehrer, Armin Amstad, besuchte das erste Mal eine Lernumgebung der PH und stimmte in den Chor der Schüler ein. Es decke nicht nur die Fächer Informatik und Medienbildung ab, sondern fördere auch die Kreativität. Manuel (11) und Noel (12) programmierten gestern ihren ersten Roboter. «Das war nicht ganz einfach, aber es hat funktioniert», sagte Manuel stolz. Zum Beweis kurvte er mit der Mini-Forschungssonde gekonnt auf der Tischfläche rum.

Mehr als ein Jahr Arbeit für diese Lernumgebung

Seit 2011 konzipiert die PH Luzern Lernumgebungen zu diversen Themen. Der Aufwand der Beteiligten ist immens. Gemäss Beat Küng, Projektleiter der aktuellen Lernumgebung, nahm die Vorbereitung rund ein Jahr in Anspruch. Etwas länger als die Reise der Polarlander Phoenix von der Erde zum Mars. Sie brauchte dafür knapp 10 Monate.