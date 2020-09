19-Jähriger aus Buchrain vermisst Seit dem Verlassen seines Wohnortes in Buchrain am Dienstag wird Harry Liroy vermisst. Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Harry Liroy trug zum Zeitpunkt seiner letzten Sichtung eine schwarze Lederjacke und weisse Nike-Schuhe. Bild: Luzerner Polizei

(pjm) Zuletzt wurde der 19-jährige Harry Liroy am Dienstag, 15. September 2020, beim Verlassen seines Wohnortes in Buchrain gesehen, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Seitdem kehrte er nicht mehr an seinen Wohnort zurück und konnte bisher auch nicht kontaktiert werden.

Signalement:

180 Zentimeter gross

schlanke Statur

kurze dunkelbraune Haare

Zuletzt trug der Gesuchte eine schwarze Lederjacke mit Kapuze und weisse Nike-Schuhe

Personen, welche Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten sich, sich unter der Nummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden.